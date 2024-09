ANÁLISIS | Trump se prepara para el debate amenazando con encarcelar a funcionarios electorales

(CNN) — Donald Trump se preparó para su debate con Kamala Harris mostrando el extremismo que corre el riesgo de favorecer la afirmación de la vicepresidenta de que es un “hombre poco serio” que constituye una amenaza “extremadamente grave” si regresa a la Casa Blanca.

Trump advirtió que procesará a los funcionarios electorales que considera tramposos; se queja de que la votación en Pensilvania es un fraude; prometió indultar a los alborotadores del 6 de enero; criticó a las mujeres que lo acusaron de conducta sexual inapropiada; y pasó horas en los últimos días en diatribas a veces incoherentes que plantearon preguntas sobre su estado mental.

Pero nuevas encuestas previas al enfrentamiento de este martes en Filadelfia muestran que la carrera está empatada a nivel nacional, lo que sugiere que el impulso de Harris después de reemplazar al presidente Joe Biden en la fórmula no ha resultado en una ventaja dominante.

La reñida contienda muestra tanto el atractivo duradero de Trump para decenas de millones de estadounidenses en su búsqueda de un regreso político como la enorme tarea que enfrenta Harris mientras intenta salvar una elección que los demócratas parecían condenados a perder antes de que Biden se retirara.

Eso hace que el debate de este martes —el primero desde el importante enfrentamiento de junio en CNN que finalmente puso fin a la campaña de Biden— sea el evento programado más crítico antes del día de las elecciones.

La forma en que se prepara cada candidato resalta los diferentes caminos que los estadounidenses pueden elegir en noviembre y el marcado contraste en el estilo de la presidencia que se producirá si Harris o Trump están en el escritorio de la Oficina Oval.

Harris está encerrada en Pittsburgh con su personal para perfeccionar sus habilidades para la prueba de enfrentarse a Trump en un debate. Su elección de Pensilvania para la preparación subraya la importancia crítica de un estado que casi con certeza necesita ganar para llegar a la presidencia. Una fuente dijo a CNN que sus asesores están trabajando en cómo lidiará con una regla que establece que el micrófono de un candidato estará silenciado mientras su rival habla. La vicepresidenta había presionado para revocar la restricción con la esperanza de poder usar sus habilidades como exfiscal para reprender a Trump en tiempo real. Pero les dijo a los periodistas: «Estoy lista», mientras caminaba por la llamada «ciudad del acero» este domingo con su esposo, el segundo caballero Doug Emhoff.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, reflexionó sobre el desafío que enfrenta Harris al intentar involucrar a los estadounidenses que quieren saber más sobre ella mientras lidia con una fuerza de la naturaleza a veces desquiciada como Trump. “Se necesitará una concentración y una disciplina casi sobrehumanas para lidiar con Donald Trump en un debate”, dijo Buttigieg en el programa “State of the Union” de CNN este domingo. “No es una propuesta común, no porque Donald Trump sea un maestro en explicar ideas políticas y cómo van a mejorar la vida de la gente. Es porque es un maestro en tomar cualquier forma o formato que se transmita por televisión y convertirlo en un programa que se centra completamente en él”.

Una encuesta de The New York Times/Siena College publicada este domingo mostró que el 28% de los posibles votantes necesitan saber más sobre Harris, en comparación con solo el 9% que dice lo mismo de su rival. Esto presenta un posible margen de crecimiento para la vicepresidenta. Pero también enfrenta presión para explicar los cambios de política en temas como la inmigración y el fracking, al tiempo que muestra más precisión que en algunas entrevistas tensas al principio de su vicepresidencia. Y su renuencia a someterse a entrevistas en los principales medios de comunicación (a excepción de una el mes pasado en CNN) significa que una candidata que a veces ha tenido dificultades para articular argumentos coherentes en situaciones de alta presión y espontáneas llega al debate sin mucha experiencia reciente en combate político adversario.

Trump sigue luchando por mantener el guión del Partido Republicano

Los partidarios republicanos de Trump llevan días pidiéndole que aborde cuestiones como la economía, la inmigración y la seguridad nacional y que evite un comportamiento petulante que pueda favorecer el argumento de Harris de que es hora de que el país deje atrás la amargura y el caos que él representa para muchos votantes. La teoría del Partido Republicano es que Harris, como miembro clave de una administración impopular, no es la persona adecuada para actuar como agente de cambio político.

Pero la conducta de Trump antes del debate explica la preocupación de que estropee el claro contraste que explicó el senador Tom Cotton a Dana Bash de CNN en el programa “State of the Union”. El republicano de Arkansas dijo este domingo: “La gente recuerda que, cuando Donald Trump estaba en el cargo, los precios eran bajos, los salarios altos, teníamos paz y estabilidad en todo el mundo”. Añadió: “Kamala Harris, como vicepresidenta, nos ha traído una inflación récord. Tenemos una frontera sur muy abierta y tenemos guerra en todas partes del mundo”.

Sin embargo, Trump no ha estado dispuesto a contenerse en los últimos días.

En el acontecimiento más ominoso, el expresidente utilizó el sábado su red social Truth Social para criticar lo que llamó “trampas y artimañas” en 2020 por parte de los demócratas, y luego giró hacia las elecciones de 2024, advirtiendo: “Cuando gane, aquellas personas que hicieron trampas serán procesadas con todo el peso de la ley, lo que incluirá largas penas de prisión para que esta depravación de la justicia no vuelva a suceder”. Arremetió contra “abogados, agentes políticos, donantes, votantes ilegales y funcionarios electorales corruptos” que, según dijo, serían “procesados ​​a niveles, lamentablemente, nunca antes vistos en nuestro país”.

