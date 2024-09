¿Quién es Miguel Ángel Yunes Márquez, el senador de la oposición mexicana que votó a favor de la polémica reforma judicial?

(CNN Español) –– El Senado aprobó en la madrugada de este miércoles la polémica reforma al Poder Judicial del presidente de México Andrés Manuel López Obrador luego de alcanzar la mayoría calificada que se requiere para un cambio a la Constitución gracias al voto a favor del oficialismo y de Miguel Ángel Yunes Márquez, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Yunes Márquez se reincorporó a la cámara alta horas después de que se le otorgara una licencia al cargo por motivos de salud.

«Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia», dijo este martes.

Previo a la votación, Marko Cortés, presidente del PAN y compañero de bancada de Yunes Márquez, le pidió votar en contra.

«Querido Miguel Yunes Márquez, estás a tiempo todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor a la patria», dijo.

La iniciativa de López Obrador propone, entre otras cosas, que los jueces y magistrados, incluyendo los ministros de la Suprema Corte, sean elegidos por voto popular.

¿Quién es y cuál es su trayectoria política?

Yunes Márquez es hijo del exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, con quien López Obrador ha sostenido un antagonismo desde que hizo campaña por el actual gobernador, Cuitláhuac García. El martes, Yunes Linares suplió brevemente a su hijo en el Senado tras la aprobación de su licencia.

Yunes Márquez nació en Xalapa, Veracruz, el 4 de mayo de 1976. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Miami y cuenta con una especialidad en Finanzas y Marketing Internacional por la misma institución, de acuerdo con su perfil oficial en el Sistema de Información Legislativa.

Su experiencia en la política comenzó en 2004 como diputado local en el Congreso de Veracruz por el PAN, donde ocupó cargos como presidente de la Comisión de Vigilancia y secretario de la Comisión de Desarrollo Regional.

De 2008 a 2010 fue presidente municipal de Boca del Río, Veracruz. En ese mismo período asumió como secretario nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes A.C. (ANAC), una plataforma de servicios de profesionalización para los gobiernos municipales del PAN.

Fue coordinador estatal del desaparecido programa social Oportunidades, de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de 2011 a 2013.

Un año después volvió a ser electo alcalde de Boca del Río, Veracruz, cargo que ocupó hasta 2017.

Yunes Márquez fue aspirante a la gobernación de Veracruz en 2018, pero perdió frente al candidato de Morena, Cuitláhuac García.

En 2021 buscó postularse a la presidencia municipal de Veracruz, pero el Tribunal Electoral del estado revocó su candidatura por no acreditar su residencia en el municipio.

La Fiscalía de Veracruz emitió en julio pasado una orden de aprehensión en su contra por presentar documentación falsa, mentir a la autoridad y fraude procesal en relación con esa aspiración.

Yunes Márquez afirmó en un mensaje publicado en su cuenta de Facebook que la acusación formaba parte de una “persecución política por un delito no grave”. Negó que le hubieran negado el registro como candidato por presentar un documento falso, sino porque antes de la elección estuvo “fuera del país cursando estudios de urbanismo”.

En otro mensaje, dijo que estaban tratando de llevarlo a la cárcel para impedir que rindiera protesta como senador de la República.

“No seré trofeo de Morena, me seguiré defendiendo con los instrumentos que me da la ley. Nunca me he doblado ante nadie, esta persecución me dará la gran oportunidad de dar un ejemplo de valor y dignidad frente al poder”, aseguró.

Ante la orden de aprehensión, Yunes Márquez tramitó un amparo y recibió una suspensión provisional que le permitió seguir en libertad y rendir protesta en el Senado.

