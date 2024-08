Los mensajes a los latinos y sobre inmigración durante la Convención Nacional Demócrata

(CNN) — La Convención Nacional Demócrata cerró el jueves con un encendido discurso de Kamala Harris, quien apostará a aprovechar el impulso de los últimos cuatro días para convertirse en la primera mujer negra de origen inmigrante en llegar al Salón Oval.

Aunque el foco de la Convención estuvo puesto en reivindicar a Harris y dar a conocer su historia familiar, además de contrastarla con su rival republicano, el expresidente Donald Trump, uno de los grandes temas de esta campaña serán los más de 36 millones de latinos que están habilitados para votar en noviembre.

Kamala Harris y la comunidad latina: ¿mejoraron las posibilidades del Partido Demócrata con su candidatura?

CNN rastreó cuáles fueron los mensajes más importantes dedicados a los latinos en estos cuatros días y qué dijeron los distintos oradores en materia migratoria. Aquí un resumen:

Kamala Harris:

Harris: Se puede estar a la altura de nuestra herencia migratoria 0:25

Durante su discurso de cierre del jueves, Kamala Harris habló de la importancia de una reforma migratoria y de reforzar la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos, sin olvidar la riqueza que implica para el país ser una nación de inmigrantes.

«Sé que podemos estar a la altura de nuestra orgullosa herencia como una nación inmigrantes y a la vez reformar nuestro roto sistema migratorio. Podemos crear un camino para que la ciudadanía se gane por méritos y asegurar nuestra frontera», dijo Harris, al tiempo que prometió que retomará el proyecto bipartidista que fue frenado a principio de año en el Congreso y lo hará ley.

Harris, en su discurso ante la audiencia demócrata, subrayó que los demócratas y los republicanos redactaron juntos el proyecto de ley y que la Patrulla Fronteriza lo respaldó, pero Trump lo hundió.

Ana Navarro:

Republicana compara a Trump con Ortega, Maduro y los Castro 1:20

El mensaje de la analista republicana Ana Navarro durante el segundo día de la Convención Nacional Demócrata fue uno de los más destacados de la convención, y de los más fuertes para el público latino. Navarro formó parte de la lista de republicanos y exrepublicanos en la Convención que abogaron porque los independientes y los críticos de Trump votaran por Harris.

«Donald Trump y sus secuaces dicen que Kamala Harris es comunista. Yo conozco el comunismo», dijo Navarro, de origen nicaragüense, apuntando contra los ataques del expresidente hacia la candidata demócrata.

«Huí del comunismo de Nicaragua cuando tenía 8 años. No me lo tomo a la ligera. Y déjenme decirles lo que hacen los dictadores comunistas —y nunca lo hacen por un solo día—: atacan a la prensa libre, la acusan de ser enemigos del pueblo, como hace Ortega en Nicaragua; ponen a sus familiares no calificados en cómodos puestos gubernamentales para que puedan enriquecerse, como hacen los Castro en Cuba; y se niegan a aceptar elecciones cuando pierden y usan la violencia para mantenerse en el poder, como Maduro está haciendo ahora mismo en Venezuela».

Tras una ovación del público, Navarro preguntó: «¿Alguna de esas cosas les suena familiar? ¿Hay alguna persona que se esté postulando para presidente que les recuerde a algo de eso?». Y se respondió: «Yo sé una cosa: no es Kamala Harris».

La campaña de Harris lanza un canal de WhatsApp dirigido a los votantes latinos

Barack Obama:

El expresidente de EE.UU. Barack Obama habla el segundo día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en el United Center en Chicago, Illinois, el 20 de agosto de 2024. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU/AFP vía Getty Images)

El expresidente Barack Obama fue protagonista de uno de los discursos más celebrados de la Convención Nacional Demócrata, en su segunda jornada. Tanto su discurso como el de su esposa, Michelle Obama, buscaron presentar a Harris en términos más personales.

El expresidente trazó una conexión entre su propia familia y la de la candidata, al decir de sus abuelas: «Sabían lo que era verdad. Sabían lo que importaba», dijo Obama. «Cosas como la honestidad y la integridad, la amabilidad y el trabajo duro. No les impresionaban los fanfarrones ni los matones. No creían que menospreciar a los demás te elevara o te hiciera fuerte. No pasaban mucho tiempo obsesionadas con lo que no tenían».

Luego, estableció la conexión con Harris, señalando a su madre india y a su padre jamaicano, ambos emigrados a Estados Unidos. «Seas demócrata o republicano, o te encuentres en algún punto intermedio, todos hemos tenido gente así en nuestras vidas: gente como los padres de Kamala, que cruzaron océanos porque creían en la promesa de Estados Unidos», dijo.

