Presidente de la Asamblea de Venezuela plantea prohibir las candidaturas de personas consideradas como «fascistas»

(CNN Español) — El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, planteó este jueves que una nueva ley de partidos políticos prohíba que cualquier persona considerada “fascista” pueda ser candidata a cargos de elección popular.

Rodríguez definió a los “fascistas” como quienes llaman a golpes de Estado, invasiones extranjeras o asesinatos de figuras públicas. “Al menos en Venezuela, un fascista no puede ser candidato”, insistió durante la sesión parlamentaria.

Machado critica al Tribunal Supremo de Venezuela por validar los resultados electorales; Maduro dice que la sentencia es “histórica y contundente”

La definición que el oficialismo en Venezuela da al fascismo difiere de la que le han otorgado académicos e historiadores, que lo describen como un movimiento que surgió en Europa en el siglo XX, defiende el militarismo nacionalista, es contrario a la democracia electoral y el liberalismo político y pugna por el dominio de las élites. En cambio, el oficialismo en Venezuela lo define como la postura ideológica que “asume la violencia como método de acción política” y se opone a sus planteamientos.

La declaración de Rodríguez, dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y uno de los hombres más cercanos al presidente Nicolás Maduro, se dio horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) validó los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclaman el triunfo de Maduro en las elecciones del 28 de julio, sin presentar cifras por estado, centro o mesa de votación. Hasta ahora, el CNE tampoco ha publicado las actas correspondientes desglosadas por mesa de votación.

Tanto el TSJ como el CNE son encabezados por funcionarios afines a Maduro, cuya supuesta victoria es desconocida por la oposición. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) afirma que el verdadero ganador fue Edmundo González, tras publicar las actas que recabaron sus testigos en la mayoría de las mesas en todo el país.

En su intervención en la Asamblea Nacional de este jueves, Rodríguez dijo que todos los actores políticos de Venezuela deben acatar el fallo del TSJ.

“Quien no acate esta sentencia después no esté inscribiendo planchas para diputados y diputadas, después no venga a estar inscribiendo candidaturas para gobernaciones y alcaldías, porque esa nueva ley de partidos políticos no lo va a permitir. Vayan acatando esto, es de obligatorio cumplimiento, es inequívoca”, dijo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla durante una reunión antes de firmar un acuerdo entre el gobierno, miembros de partidos políticos y ONG sociales y religiosas para proponer al Consejo Nacional Electoral el calendario de las elecciones presidenciales en la sede de la Asamblea Nacional en Caracas el 28 de febrero de 2024. (Foto: FEDERICO PARRA/AFP vía Getty Images).

El 13 de agosto, el diputado planteó otra reforma electoral para prohibir que los extranjeros se pronuncien sobre las elecciones en Venezuela. De aprobarse esta medida, las misiones de observación resultarían aún más restringidas en el país sudamericano.

La Asamblea Nacional tiene pendiente la votación definitiva de una Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, impulsada por el Gobierno de Maduro. La legislación prevé sanciones penales y administrativas contra quienes considere “fascistas”, así como la disolución de organizaciones.

