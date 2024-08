FOTOS | Convención Nacional Demócrata de 2024

(CNN) –– La Convención Nacional Demócrata está en marcha en Chicago, y se espera que la candidata presidencial del partido, la vicepresidenta Kamala Harris, haga su primera aparición este lunes después de un discurso en horario estelar del presidente Joe Biden.

Biden puso fin a su campaña de reelección el mes pasado y apoyó a Harris para que lo suceda. Su anuncio sin precedentes se produjo después de semanas de luchar por su vida política, y el partido se apresuró a unirse en torno a la vicepresidenta.

Así llega Kamala Harris en preferencias electorales a la Convención Nacional Demócrata

Harris pronunciará un discurso este jueves para aceptar formalmente la candidatura del partido. Se convertirá en la primera mujer negra y la primera estadounidense de origen asiático en encabezar la candidatura de un partido importante.

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton, la primera mujer en la historia en liderar una candidatura de un partido importante, también tiene previsto hablar este lunes, al igual que la primera dama, Jill Biden.

La gente sostiene carteles con el nombre de Estados Unidos al inicio de la convención, que se lleva a cabo en el United Center de Chicago. Crédito: Austin Steele/CNN.

El creador de contenido Joshua Martin graba un video desde el recinto de la convención este lunes. Crédito: Rebecca Wright/CNN.

El senador estadounidense Dick Durbin habla en la convención este lunes. Crédito: Austin Steele/CNN.

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi posa para fotos después de llegar a la convención este lunes. Crédito: Rebecca Wright/CNN.

Jamie Harrison, presidente del Comité Nacional Demócrata, inaugura la convención este lunes por la noche con Minyon Moore, la presidenta del comité de la convención. Crédito: Bernadette Tuazon/CNN.

Heather Pirowski, a la izquierda, es una delegada de Indiana y una sobreviviente de cáncer de mama. Dijo que le diagnosticaron cáncer de mama en febrero de 2020. “No me di cuenta de que cuando tienes senos densos, las mamografías no funcionan (y) necesitamos pruebas de diagnóstico adicionales”, dijo mientras posaba para un retrato este lunes. “Cuando miré nuestra legislación en Indiana, realmente no teníamos nada que hablara de eso. Entonces formé Hoosier Breast Cancer Advocates, y con un par de amigos defensores más, de hecho aprobamos una legislación que era bipartidista y se votó por unanimidad.Saffiyyah Muhammad, a la derecha, no tuvo que ir muy lejos para asistir a la convención. Ella es de Chicago. Dijo que lloró cuando se enteró de que Harris sería la candidata demócrata y ofreció su tiempo como voluntaria para ayudar a apoyar la campaña. “Ser parte de esta historia es muy emocionante y emotivo”, dijo. Muhammad, al igual que Harris, es miembro de Alpha Kappa Alpha, una hermandad históricamente negra. Crédito: Austin Steele/CNN.

Jacen Bowman, a la izquierda, es un delegado de Filadelfia. “Veo que ha habido un resurgimiento de energía”, dijo Bowman. “Ha habido un resurgimiento de personas que están simplemente entusiasmadas con lo que está sucediendo ahora, especialmente cuando se trata de los millennials y la generación Z. (…) Kamala representa cómo es Estados Unidos. Estados Unidos es un lugar inclusivo. Se trata de igualdad. Creo que es importante que tengamos una mujer presidenta, especialmente una mujer negra. No he visto tanto entusiasmo desde que Obama se postuló para el cargo”.Jared Schablein, un delegado de Maryland, trajo una rata almizclera de peluche con él a la convención. “La rata almizclera es un animal local de mi comunidad en la costa este de Maryland”, dijo. Princess Anne, de Maryland, también organiza un evento de ratas almizcleras en la víspera de Año Nuevo. Schablein dijo que estaba “increíblemente emocionado” cuando Harris se convirtió en la nominada y que estaba feliz de ser uno de los primeros en Maryland en apoyarla públicamente. También dijo que estaba “entusiasmado” cuando Harris eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula. “Normalmente, la América rural no está representada”, dijo. Crédito: Austin Steele/CNN.

Manifestantes se reúnen este lunes frente al United Center de Chicago, donde se celebra la convención. Crédito: Rebecca Wright/CNN.

Este lunes se vendieron mercancías en la convención. Crédito: Rebecca Wright/CNN.

Los periodistas de los medios trabajan en la convención este lunes. Crédito: Austin Steele/CNN.

Un retrato de la vicepresidenta Kamala Harris afuera del United Center. Crédito: Austin Steele/CNN.

Un hombre se encuentra frente al escenario antes del evento del lunes por la noche. Crédito: Austin Steele/CNN.

Las sillas están alineadas en el United Center antes de los discursos del lunes por la noche. Crédito: Austin Steele/CNN.

Los remolques de prensa se instalaron afuera del United Center. Crédito: Rebecca Wright/CNN.

Un periodista de televisión trabaja desde su cabina dentro del United Center este domingo. Crédito: Rebecca Wright/CNN.

Un barco que transporta manifestantes propalestinos navega por el río Chicago este domingo. Crédito: Austin Steele/CNN.

