El intento de Harris de separarse de Biden en economía frustra a Trump

(CNN) — En la cervecería Throwback, Kamala Harris dio un giro hacia el futuro, separándose un poco más de la «Bidenomics». Mientras, intenta presentarse como candidata del cambio frente a un Gobierno en funciones. Esto está llevando a Donald Trump a la distracción.

La vicepresidenta hizo este miércoles una parada en Nueva Hampshire –donde tiene cuatro preciados votos electorales– antes de dirigirse al campo de debate en Pittsburgh previo a su enfrentamiento televisado con el expresidente la semana que viene, que podría definir el final de las elecciones.

El impulso político de Harris y sus posibilidades en noviembre dependen en parte de su éxito a la hora de presentarse como una nueva opción para los votantes y disipar cualquier idea de que se está lanzando el segundo mandato del impopular presidente, Joe Biden.

Estas son las propuestas de economía de Kamala Harris para EE.UU.

Esto respalda sus esfuerzos por atraer a los estadounidenses que están resentidos por los elevados precios de los alimentos y la inflación, y que se han quedado fuera del mercado inmobiliario, así como su acercamiento a los moderados de los suburbios y a los votantes de clase media en los estados indecisos.

La vicepresidenta había prometido previamente tomar medidas drásticas contra la especulación de precios por parte de los gigantes de los supermercados y se comprometió a dar a los compradores de vivienda por primera vez de bajos ingresos US$ 25.000 para el pago inicial. Este miércoles, viró hacia el centro político al prometer fomentar 25 millones de nuevas pequeñas empresas en su primer mandato con una deducción fiscal de US$ 50.000 para las nuevas empresas. Y propuso una subida de los impuestos sobre las plusvalías mucho menor que la propuesta por Biden para estimular la inversión y la innovación.

«Creo que las pequeñas empresas de Estados Unidos son una base esencial de toda nuestra economía», dijo Harris en una cervecería fundada por dos emprendedoras que se abastece de ingredientes locales. «Las pequeñas empresas de nuestro país emplean a la mitad de todos los trabajadores del sector privado. La mitad de todos los trabajadores del sector privado poseen o dirigen una pequeña empresa o trabajan para una pequeña empresa».

El expresidente, que ha avivado la nostalgia por la economía de Trump antes de la crisis desatada por la emergencia de covid-19, podría intentar responder a las recientes maniobras económicas de Harris cuando se dirija este jueves al Club Económico de Nueva York.

Buscando distancias con Biden

La estrategia política de Harris es clara. En la medida sobre el impuesto a las ganancias de capital, por ejemplo, Harris abandonó un enfoque más progresista de Biden al proponer una tasa del 28% para quienes ganan US$ 1 millón o más, en lugar de la tasa del 39,6% que el presidente incluyó en su presupuesto para el año fiscal 2025. Su gesto le permite mostrar que no está atada a las políticas de su jefe mientras rebate la afirmación de Trump de que es la heredera de un legado económico fallido. La propuesta tampoco pasará desapercibida entre los donantes demócratas con riqueza en ingresos por inversiones, quienes le han ayudado a recaudar US$ 500 millones en fondos de campaña.

La adopción por parte de Harris de la poderosa mitología de las pequeñas empresas estadounidenses como motor de una mayor prosperidad y de la economía en general también parece diseñada para contrarrestar los intentos de Trump y sus partidarios de tachar a la demócrata californiana de «progresista extrema de San Francisco», «comunista» y «bolchevique».

Sus nuevos planteamientos han llevado a los economistas a debatir la viabilidad de la «Harrisomics». ¿Generaría su prohibición federal de los precios abusivos una escasez de productos, como ocurrió en el pasado? ¿Y la inyección de más dinero en el mercado inmobiliario causaría inevitablemente una inflación de los precios y haría que las viviendas fueran aún más inasequibles?

ANÁLISIS | Quien consiga por fin acuñar un mensaje económico eficaz podría ganar la Casa Blanca

La vicepresidenta Kamala Harris visitó el restaurante Sandfly Bar-B-Q en Savannah, Georgia, el mes pasado. (Crédito: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Estas preguntas podrían resultar problemáticas en las primeras semanas de un posible Gobierno de Harris. Pero a menos de nueve semanas de las elecciones, Harris está más preocupada por crear una impresión política impactante que por la mecánica de la política económica. Dada la ventaja de Trump en las encuestas sobre economía, una lucha a fondo sobre política en este tema con su rival probablemente no sería prudente. Harris necesita hacer de la elección un referendo sobre la personalidad y sobre qué candidato puede presentarse como una fuerza política fresca. Por lo tanto, incluso los pequeños pasos fuera de la sombra de Biden pueden ser importantes.

