ANÁLISIS | Los ataques personales de Trump no solo se refieren a su persona, sino también a su estrategia

(CNN) — Ocho años de insultos, incitaciones y afrentas al estado de derecho han demostrado que Donald Trump no se dejará domar.

Sin embargo, algunos de sus partidarios todavía piden que el expresidente, condenado penalmente y enjuiciado dos veces, controle sus impulsos más salvajes o se arriesga a perder las elecciones de 2024.

Con la esperanza de agudizar el enfoque de Trump, su campaña le está preparando un nuevo menú de discursos políticos, reuniones públicas y mítines en estados en disputa mientras lucha por encontrar tracción en la carrera transformada contra Kamala Harris, informó CNN .

Esta semana, Trump pasará por Michigan, Pensilvania y Wisconsin, los estados clave del “muro azul” que tienen la clave para las elecciones de noviembre. La estrategia ajustada sigue al éxito de la Convención Nacional Demócrata la semana pasada y al disciplinado inicio de campaña optimista de Harris, que amenaza el regreso de Trump a la Casa Blanca mucho más que la campaña que el presidente Joe Biden hizo a un lado en medio de preocupaciones sobre su edad. El ritmo acelerado de Trump refleja la nueva urgencia del sprint comprimido hasta las elecciones de noviembre y está diseñado para reposicionar al expresidente antes de su enfrentamiento en el debate con Harris el 10 de septiembre.

El “mundo real” versus la “alegría” democrática

El equipo de campaña de Trump y sus partidarios más cercanos están tratando de convencerlo de que sus esperanzas residen en un enfoque más serio.

Uno de los principales aliados de Trump en el Congreso, el senador Lindsey Graham, advirtió este domingo en el programa “State of the Union” que el nuevo mensaje optimista demócrata de cambio esperanzador ofrecía una oportunidad para Trump. “Toda esta alegría, esta fiesta del amor no existe en el mundo real”, dijo Graham a Jake Tapper de CNN , y luego lanzó un argumento electoral más ingenioso que el que Trump ha logrado hasta ahora. “El mundo está en llamas. Su factura de la compra ha subido. Su factura del gas ha subido. Sus pagos de hipoteca han subido. Y lo peor está por venir si reeligen a estas personas una vez más”. El republicano de Carolina del Sur, tal vez esperando que Trump estuviera mirando, agregó: “Compare lo que hizo como presidente con la vida que llevamos ahora y ofrezca a la gente alguna esperanza de que el cambio está llegando”.

El comentario de Graham ilustró el purgatorio político que han padecido durante mucho tiempo muchos republicanos importantes. Para seguir siendo políticamente viables, deben rendir homenaje al expresidente debido a su control sobre la base del partido. Pero también les preocupa que su comportamiento escandaloso dañe la causa y la marca republicanas, así como las propias posibilidades de victoria de Trump.

Los republicanos que quieren que Trump se modere siempre se llevan una decepción. El expresidente ha sembrado de mentiras y falsedades sus casi diez años de carrera política. Lo único a lo que ha sido siempre fiel es a sí mismo. La venganza, la fanfarronería, la autopromoción y las amenazas han sido sus motores de notoriedad durante décadas. Este enfoque le ayudó a ser elegido en 2016, ya que aprovechó el resentimiento contra las élites políticas, mediáticas, culturales y empresariales, y sacudió a Washington. Por eso, cuando los partidarios de Trump le suplican que se comporte de forma más moderada evitando los ataques personales o los discursos furiosos en las redes sociales, no solo le están pidiendo que suprima una parte de sí mismo, sino que también están tratando de neutralizar algunas de sus tácticas políticas fundamentales.

Los expertos en campañas del Partido Republicano están frustrados porque el camino a la victoria contra un vicepresidente de una administración impopular parece obvio: hablar de los temas que más preocupan a los votantes y en los que los republicanos son los favoritos, incluidos los altos precios de los alimentos y las preocupaciones sobre la frontera sur. No es que el expresidente no pueda hablar de política, pero sus argumentos políticos quedan eclipsados ​​por su histrionismo y sus desquiciadas publicaciones en las redes sociales.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump. (Crédito: Adam Gray/Getty Images North America/Getty Images)

«Voy a hacer lo mejor que pueda»

Trump escuchó las críticas, pero no pareció convencido en un bullicioso evento en Arizona el viernes. Como es habitual en un mitin, intentó atacar y desairar, y luego vigiló a su público para ver su respuesta, como un músico de jazz que improvisa en torno a una melodía conocida. Se quejó amargamente de los ataques a su carácter por parte de Harris, los Obama y otros en la convención demócrata de la semana pasada, y luego sondeó a sus partidarios sobre si debería aceptar el consejo de sus asesores de poner la otra mejilla.