Carlos Eduardo Espina:

El creador de contenido Carlos Eduardo Espina habla en el tercer día de la Convención Nacional Demócrata en el United Center en Chicago, Illinois, el 21 de agosto de 2024. (Foto de MANDEL NGAN/AFP vía Getty Images)

Carlos Eduador Espina, influencer y creador de contenidos, sostuvo que Estados Unidos es más fuerte con su cultura de inmigrantes y llamó a proteger esos valores en estas elecciones. Lo hizo en el tercer día de la Convención Nacional Demócrata.

«Estar a favor de los inmigrantes es estar a favor de Estados Unidos», dijo Espina en Chicago. «Kamala Harris también entiende esto, y por eso, una vez elegida rechazará el odio y encontrará soluciones que hagan más fuerte a nuestra nación», dijo. «Así que hagamos que sea elegida y aseguremos que nuestro país siga siendo un faro de libertad y oportunidades para todos».

Espina, que nació en Montevideo, Uruguay, de padre uruguayo y madre mexicana, dijo que sus padres emigraron a Texas y que, al igual que sus padres, otros inmigrantes con los que habla a diario creen que Estados Unidos es «la tierra de las oportunidades donde todo es posible».

Dijo que esas son «las mismas personas que Donald Trump quiere hacer creer que están envenenando la sangre de nuestro país». También calificó esa retórica de «peligrosa» y «antiestadounidense».

Espina se describe a sí mismo como estudiante de Derecho y activista por los derechos de los inmigrantes en Instagram. Publica contenidos, muchos de ellos en español, a través de sus plataformas de redes sociales, incluyendo algunos de la Convención Nacional Demócrata esta semana.

Javier Salazar:

El sheriff del condado de Bexar, Texas, Javier Salazar, habla en el tercer día de la Convención Nacional Demócrata en el United Center en Chicago, Illinois, el 21 de agosto de 2024. (Foto de MANDEL NGAN/AFP vía Getty Images)

El sheriff del condado de Bexar (Texas), Javier Salazar, se dedicó durante su discurso del miércoles a socavar las críticas de la campaña de Trump a Harris relacionadas con la migración.

«Ella fue a México y trabajó para detener a los traficantes, y cuando los traficantes no se detuvieron, los metió en la cárcel», dijo Salazar.

El condado de Bexar abarca la ciudad de San Antonio.

«Los sheriff de frontera como yo, y yo, somos como Kamala. Protegemos y servimos. Y defendemos la ley. Somos compasivos, y peleamos duro para defender nuestra frontera», indicó.

Salazar cerró su discurso diciendo: «Cuando luchamos, ganamos” en español, frase que repitió después en inglés, en medio de una ovación.

María Teresa Kumar:

María Teresa Kumar, de Voto Latino, habla durante el tercer día de la Convención Nacional Demócrata de 2024 en Chicago el miércoles 21 de agosto de 2024. (Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc vía Getty Images)

María Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, elogió el poder del bloque de votantes latinos durante su discurso del miércoles. Kumar dijo que su organización ha registrado 1,5 millones de votantes de cara a las elecciones de 2024 «y apenas estamos empezando».

«Desde 2020, 4 millones de jóvenes latinos se han convertido en elegibles para votar en estas elecciones», dijo Kumar. «Y no podría estar más orgulloso porque los estamos registrando más rápido que en cualquier otro momento de nuestra historia. Este año lo demostraremos de nuevo: Cuando los latinos votan, ¡los demócratas ganan! Otro dato curioso: este año votarán más latinos que en ningún otro momento de nuestra historia. Así que eso significa, ¡sí se puede!».

Olivia Troye:

Exasesora de Mike Pence habla sobre su cambio de partido 3:56

Troye es una mujer republicana, hija de una migrante mexicana y exasesora del exvicepresidente Mike Pence, quien habló con CNN durante la tercera noche de la Convención Nacional Demócrata sobre por qué abandonó su partido y ahora apoya a Harris.

«Yo fui testigo de las cosas que hacían. De cómo hablaban de los inmigrantes, de los latinos», recordó. «Y ese no es el Partido Republicano con el que yo me identifico». Según ella, Trump identificaba a los latinos con ladrones, criminales e incluso con miembros de cárteles de drogas, todo eso en reuniones de las que ella participaba. «Yo soy hija de una inmigrante mexicana, y ella ama a este país».

«Los inmigrantes son muy trabajadores. La mayoría trabaja, paga sus impuestos, contribuyen a nuestra cultura y a nuestra economía. Entonces, qué insulto para nosotros», dijo Troye.

«Yo crecí en Texas, y he sido republicana toda mi vida, pero estos no son los valores tradicionales los que estamos viendo aquí», añadió.

Eva Longoria:

La actriz latina Eva Longoria dio un discurso en la Convención Nacional Demócrata en el que apeló a los hispanos y lo hizo en español. “Déjenme decirles, en la comunidad latina tenemos un dicho: ‘Sí se puede'», dijo la reconocida actriz y productora.

Longoria, quien dijo que Kamala Harris es «como familia», lideró entonces cánticos de «She (ella) se puede», un juego de palabras entre «Sí se puede», en español, y «She can», «ella puede».

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.