Harris, por ejemplo, ha hecho mucho más que Biden para demostrar que comprende el dolor de los adultos jóvenes excluidos del mercado inmobiliario y de los compradores que temen el coste de sus compras semanales. Durante su campaña, el presidente a menudo defendía con indignación los éxitos de la economía y restaba importancia a las dificultades que aún persisten.

Por qué Harris podría tener que alejarse de Biden

James Carville expuso una posible estrategia para Harris en una columna publicada el lunes en The New York Times. Dijo que las elecciones de 2024 se definirían por «quién está fresco y quién está podrido». El veterano estratega demócrata también escribió que no sería un insulto a Biden que Harris siguiera su propio camino: era imperativo para su identidad política. «Demuestra aún más claramente que le apasionan sus propias ideas y que representa el cambio en lugar de más de lo mismo», escribió, recordando el eslogan que ayudó al expresidente Bill Clinton a imponerse como candidato del cambio sobre el presidente George H.W. Bush en 1992.

El intento de Harris de convencer a los votantes de que ella es una nueva brisa está enfureciendo a Trump. En los comentarios del expresidente y en las declaraciones de su campaña se percibe la frustración de que Harris, tras cuatro años en el Gobierno de Biden, tenga un aire nuevo y le haya ganado su papel de agente de cambio en la carrera.

La postura económica de Harris está en el centro de atención mientras los datos de empleo generan preocupaciones

El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, expresó su incredulidad de que Harris pudiera intentar este eje en una entrevista con el programa radiofónico de Hugh Hewitt, este miércoles. El senador de Ohio trató de frustrar el cambio de imagen de Harris subrayando que era una candidata en ejercicio. «Eres la vicepresidenta de Estados Unidos. Podría estar aplicando estas políticas inmediatamente, pero no lo está haciendo», dijo Vance. «Ella ha generado esta crisis de inflación con sus políticas, y ahora quiere arreglarla agitando la varita mágica».

Vance también rechazó el plan de la vicepresidenta para bajar los precios de los comestibles, aunque admitió que no todas las empresas estadounidenses son «ángeles».

«Ya hemos tenido controles de precios en este país y en todas partes. Siempre fracasa», dijo Vance. «Significa que no puedes comprar harina. No puedes comprar huevos en el supermercado. Eso es lo que hacen los controles de precios».

La campaña de Trump también está tratando de aplastar el posicionamiento económico de Harris con una campaña publicitaria cortante.

Un anuncio reciente que se emitió en Georgia juntaba fragmentos de noticias sobre titulares económicos duros. Un presentador de televisión lamentaba «el alarmante repunte de la inflación, que se dispara a su nivel más alto en casi 40 años». Otro dice: «Seguimos lidiando con la inflación». Entre estos clips, la campaña muestra grabaciones de Harris alabando la «Bidenomics» y diciendo alegremente en discursos que la «Bidenomics está funcionando.»

La campaña de Trump este miércoles desestimó el plan de pequeñas empresas de Harris, argumentando que ella impulsaría impuestos más altos sobre los ingresos y la expansión de impuestos a la herencia, entre otros, que perjudicarían a las pequeñas empresas y a los consumidores. El expresidente anteriormente mostró resistencia ante la adopción por parte de la vicepresidenta de su propia propuesta para eliminar los impuestos sobre las propinas, lo cual se vio especialmente como un intento de atraer a los trabajadores de la industria hotelera en el estado decisivo de Nevada

¿Cómo le fue a la economía de Estados Unidos con Donald Trump?

Trump ha estado proclamando que si Harris gana en noviembre, la economía se hundiría en una Gran Depresión. Dijo más o menos lo mismo sobre Biden en 2020, pero el presidente ha presidido un crecimiento fuerte y constante del empleo y una de las recuperaciones más fuertes de la pandemia de cualquier economía desarrollada, a pesar de la crisis de inflación que la Casa Blanca subestimó inicialmente.

Los planes de Trump son a menudo tan vagos como los de su rival demócrata. Como ya hizo como presidente, Trump prometió grandes acuerdos para los estadounidenses sin especificar cómo los haría funcionar o cómo los pagaría. Por ejemplo, ofreció esta confusa mezcla de palabras en Fox News el domingo: “Vamos a cuidar la Seguridad Social, no vamos a hacer nada que perjudique a nuestros ancianos. Hay tantos recortes, hay tanto derroche en este Gobierno. Hay tanta grasa en este Gobierno”.

El plan de Trump, mientras tanto, de elevar drásticamente los aranceles a las importaciones –especialmente las procedentes de China– ha llevado a muchos economistas a advertir que elevará drásticamente los costes para los consumidores y provocará una nueva ronda de inflación.

Pero en este momento crítico de una campaña agria y reñida, tanto Harris como Trump parecen menos preocupados por las políticas económicas de eficacia probada que por las que pueden reportar un beneficio político inmediato.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.