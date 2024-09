James Darren, actor de ‘Gidget’ y ‘TJ Hooker’, muere a los 88 años, informa Variety

(CNN) — James Darren, actor, director y cantante que tuvo su papel destacado de Moondoggie en la película de 1959 “Gidget”, murió este lunes a los 88 años, informó Variety.

El artista murió en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, según Variety, citando a su hijo Jim Moret, corresponsal jefe de Inside Edition. CNN ha solicitado comentarios a los agentes de Darren y Moret.

En respuesta a una publicación de la cantante Nancy Sinatra en la que le rendía homenaje a Darren en X , Moret respondió : “Nancy, mi padre te amaba. Muchas gracias por tus amables y cariñosas palabras”.

Según IMDb, Darren tenía un extenso currículum que abarcaba cine y televisión desde 1956. Pero su papel en «Gidget» lo ayudó a alcanzar el estatus de rompecorazones a los ojos de los cinéfilos adolescentes. En una entrevista de 2015 con la revista Los Angeles , le preguntaron cuándo se dio cuenta por primera vez de que era una sensación de Hollywood.

“El momento decisivo fue cuando estaba en un estudio en San Francisco y se corrió la voz de que yo estaba allí”, dijo Darren en la entrevista. “Miles de chicas gritaban en la entrada. Cuando tuve que salir del edificio, me tiraron al suelo y me arrancaron mechones de pelo. La policía tuvo que rescatarme y me llevó a la azotea hasta que las cosas se calmaron. Fue un caos total”.

En “Gidget”, Darren interpretó a Moondoggie, un surfista que rescata a la protagonista de un lecho de algas y acaba convirtiéndose en su interés romántico. También apareció en dos películas posteriores de Gidget: “Gidget Goes Hawaiian” de 1961 y “Gidget Goes to Rome” de 1963.

Darren también tuvo papeles secundarios en el programa “The Time Tunnel”, “TJ Hooker” junto a su coprotagonista William Shatner y “Star Trek: Deep Space Nine”. También dirigió episodios de programas como “Beverly Hills, 90210” y “Melrose Place”.

Nacido en Filadelfia, Darren estudió interpretación en Nueva York y finalmente firmó contrato con Columbia Pictures, informó Variety. Le sobreviven su esposa Evy, sus tres hijos y cinco nietos, según el medio.