En tono burlón, Trump dijo: “Me dicen: ‘Señor… por favor, apéguese a la política, no a la personalidad. Debería ser amable con la gente, señor’”. Y continuó: “Los llamo, mis genios, les pagan una fortuna, en realidad no tanto… pero llamo a mi gente y les digo: ‘Me están dando una paliza y ustedes dicen que no debería ponerme personal. Pero voy a hacer lo mejor que pueda’”.

Una de las razones por las que esos asesores están preocupados es que el expresidente está cayendo en una trampa. Es cierto que la ira y la rebelión de Trump lo ayudaron a ganar las elecciones de 2016 contra la candidata demócrata Hillary Clinton, pero su fomento del caos contribuyó a su desastrosa gestión de la pandemia de covid-19, lo que contribuyó a que lo echaran del cargo después de un solo mandato.

La semana pasada, Harris hizo un ajuste táctico significativo en la estrategia anti-Trump de su partido después de meses en los que Biden planteó el argumento más abstracto de que el candidato republicano es una amenaza para el alma y la democracia de la nación.

Su cambio de tono implicó que los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton satirizaran a su colega expresidente como figura ridícula. Luego Harris cerró la trampa con una frase en su discurso en la convención: “Trump es un hombre poco serio. Pero las consecuencias… de poner a Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca son extremadamente graves”.

En retrospectiva, los expresidentes parecieron estar incitando a Trump a una reacción que validara la segunda parte de la declaración de Harris. Y, como de costumbre, cumplió, con sus frenéticas publicaciones en las redes sociales durante su discurso y con improvisaciones extremas en sus comentarios en Arizona.

El lema general de la campaña de Harris es «No volveremos atrás» a la ira, el caos y la obsesión por sí mismo de los años de Trump en la Casa Blanca. Por eso, cuando Trump se enciende en un arrebato, les recuerda a los votantes esos días. La vicepresidenta apuesta a que la nación está lista para «avanzar». Harris dijo en su discurso en la convención del jueves que “nuestros oponentes en esta carrera están ahí afuera todos los días denigrando a Estados Unidos, hablando de lo terrible que es todo”, al tiempo que ofrecen un camino alternativo de “libertad, oportunidad, compasión, dignidad, justicia y posibilidades infinitas”.

Contrariamente al argumento de Graham de que el país no está listo para la alegría, Harris siente que Estados Unidos está preparado para el optimismo después de un período marcado por las constantes sacudidas de Trump a la psiquis nacional, la pandemia y los desafíos económicos que han erosionado la sensación de seguridad de muchos ciudadanos de clase media y trabajadora. Como muchos otros líderes estadounidenses a lo largo de la historia, se ofrece como vehículo de las esperanzas de la gente, buscando galvanizar un movimiento de abajo hacia arriba en pro del cambio.

Pero a pesar de deleitar a los demócratas, Harris está bajo presión para mantener su lanzamiento, que en gran medida estuvo libre de errores, en marcha para prolongar su luna de miel política.

“Sé que vamos a tener días malos. Las campañas tienen días malos, pero el hecho de que no hayamos tenido uno en 30 días es una locura”, dijo el viernes el senador demócrata Brian Schatz de Hawai. “En política sólo sobreviven los paranoicos. Por eso, mi opinión es que tenemos que convertir ese impulso en acción en las próximas semanas”.

Eso se hará más difícil a medida que Harris pase de la seguridad guionada de su convención y sus mítines al debate con Trump el 10 de septiembre, que ahora se vislumbra como el momento más crítico en una carrera pública que a veces se ha visto obstaculizada por su incapacidad para responder ágilmente a preguntas políticas.

Si bien la campaña de Trump advirtió este fin de semana que esperaba que Harris, que ha borrado los déficits de encuestas de Biden en los estados clave y a nivel nacional, obtenga un nuevo repunte al salir de la convención, la carrera sigue siendo muy reñida.

Las elecciones se están convirtiendo en una lucha por cada voto en los estados clave. Si bien esto pondrá a prueba la capacidad de Harris para prolongar su luna de miel política, también aumentará la presión sobre su oponente para que demuestre que puede concentrarse y transmitir un mensaje disciplinado.

Las próximas semanas mostrarán si la intuición de Trump sobre cómo ganar en noviembre es correcta o si el espectáculo divisivo que lo llevó a la Casa Blanca hace ocho años podría ser su perdición esta vez.

