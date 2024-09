La mejor pizza del mundo en 2024 no está en Nápoles, ni siquiera en Italia. Descubre dónde se encuentra

(CNN) — Muchos neoyorquinos estarán encantados de decirle a cualquiera que quiera escuchar —e incluso a los que no— que tienen la mejor pizza. Y ahora tienen un nuevo respaldo para sus afirmaciones culinarias.

Esta semana, los premios 50 Top Pizza, con sede en Italia, publicaron su lista mundial de 2024, y un restaurante del Lower East Side se llevó el primer lugar.

Una Pizza Napoletana, inaugurada por el maestro pizzero Anthony Mangieri en marzo de 2022, no solo superó a los competidores de Estados Unidos, sino también a los globales. Eso incluye pizzerías en Nápoles, Italia, la tierra santa para los aficionados a la pizza y los amantes de la comida en general.

«Es inspirador ser reconocido por esto 30 años en mi carrera, especialmente en Nápoles, donde se originó la pizza,» dijo Mangieri en un correo electrónico a CNN Travel el jueves.

Añadiendo a sus derechos de presumir, los neoyorquinos encontraron otras tres pizzerías en la lista de 2024, que incluyó un total de 101 restaurantes (a pesar del «50» en el nombre de los premios). Las otras pizzerías de Nueva York que entraron en la clasificación son Ribalta en el No. 19, Don Antonio en el No. 30 y L’industrie Pizzeria en el No. 80.

Sin embargo, Italia logró dominar la lista general con 41 establecimientos, mientras que Estados Unidos obtuvo un total de 15 lugares reconocidos. Por su parte, Nápoles logró superar a Nueva York con cinco puestos en la lista, incluyendo un empate por el segundo lugar con Diego Vigtaliano Pizzeria.

Mostrando qué tan verdaderamente globales son los premios, naciones que no son exactamente conocidas por sus pizzas —Corea del Sur, Bolivia e India, por nombrar tres — estuvieron representadas en la lista.

¿Por qué Una Pizza Napoletana?

Los premios 50 Top Pizza explicaron en su sitio web cómo Una Pizza Napoletana obtuvo el primer lugar.

«En un país siempre acostumbrado a poner de todo en la pizza, Anthony propone solo la tradición más pura en los ingredientes, con ingredientes de calidad extraordinaria. Marinara, Margherita, Cosacca y una pizza que cambia todos los días, basada en ingredientes del mercado,» dijo el sitio web de los premios.

Mangieri, quien creció en Nueva Jersey, desarrolló «una obsesión por la pizza a una edad temprana,» dijo un representante de medios del restaurante en un correo electrónico a CNN Travel. Su madre terminó llevándolo a todos los lugares conocidos en Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut en su búsqueda de la «pizza perfecta».

Mangieri «se enfoca en pizzas naturalmente fermentadas, cocidas en horno de leña con ingredientes como los mejores tomates San Marzano, orégano silvestre de Amalfi, mozzarella de búfala DOP y sal marina siciliana,» dijo el representante. «Eligió tener solo una ubicación para permitir un enfoque obsesivo en cada detalle».

Énfasis en la masa

Mangieri se enfoca en lo básico para lograr sus resultados.

«Lo que hace una pizza realmente buena es, primero, la masa. No es una receta específica, sino sobre la hidratación y entender cómo trabajar la masa y poder adaptarse a todas las variables involucradas,» dijo a CNN Travel.

«En Una, lo que nos hace diferentes es que nuestra masa es naturalmente fermentada y altamente hidratada, nunca refrigerada, hecha con una mezcla de muchas harinas italianas diferentes, y hago la masa todos los días que estamos abiertos».

Una Pizza Napoletana debería atraer a los aficionados al «slow food». Solo hornea tres pizzas a la vez en sus hornos de leña. La ubicación actual en 175 Orchard Street, justo al lado de Houston Street, es en realidad la sexta iteración del restaurante y ha estado abierta desde marzo de 2022.

Para las personas que prefieren los postres a la pizza caliente, los premios 50 Top Pizza también elogiaron el helado casero y los sorbetes de temporada de Una.

En cuanto al reconocimiento, Mangieri dijo: «Es apreciado, pero al final no es por lo que comencé y no es por lo que continúo haciendo cada bola de masa que servimos en Una después de todos estos años. Nos impulsa a entrar al restaurante todos los días y dar más amor y enfoque, y no dar nada por sentado».

¿Y qué disfruta comer este maestro pizzero? «Pasta, y la como en casi todas las comidas. O la cocina mexicana de mi prometida».

Si esperas pasar por Una para comer una pizza, tendrás que esperar hasta el 4 de octubre. Mangieri y su equipo cerraron el lugar mientras viajan por Italia.

El ranking

En 2024, estas son las mejores pizzerías del mundo, según los premios 50 Top Pizza:

Una Pizza Napoletana (Nueva York, EE.UU.)

(empate) Diego Vitagliano Pizzeria (Nápoles, Italia)

(empate) I Masanielli – Francesco Martucci (Caserta, Italia)

The Pizza Bar on 38th (Tokio, Japón)

Confine (Milán, Italia)

Napoli on the Road (Londres, Inglaterra)

Tony’s Pizza Napoletana (San Francisco, EE.UU.)

I Tigli (San Bonifacio, Italia)

Sartoria Panatieri (Barcelona, España)

50 Kalò (Nápoles, Italia)

Seu Pizza Illuminati (Roma, Italia)

