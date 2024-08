Harris explica por qué cambió su postura sobre inmigración desde que compitió en las primarias de 2020

Savannah, Georgia (CNN) –– La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, brindó este jueves su explicación más amplia hasta la fecha sobre por qué cambió algunas de sus posturas sobre el fracking y la inmigración, y le dijo a Dana Bash de CNN que sus valores no han cambiado, pero que su tiempo como vicepresidenta le proporcionó una nueva perspectiva sobre algunos de los problemas más urgentes del país.

En la entrevista exclusiva con CNN, Harris también dijo que, si resultara electa, nombraría a un republicano para formar parte de su gabinete.

Además, desestimó el cuestionamiento de su rival sobre su identidad racial, y descartó la sugerencia de Donald Trump de que ella “se volvió negra”.

Presionada por Bash sobre sus cambios de postura respecto del fracking y la despenalización de los cruces fronterizos, Harris trató de explicar por qué sus posturas habían cambiado.

La entrevista conjunta en Savannah con su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz –la primera desde que se convirtieron en la fórmula presidencial demócrata–, proporcionó una de las miradas más claras a las posiciones de Harris y sus planes para la presidencia.

“¿Cómo deberían ver los votantes algunos de los cambios que has manifestado?”, le preguntó Bash a Harris. “¿Es porque ahora tienes más experiencia y has incorporado más información? ¿Es porque te postulaste a la presidencia en una primaria demócrata? ¿Y deberían sentirse cómodos y confiados de que lo que estás diciendo ahora será tu política de aquí en adelante?”

Harris dijo que a pesar de los cambios de potura, sus valores no habían cambiado.

“Creo que el aspecto más importante y más significativo de mi perspectiva y decisiones políticas es que mis valores no han cambiado”, dijo. “Tú mencionaste el Green New Deal. Siempre he creído –y he trabajado en ello– que la crisis climática es real, que es un asunto urgente al que debemos aplicar parámetros que incluyan el cumplimiento de plazos”.

Durante una cumbre sobre la crisis climática organizada por CNN en septiembre de 2019, se le preguntó a Harris si se comprometería a implementar una prohibición federal del fracking en su primer día en el cargo.

“No hay duda de que estoy a favor de prohibir el fracking y de empezar con lo que podamos hacer desde el primer día en tierras públicas”, dijo Harris en ese momento. Cuando se convirtió en compañera de fórmula de Joe Biden, ya se había alejado de esa postura e incluso emitió el voto decisivo para ampliar los contratos de fracking, como le comentó a Bash.

Este jueves, Harris señaló la Ley de Reducción de la Inflación del Gobierno de Biden, que proporcionó inversiones récord en la lucha contra el cambio climático, como un ejemplo de su historial climático.

“Hemos fijado metas para Estados Unidos y, por extensión, para el mundo, en torno a cuándo debemos cumplir con ciertas normas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Ese valor no ha cambiado”, afirmó.

Y señaló su historial como fiscal general de California, cuando procesó a pandillas acusadas de tráfico transfronterizo, como una muestra de sus valores sobre la inmigración.

Harris habla con Bash durante la entrevista en Savannah, una de las paradas de su recorrido en autobús por Georgia del Sur. (Will Lanzoni/CNN)

“Mis valores no han cambiado. Esa es la realidad. Y durante los cuatro años que llevo como vicepresidenta, te diré que uno de los aspectos, en relación con lo que mencionaste, es viajar mucho por el país”, dijo, y recalcó sus 17 visitas a Georgia desde que asumió la vicepresidencia. “Creo que es importante generar consenso y es importante encontrar un punto de entendimiento común sobre dónde podemos realmente resolver los problemas”.

Harris, que busca cumplir su promesa de actuar como presidenta para “todos los estadounidenses”, dijo en la entrevista que, si fuera elegida, nombraría a un republicano para su gabinete, aunque aclaró que no tenía un nombre particular en mente.

“Quedan 68 días para las elecciones, así que no estoy poniendo el carro delante de los bueyes”, dijo. “Pero creo que lo haría. Creo que es muy importante. He pasado mi carrera incitando la diversidad de opiniones. Creo que, cuando se toman algunas de las decisiones más importantes, es necesario tener en la mesa a personas que tienen diferentes puntos de vista, diferentes experiencias. Y creo que sería beneficioso para el público estadounidense tener un miembro de mi gabinete que fuera republicano”.

También desestimó la afirmación de Trump, hecha el mes pasado en una conferencia para periodistas negros, de que ella había alterado su identidad racial con el tiempo.

«Esa estrategia es vieja», dijo. «Siguiente pregunta, por favor».

Esta historia es de último momento y se actualizará con más detalles de la entrevista a las 9 p.m. ET del jueves.

