Trump parece socavar los esfuerzos de su campaña a propósito de las reglas del micrófono para un segundo debate

(CNN) — El expresidente Donald Trump pareció socavar los esfuerzos de su campaña para mantener las mismas reglas en su debate contra la vicepresidenta Kamala Harris el mes próximo.

Al equipo de Trump, según una fuente familiarizada con el asunto, le gustaría que los micrófonos estuvieran silenciados durante todo el debate excepto para el candidato al que le toque hablar, como ocurrió durante el primer debate con el presidente Joe Biden.

ANÁLISIS | El debate entre Harris y Trump se perfila ya como otro punto de inflexión histórico en una campaña extraordinaria

Pero mientras Trump apuntaba a lo que llamó la cadena «tendenciosa» el domingo por la noche, quejándose del reportero Jonathan Karl y de un panel de «Trump Haters» en su plataforma Truth Social, dijo este lunes que preferiría que los micrófonos permanecieran encendidos.

«Acordamos las mismas reglas, no sé, no me importa, preferiría que probablemente estuvieran encendidos, pero el acuerdo fue que sería igual que la última vez», dijo Trump cuando un periodista le preguntó si quería que los micrófonos se silenciaran durante el debate cuando el candidato no está hablando.

Trump también volvió a poner en duda su participación en el debate.

«Cuando vi la hostilidad de eso, dije: ‘¿Por qué voy a hacerlo? Hagámoslo con otra cadena’. Quiero hacerlo», dijo Trump.

La campaña de Harris, por su parte, solicitó que la ABC y otras cadenas que busquen acoger un posible debate en octubre mantengan los micrófonos encendidos, según un alto cargo de la campaña, lo que supone un cambio respecto al debate de junio, cuando la entonces campaña de Biden quería que se silenciaran los micrófonos excepto cuando era el turno de un candidato para hablar.

Un alto portavoz de Harris dijo el lunes que la campaña consideraba «resuelta» la cuestión de los micrófonos tras los comentarios de Trump.

A Trump «no le importa, no le importa si los micrófonos están encendidos o no, y francamente, preferiría que lo estuvieran. Así que creo que este asunto está resuelto», dijo el director de comunicaciones de la campaña de Harris, Michael Tyler, durante una aparición en MSNBC.

Tyler sí hizo una advertencia: «A menos que Donald Trump permita que sus encargados lo desautoricen, tendremos un debate pleno entre los dos candidatos con micrófonos en directo, en el que ambos candidatos podrán exponer su visión de hacia dónde quieren llevar a este país».

Campaña de Trump se prepara para un repunte de Harris en las encuestas y una prolongada «luna de miel» para la candidata demócrata

A primera hora del lunes, la campaña de Trump argumentó que cuando aceptó el debate de la ABC con Harris a la cabeza, estaba aceptando las mismas directrices del debate anterior.

«Basta de juegos. Aceptamos el debate de la ABC exactamente bajo los mismos términos que el de CNN», dijo en un comunicado Jason Miller, asesor principal de la campaña de Trump. «El bando de Harris, después de haber aceptado ya las reglas de CNN, pidió un debate sentado, con notas y declaraciones de apertura. Dijimos que no habría cambios en las reglas acordadas».

Miller añadió: «Es interesante que esto sólo salga a la luz ahora que la campaña de Harris ha empezado a preparar el debate. Incluso su propio portavoz de campaña dijo que el debate sobre los debates había terminado. Está claro que están viendo algo que no les gusta».

La campaña de Harris rebatió la afirmación de Miller de que buscaba que los candidatos estuvieran sentados con acceso a notas.

La disputa sobre las reglas del micrófono fue reportada por primera vez por Politico.

El debate de la ABC se acordó oficialmente a principios de este mes, aunque Trump ha pedido en repetidas ocasiones un escenario revisado, incluyendo un debate con «audiencia completa» organizado por Fox News.

Aún así, ambos candidatos han participado en sesiones de debate de práctica. Harris tiene previsto visitar Georgia esta semana, según informaron sus asesores, junto con un número limitado de paradas de campaña mientras se centra en los preparativos del debate.

Harris y Trump en desacuerdo sobre el debate presidencial

Trump, por su parte, ha reclutado a una de las antiguas rivales de Harris en las primarias demócratas de 2020, la exrepresentante por Hawai Tulsi Gabbard. Harris y Gabbard tuvieron varios intercambios notables durante los debates de las primarias demócratas, en los que Harris criticó a Gabbard por sus opiniones sobre política exterior, mientras que Gabbard cuestionó el historial de Harris en materia de justicia penal.

El expresidente dijo el lunes que «no estaba pasando mucho tiempo» preparándose para el debate.

A la pregunta de un reportero sobre sus preparativos para el debate, Trump afirmó: «No lo estoy haciendo. No le estoy dedicando mucho tiempo, creo que toda mi vida me he estado preparando para un debate».

«… Básicamente, tienes que ser real», dijo. «Ya sabes, no puedes meterte en la cabeza treinta años de conocimientos en una semana, así que, ya sabes, hay un poco de preparación para el debate pero siempre lo he hecho más o menos de la misma manera y tienes que conocer tu tema y creo que conozco mi tema, creo que lo conozco mejor que nadie».

— Betsy Klein de CNN contribuyó con este reportaje.

