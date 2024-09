El debate no influyó en algunos votantes con los que habló CNN, pero otros saben exactamente a quién apoyan ahora

(CNN) — Joan London sabía cuando empezó el debate de este martes que no votaría a Donald Trump. Pero cuando terminó, estaba en un lugar muy desconocido: lista para emitir su primer voto por una demócrata para presidenta. En la disputada Pensilvania, por cierto.

«Harris ganó claramente», dijo London, una abogada que vive en el conservador condado de Berks. «Y ahora voy a votar por ella a pesar de que tengo muchas diferencias políticas serias».

London se hizo republicana cuando cumplió 18 años, admiradora del conservadurismo de Ronald Reagan. A principios de este año, votó en las primarias a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, y luego cambió su registro a independiente porque ve a Trump como un populista furioso.

Hasta el debate de esta semana en Filadelfia, sin embargo, ella planeaba honrar sus principios conservadores y escribir en algún otro republicano. Pero todo cambió cuando el expresidente se negó repetidamente a decir que creía que era fundamental que Estados Unidos estuviera al lado de Ucrania. Trump dijo que quería poner fin a la guerra y sugirió que podría negociar una paz entre Rusia y Ucrania.

«Los conservadores no negocian con dictadores comunistas que invaden otros países», dijo London en un texto posterior al debate. «Hará falta que Trump pierda de forma decisiva para reformar el Partido Republicano, y volveré cuando eso ocurra».

London es una de los más de 70 votantes de 10 estados que forman parte de nuestro proyecto All Over The Map, un esfuerzo por seguir la campaña de 2024 a través de los ojos y las experiencias de los votantes que viven en estados disputados o forman parte de bloques de votantes críticos.

La vicepresidenta Kamala Harris habla durante el debate presidencial en el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia, el 10 de septiembre. (Crédito: Saul Loeb/AFP/Getty Images).

Su decisión de apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris fue el cambio más significativo en la reacción que recibimos de este grupo de votantes durante el debate e inmediatamente después. Ninguno de nuestros votantes que se habían decantado por un candidato antes del encuentro de este martes en el escenario cambió de opinión, aunque varios partidarios de Trump compartieron su preocupación por su actuación.

«Estaba preparado», dijo Chris Mudd, un leal a Trump de Cedar Falls, Iowa. Pero añadió: «Trump puede hacer algunos cambios positivos. Kamala es mucho ruido y pocas nueces».

Lisa Reissman, partidaria de Harris en Wisconsin, tenía una opinión muy diferente.

«Harris estuvo notable», dijo Reissman. «Trump pareció irracional y desesperado».

El entusiasmo puede importar en contiendas reñidas, y la conversación entre los demócratas es muy diferente ahora que Harris ha sustituido al presidente Joe Biden como en la candidatura. Incluso los demócratas que tenían dudas sobre Biden pero que habrían votado por él de todos modos utilizan un lenguaje mucho más enérgico al hablar de su apoyo a Harris, incluso en sus valoraciones del debate.

«Nos ha demostrado esta noche que es una presidenta», dijo Davette Baker, una activista demócrata afroamericana de Milwaukee.

Larry Malinconico, profesor de geología en el Lafayette College del condado de Northampton, Pensilvania, encaja en este grupo.

«Aunque siempre he sido de la opinión de hacer cualquier cosa para evitar que Trump llegue a la presidencia, ahora también tengo mucha más confianza en que la vicepresidenta Harris es una gran candidata presidencial».

Los votantes querían escuchar más detalles políticos de Harris

Varios votantes indecisos o que se inclinan por Harris o Trump, pero abiertos a cambiar de candidato, valoraron más positivamente la actuación de Harris en el debate. Varios, sin embargo, dijeron que no fue lo suficientemente específica al explicar sus propuestas políticas.

«Kamala Harris dice que quiere mejorar la clase media, pero ¿cómo?», dijo Linda Rooney, una votante de Haley que vive en los suburbios de Filadelfia. También expresó su preocupación por el cambio de postura de Harris sobre el fracking y otras cuestiones.

«Esta es la razón por la que no confío en ella», dijo Rooney, que votó por Trump en 2016, pero por Joe Biden en 2020. «No es una moderada».

Rooney preferiría no votar a Trump, pero no es fan de las políticas económicas de Biden-Harris.

«Es tan decepcionante», dijo sobre la respuesta de Trump sobre su conducta el 6 de enero de 2021. «Kamala hace bien en llamarle la atención sobre esto».

En dos ocasiones Rooney nos envió un correo electrónico para decir que Trump estaba «fuera de los carriles» durante las discusiones del debate sobre inmigración.

«Todavía no puedo votar por ella», dijo Rooney sobre Harris. «Pero no quiero votar a Trump. … Me siento tan solo en el medio».

Rooney es de Media, en el condado de Delaware. También lo es Cynthia Sabatini, una republicana de Reagan y votante de «nunca Trump» quien planea escribir el nombre de un conservador o votar por un tercer partido, a menos que Harris la convenza. La vicepresidenta no lo hizo este martes por la noche.

