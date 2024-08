Blinken destaca el «momento decisivo» para el alto el fuego y el acuerdo sobre los rehenes en su reunión con el presidente de Israel

(CNN) — El impulso para finalizar un alto el fuego y un acuerdo sobre rehenes en Gaza ha llegado a un “momento decisivo”, dijo este lunes el principal diplomático de Estados Unidos después de reunirse con el presidente de Israel en su último viaje a la región.

Esta es “probablemente la mejor, tal vez la última, oportunidad para que los rehenes regresen a casa, para lograr un alto el fuego y para poner a todos en un mejor camino hacia una paz y seguridad duraderas”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una conferencia de prensa junto al presidente de Israel , Isaac Herzog.

“Es hora de que todos digan sí y no busquen excusas para decir no”, dijo Blinken. “Es hora de hacerlo. También es hora de asegurarse de que nadie tome medidas que puedan descarrilar este proceso”.

Este viernes se presentó un nuevo plan de alto el fuego elaborado por Estados Unidos, Qatar y Egipto tras dos días de negociaciones de alto riesgo en Doha. Los mediadores han estado intensificando sus esfuerzos mientras Medio Oriente se prepara para un posible ataque iraní contra Israel , y después de que el número de muertos desde octubre en Gaza alcanzara las 40.000 personas , una cifra sombría que pone de relieve diez meses de sufrimiento, desnutrición y desesperación en el enclave palestino durante la guerra de Israel con Hamas.

La visita de Blinken se ha convertido en una rutina establecida de viajes para reuniones en persona con el fin de proyectar una presión pública de alto nivel en torno a la necesidad de un acuerdo. Este lunes, dijo que estaba en Israel como «parte de un esfuerzo diplomático intensivo siguiendo las instrucciones del presidente (Joe) Biden para tratar de llevar este acuerdo a buen puerto y, en última instancia, aprobarlo».

Si bien reconoció que es un «momento tenso» para Israel en medio de la preocupación por la posibilidad de ataques de Irán, Hezbollah en el Líbano y otros, el secretario dijo que EE.UU. ha «tomado medidas decisivas … para disuadir cualquier ataque y si es necesario para defenderse de cualquier ataque».

«Es hora de que todo el mundo llegue al sí y no busque ninguna excusa para decir no», dijo Blinken, subrayando que no hay más tiempo que perder. «Es hora de que se haga. También es hora de asegurarse de que nadie de ningún paso que pueda hacer descarrilar este proceso». En particular, no sugirió que la pelota estuviera solo en el tejado de Hamas para llegar a un acuerdo, sin mencionar al grupo por su nombre en sus declaraciones.

«Estamos trabajando para asegurarnos de que no hay escalada, de que no hay provocaciones, de que no hay acciones que de alguna manera puedan alejarnos de conseguir este acuerdo o, para el caso, escalar el conflicto a otros lugares y a mayor intensidad», dijo.

El presidente de Israel también se mostró optimista respecto a un acuerdo, afirmando que «simplemente seguimos muy esperanzados en que podamos avanzar en las negociaciones que mantienen los mediadores».

Haciéndose eco de las declaraciones del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, Herzog culpó a Hamas de que el acuerdo aún no se haya cerrado, afirmando que «la gente tiene que entender que todo empieza con la negativa de Hamas a avanzar».

Hamas dijo anteriormente que la última propuesta hecha tras las conversaciones de alto nivel entre los mediadores en Doha no incluye un alto el fuego permanente e introduce nuevas condiciones en el intercambio de prisioneros, entre otras cuestiones. Culpó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de «obstruir» la consecución de un acuerdo.

Hamas reiteró su deseo de aplicar una propuesta en tres fases presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que incluiría la liberación de los rehenes de Gaza, un «alto el fuego total y completo» y la liberación de los presos palestinos retenidos en Israel. La organización pidió a los mediadores que «obliguen a la ocupación a aplicar» ese plan.

Netanyahu ha dicho que Israel no “cederá a la demanda de Hamas” de poner fin a la guerra en Gaza, pero enfrenta una creciente presión de las familias de los rehenes para llegar a un acuerdo.

Este domingo, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas dijo que el gobierno israelí está “demorando el proceso” y acusó al primer ministro de no hacer “todo lo que está a su alcance para devolver a los rehenes”.

Este es el noveno viaje que Blinken realiza a la región desde el ataque del 7 de octubre de Hamas contra Israel. Está previsto que este lunes se reúna con el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y con el Ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Cuando Blinken llegó a Israel este domingo, un ataque aéreo israelí en el centro de Gaza mató a siete miembros de la misma familia, dijeron funcionarios médicos. Seis niños y su madre murieron en el ataque a una casa en Deir al-Balah, según el hospital Al-Aqsa. El padre de los niños resultó herido, dijo un portavoz del hospital.

El ataque se produjo apenas un día después de que un ataque israelí matara al menos a 15 personas, todas de la misma familia, en la zona de al-Zawayda de Deir al-Balah, en el centro de Gaza. Según la Defensa Civil de Gaza, entre los muertos había nueve niños.

En un comunicado emitido este domingo, el ejército israelí afirmó que las fuerzas siguen operando en Khan Younis y Deir al-Balah. Para agravar los problemas de los habitantes de Gaza, la semana pasada los médicos detectaron el primer caso de polio en el enclave en 25 años.