No hay pruebas de que las elecciones de 2020 hayan sido faudulentas. Los jueces desestimaron las múltiples impugnaciones legales de Trump e incluso su propio fiscal general, William Barr, afirmó que no hubo fraude electoral generalizado. El hecho de que el expresidente haya intentado robar las últimas elecciones hace que sus advertencias a los funcionarios que no compartan su opinión sobre la imparcialidad de las elecciones sean un problema aún más grave, y es un mal augurio para el período posterior a las elecciones de noviembre si Trump pierde.

Las advertencias de Trump también muestran las consecuencias de sus exitosas maniobras legales para impedir la rendición de cuentas por su interferencia electoral (en un caso federal y en Georgia) hasta después de las próximas elecciones. Si recupera el poder, casi con certeza utilizará su autoridad presidencial restaurada y nuevas maniobras legales para desestimar el caso del fiscal especial Jack Smith en el tribunal de distrito de Washington, y tratar de evitar que el de Georgia llegue a juicio.

En otra publicación de Truth Social, Trump recurrió a una entrevista de Tucker Carlson para afirmar, sin pruebas, que el 20% de las papeletas de voto por correo en Pensilvania son “fraudulentas”. No es la primera vez que el expresidente parece estar preparando una justificación para impugnar las elecciones de 2024 si pierde.

La preparación del debate de Trump es la más heterodoxa de cualquier candidato presidencial moderno.

En otras apariciones públicas de los últimos días, el expresidente ha dado rienda suelta a los aspectos más salvajes de su carácter en flujos de conciencia que deleitan a muchos de sus partidarios pero plantean preguntas sobre si tiene la disciplina y la claridad de pensamiento tradicionalmente asociadas con la presidencia.

El viernes, en una extraordinaria aparición ante las cámaras en Nueva York, ofreció evaluaciones detalladas y explícitas de las acusaciones de mala conducta en su contra por parte de mujeres, parte de una serie más amplia de afirmaciones de que es una víctima inocente de la instrumentalización de la justicia. Parece poco probable que sus afirmaciones mejoren su posición entre las mujeres votantes, entre las que se encuentra 11 puntos por detrás de Harris, según la encuesta Siena de The New York/Times.

En un mitin en Wisconsin el sábado, Trump se embarcó a menudo en digresiones confusas (por ejemplo, sobre Al Capone y Hannibal Lecter) y elogió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, como un «jugador de ajedrez». Trump prometió que él era lo único que se interponía entre los estadounidenses y la Tercera Guerra Mundial. Y se comprometió a indultar a las personas condenadas y encarceladas «por el régimen de Harris» por intentar anular las elecciones del 6 de enero de 2021, una medida que cortocircuitaría el sistema de justicia y la rendición de cuentas legal por los delitos. En un aparte autoindulgente, elogió uno de sus propios discursos como pronunciado de manera más «brillante» que cualquier otro desde Franklin Roosevelt. Su aparición estuvo repleta de exageraciones y distorsiones, aunque sus teorías conspirativas y falsedades llegan a tal ritmo que a menudo escapan al escrutinio debido a su gran volumen.

El expresidente Donald Trump habla durante un evento de campaña en Alro Steel el 29 de agosto de 2024, en Potterville, Michigan. (Crédito: Bill Pugliano/Getty Images)

En un momento dado, Trump se refirió erróneamente al empresario pionero de SpaceX y Tesla, Elon Musk, como «león». Cuando Biden cometió esos deslices, Trump y sus aliados argumentaron con frecuencia que la agudeza mental del presidente estaba en duda. Pero las apariciones públicas desenfrenadas de Trump, de 78 años, y su aparente creencia en fantasías y hechos no probados también plantean preguntas sobre su capacidad para servir como comandante en jefe y la amenaza que representa para la democracia constitucional. Sin embargo, su control sobre el Partido Republicano significa que ha expulsado del partido a cualquiera que pueda plantear tales preocupaciones, por ejemplo, la exrepresentante de Wyoming Liz Cheney, que la semana pasada apoyó a Harris, al igual que su padre, el exvicepresidente Dick Cheney.

La relación cada vez más estrecha de Trump con Musk también ofrece un anticipo de un posible segundo mandato para el expresidente. Su promesa de poner a Musk a cargo de un esfuerzo para reducir las regulaciones gubernamentales significaría que el hombre más rico del mundo tendría la oportunidad de reformular las normas y salvaguardas federales en un momento en que sus empresas tienen intereses masivos que pueden verse influenciados por el Gobierno. Esto crearía controversias sobre conflictos de intereses que eclipsarían a las que el candidato republicano enfrentó en su primer mandato.

A pesar de las nuevas evidencias del carácter turbulento de Trump y del éxito que ha tenido Harris hasta ahora en mejorar el desempeño de Biden en la carrera, las últimas encuestas no muestran un líder claro entre ellos. Harris tiene un promedio de 49% de apoyo, mientras que Trump tiene 47% en la última encuesta de encuestas de CNN, que incluye encuestas realizadas entre el 23 de agosto y el 6 de septiembre. El nuevo promedio se mantiene prácticamente sin cambios con respecto a antes de la Convención Nacional Demócrata, cuando Harris promediaba 50% frente al 48% de Trump entre las encuestas realizadas entre el 1 y el 16 de agosto.