«Es una buena debatiente», dijo Sabatini. «Pero, en mi opinión, tiene que responder a preguntas concretas». En concreto, Sabatini dijo que Harris falló de entrada cuando se le preguntó si creía que los estadounidenses estaban mejor que hace cuatro años y de nuevo en preguntas sobre la frontera.

«Estoy indecisa», dijo tras el debate.

Antonio Muñoz también dijo que Harris podría haber ganado el debate si hubiera sido más específica y receptiva.

Muñoz es un veterano y expolicía que ahora regenta un restaurante de tacos y un negocio de catering en Las Vegas.

Se sentó para el debate apoyándose en Harris, pero no dispuesto a comprometerse. Y ahí se quedó después.

«Kamala estuvo muy aplomada», dijo Muñoz sobre la vicepresidenta. «Trump fue Trump. Matando bebés después de nacer. Inmigrantes comiendo perros y gatos. ¿Cómo defiendes comentarios tan poco veraces?».

Pero Muñoz dijo que necesita escuchar más antes de que Harris tenga garantizado su voto en el disputado Nevada.

«No hay suficiente sustancia sobre cómo seguir avanzando», dijo Muñoz sobre su actuación en el debate.

En busca de optimismo, pero también de autenticidad

Zoila Sánchez, por otro lado, está firmemente en el campo de Harris, a pesar de que se describe a sí misma como una republicana de Reagan.

«Su enfoque en temas reales y soluciones pragmáticas fue refrescante», dijo Sánchez, una agente inmobiliaria de Las Vegas. «Donald Trump parecía errático y fuera de control. … Necesitamos líderes que se basen en la realidad».

Allen Naparalla también querría más detalles de Harris. Pero ahora está dispuesto a comprometerse, después de decirnos en julio, cuando Biden se hizo a un lado, que no veía a Harris a la altura del trabajo.

«En este momento, solo quiero votar por el optimismo en el mundo», dijo Naparalla, que dirige una bodega en Cedarburg, Wisconsin. «Necesitamos algo por lo que alegrarnos y mirar hacia delante. Basta de negatividad».

Otros votantes de Harris se deleitaron con su éxito distrayendo y poniendo nervioso a Trump.

El expresidente Donald Trump durante el segundo debate presidencial el 10 de septiembre de 2024. (Crédito:Doug Mills/The New York Times/Bloomberg/Getty Images).

«Una clase magistral», dijo Marvin Boyer, un activista de los derechos civiles en el condado de Northampton, Pensilvania, un condado decisivo. «Estaba tranquila, concentrada y serena. Él estaba a la defensiva, enfadado y fuera de control».

También varios partidarios de Trump dijeron que Harris había logrado dejar a Trump fuera de juego.

«Kamala evitó con éxito las preguntas y desestabilizó a Donald», dijo Natalya Orlando, votante de Trump en New Hampshire. «La preparación del debate fue emocionante, pero el debate en sí estuvo bien. Nada nuevo».

Del mismo modo, Priscilla Forsyth, abogada de Sioux City, Iowa, dijo: «Trump no estuvo en su mejor momento y cayó en el anzuelo demasiado a menudo. Pero parecía tan falsa, sobre todo cuando intentó hablar de unir al país. Nunca creeré que ella pueda o quiera representar mis intereses».

Ese fue un tema común entre los leales a Trump: que Harris no es auténtica.

«Las incesantes poses de Kamala Harris y su teatralidad poco sincera mientras Trump hablaba dieron la impresión de ser inmaduras, ensayadas y fuera de lugar», dijo Rachel Kulak, una conservadora cristiana que vive en los suburbios de Richmond, Virginia.

«Sus reacciones defensivas no ayudaron», dijo de Trump la empresaria de Iowa Jaclyn Taylor. «Kamala no se sintió genuina gran parte de la noche».

Billy Pierce, un partidario de Trump de Carolina del Sur, señaló el tiempo de Harris en la administración. «No puedo creer que Kamala hable de cambio cuando lleva tres años y medio en el cargo».

Debbie Katsanos, partidaria de Trump en New Hampshire, dijo: «El statu quo tiene que cambiar. Este fue una vez un gran país y ahora no lo es».

Betsy Sarcone, que apoyó a Haley en los caucus de Iowa pero piensa votar a Trump en noviembre, dijo de Harris: «Sus líneas memorizadas y regurgitadas carecen de profundidad.»

Varios votantes que siguen descontentos con su elección incluso después del cambio en la cúpula demócrata no vieron nada este martes por la noche que cambiara su decepción.

«Quiero algo mejor que esto», dijo Stanley Tremblay, un independiente de New Hampshire. «Me temo que nos hemos cavado un agujero del que no podemos salir».

Gina Cilento, jugadora de pickleball de competición y propietaria de un estudio de entrenamiento en Cedarburg, Wisconsin, se hizo eco de la consternación de Tremblay.

«Es agotador», escribió durante el debate. «Me hace sentir muy triste. ¿Esto es lo mejor que puede hacer nuestro país?».

