Miles de personas huyen de zonas del sur de Gaza tras la nueva orden de evacuación del ejército israelí

(CNN) — Un video de CNN grabado el miércoles muestra a miles de personas de nuevo en movimiento después de que las Fuerzas de Defensa de Israel volvieran a emitir órdenes de evacuación para partes del sur de Gaza.

La gente salía a pie o en carretas tiradas por burros de las zonas situadas al este de Deir al-Balah. Algunos iban en automóviles particulares, cargados con sus pertenencias, incluidos colchones y mantas, botellas de agua y de gas. Las calles aparecen sembradas de folletos lanzados por las FDI reiterando la orden de evacuación.

La oficina de Netanyahu niega que haya aceptado la retirada de las tropas israelíes de la frontera de Gaza

Un análisis de CNN muestra que, en el último mes, las FDI han reducido la zona humanitaria de Gaza en un 38%, con órdenes de evacuación emitidas el 22 de julio, el 27 de julio, el 16 de agosto y el 21 de agosto.

Ahora asciende a 39 kilómetros cuadrados, algo más del 10 por ciento de la superficie total de Gaza.

Durante la última evacuación, la gente se abalanzó sobre un camión de la ONU que transportaba ayuda alimentaria, llevándose pequeñas bolsas de ayuda.

«Hay bombardeos, disparos y quadcopters desde esta mañana en el este de Deir al-Balah, por lo que nos vemos obligados a huir. La gente va hacia lo desconocido. No tienen ni idea. Hubo una declaración ordenando a la gente que evacuara», dijo a CNN Muhammad Awad, una de las personas que huían.

Nuevas imágenes satelitales de Planet Labs obtenidas por CNN muestran cuántos gazatíes huyeron de las zonas que ya no están marcadas como zona humanitaria. Arriba, la zona humanitaria cerca de Qizan an Najjar antes del 16 de agosto.

Una mujer llamada Um Alaa, sentada en un carro, dijo que era la cuarta vez que tenía que evacuar desde octubre del año pasado. «No sabemos adónde ir. Vamos a buscar un lugar lejos de este lugar peligroso. Toda Gaza se ha vuelto peligrosa».

Entre algunos cundía el pánico por lo que pudiera venir a continuación.

Un anciano dijo: «Ya no hay lugares a los que ir. Sólo estaba Deir al-Balah, y ahora nos piden que evacuemos Deir al-Balah. Temo que mañana nos confinen a todos en la orilla del mar de Deir al-Balah y luego nos exterminen a todos. Después de tantos desplazamientos, ya no tenemos fuerzas para evacuar una vez más».

Um Ismail, una mujer con niños pequeños, dijo que la gente estaba indefensa.

«¿Por qué luchan contra nosotros? No somos Hamas, somos simplemente gente que se queda en sus casas. Nos han desplazado no una, sino diez veces. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho?».

Una mujer en el asiento trasero de un auto exclamó: «¿Quiere saber lo que está pasando? Pregunte a Hamas y a los israelíes si quiere saber lo que nos está pasando».

Su familia dijo que era su segundo desplazamiento. Para muy pocos, era la primera vez desde que empezó el conflicto que tenían que desplazarse.

Un hombre lloraba mientras conducía un coche repleto de mujeres y niños. «No tengo ni idea de adónde nos dirigimos. A cualquier sitio donde podamos quedarnos. Que Dios nos ayude. Es la primera vez que tengo que evacuar».

Nuevas imágenes satelitales de Planet Labs obtenidas por CNN muestran cuántos gazatíes huyeron de las zonas que ya no están marcadas como zona humanitaria. Arriba, la zona humanitaria cerca de al Qarara antes del 7 de agosto.

Pero para Umm Said era el séptimo traslado en otros tantos meses.

«No sé adónde me dirijo. Dijeron que nos fuéramos, nos fuimos. No tenemos ni idea… Cada vez que encontramos un lugar y nos establecemos, nos dicen que volvamos. Y aquí estamos. Llevo algo de harina para los niños, ¡qué más puedo llevar conmigo!».

Abu Muhammad Hajjaj, residente en la Ciudad de Gaza, había sido desplazado del barrio de Shujaiya.

«Vinimos aquí con nuestros parientes de Deir al-Balah. Hoy nos pidieron que evacuemos. No tenemos recursos; ni siquiera tenemos una tienda en la que vivir. No tenemos dinero para pagar un coche. No sabemos adónde ir», declaró a CNN.

Palestinos huyen con sus pertenencias en Deir al-Balah, Gaza, el 21 de agosto de 2024. Crédito: Majdi Fathi/NurPhoto/AP

«La gente llora y se queja de todo: enfermedad, hambre, pobreza, falta de higiene, falta de medicinas. Buscas en toda Gaza paracetamol para un dolor de cabeza y no lo encuentras».

Hajjaj añadió: «Encuéntrenos una solución. Esta no es forma de vivir. Dónde están las organizaciones internacionales, dónde está el Consejo de Seguridad, dónde está la ONU».

«No tenemos dinero. No tenemos tiendas. No tenemos nada. No vivimos en nuestras propias casas. Estamos en la calle. No pueden seguir diciéndonos que evacuemos de aquí y de allá. Así no se puede vivir».

