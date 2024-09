Compró un crucero en Craigslist y gastó más de un millón de dólares en restaurarlo. Entonces su sueño se hundió

(CNN) — Comprar un crucero histórico que encontró en Craigslist en 2008 fue sin duda una decisión que cambió la vida de Chris Willson.

Este empresario tecnológico de Utah dedicó unos 15 años a restaurar minuciosamente el buque de 89 metros de eslora, que cuenta con 85 camarotes, una piscina y un teatro, e incluso se mudó a bordo con su pareja de toda la vida, Jin Li.

Willson afirma que invirtió los ahorros de toda su vida en este apasionante proyecto, su extraordinaria historia fue recogida por CNN y posteriormente por muchas otras publicaciones internacionales.

El barco de los sueños

Willson y Li se mudaron a bordo del barco y dedicaron sus energías a restaurarlo minuciosamente. (Crédito: Christopher Willson)

Su objetivo final era transformar el barco abandonado en un museo, pero las cosas no salieron según lo previsto.

En octubre de 2023, Willson tomó la dolorosa decisión de vender el buque, que empezó a hundirse unos siete meses después. Ahora su futuro es sombrío.

«Nos encantó el tiempo que pasamos con ese barco», dice Willson a CNN Travel. «Probablemente ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida.

«Me atormenta y me quita el sueño. No me hace feliz».

¿En qué momento empezó a salir todo mal?

La larga relación de Willson con el crucero «de bolsillo» retirado, construido en Alemania, empezó cuando se topó con un anuncio de venta en el sitio web de anuncios clasificados Craigslist y decidió investigar.

Inspirado, Willson decidió comprar su propio trozo de historia. No quiere revelar cuánto gastó, pero dice que pudo «llegar a un acuerdo muy bueno con el propietario».

Después de investigar un poco, descubrió que el buque, llamado originalmente Wappen von Hamburg, fue construido por los astilleros Blohm and Voss en 1955 y había sido el primer transatlántico de pasajeros importante construido por Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.

Una vez que se hizo cargo del barco, Willson organizó su traslado a la ciudad fluvial californiana de Río Vista, donde permaneció un año, y lo rebautizó Aurora tras pasar su primera noche a bordo.

«Me desperté con uno de los amaneceres más brillantes que jamás había visto», declaró Willson a CNN en 2022.

«Se estaba formando un efecto tipo aurora con las nubes y el agua. Recuerdo que en ese momento pensé que ‘Aurora’ era un nombre apropiado».

Más tarde, a Willson le ofrecieron un amarre en el muelle 38 de San Francisco, un acuerdo que llegó a su fin al cabo de unos tres años.

En 2012, hizo que trasladaran el barco de nuevo al Delta de California, el estuario más grande de California, amarrando el Aurora en el puerto deportivo Herman & Helen’s en Little Potato Slough, situado a unos 24 kilómetros de la ciudad de Stockton, en el Valle Central de California.

«Lo queríamos en agua dulce y en aguas poco profundas», explica. «Era la mejor ubicación posible».

Herman & Helen’s Marina cerró unos años después, pero el barco permaneció en el lugar.

Aunque no tenía experiencia previa trabajando en barcos, Willson se dedicó a darle nueva vida al Aurora, dedicando incontables horas a renovarlo, con la ayuda de voluntarios.

«Había avanzado bastante», dice. «Creo que teníamos 10 zonas sólidamente restauradas y amuebladas meticulosamente. Eran zonas importantes. Así que estábamos bastante orgullosos de ello.

«Así que estábamos haciendo un trabajo bastante bueno. Contábamos con ingenieros navales. (No faltó quien nos echara una mano)».

Un proyecto costoso

Willson pasó alrededor de 15 años trabajando en el barco con la ayuda de voluntarios. (Crédito: Christopher Willson)

«Estuvimos trabajando en la piscina y las cubiertas de proa, y sustituyendo todo el acero».

Aparte de algunas pequeñas donaciones, Willson afirma que financió él mismo la mayor parte de las obras de renovación.

Aunque no está seguro de la cantidad exacta que gastó en mantener el barco y «hacerlo avanzar» a lo largo de los años, calcula que la cifra supera con creces el millón de dólares.

«Estábamos progresando muchísimo con el Aurora», dice. «Teníamos un canal de YouTube de éxito. Todo pintaba muy bien».

Sin embargo, Willson dice que se enfrentó a mucha resistencia por parte de los lugareños, que no estaban entusiasmados con tener amarrado cerca un barco desmantelado tan enorme.

El hecho de que otro gran buque, el dragaminas canadiense HMCS Chaleur, que estaba amarrado en la misma zona, se hundiera en 2021 no ayudó en absoluto.

Según Willson, recibió un «aviso de desalojo de tres días» en «varias ocasiones», pero las autoridades locales nunca «procedieron al desalojo».

Continúa explicando que las cosas llegaron a un punto crítico cuando el remolcador militar de los años 40 Mazapeta, estacionado junto al Aurora, también se hundió en enero, creando un «problema de contaminación».

«Todo cambió a partir de ese momento», afirma, y explica que varios organismos locales se involucraron y quedó claro que “realmente no había futuro para el Aurora” en ese lugar.

Aunque Willson se planteó trasladar el barco, dice que se enteró de que la vía navegable probablemente habría necesitado «un dragado de un millón de dólares para que pudiéramos salir».

«Así que estábamos como atrapados allí», añade.

Aunque estaban desesperados por terminar lo que habían empezado, Li dice que la situación empezó a pasarles una factura enorme, y la pareja sintió que no tenían otra opción que «pasar al siguiente capítulo.»

«Quizá Aurora no estaba en el lugar adecuado», reflexiona. «Quizá si Aurora estuviera en otro estado, o en otro país, habría sido diferente».

Cuando apareció un comprador interesado que parecía igual de apasionado por salvar el barco, decidieron venderlo.

Willson subraya que tenía plena confianza en que el individuo anónimo era la persona adecuada para mantener el Aurora en marcha, y dedicó tiempo a explicarle cómo mantener el barco.

A lo largo de los años, había recibido muebles de otros barcos históricos para el Aurora, que dejó a bordo, junto con varias obras de arte.

Cuando se le pregunta por el estado general del barco en aquel momento, Willson dice que, aunque «había algunos agujeros» cuando lo compró por primera vez, fueron «parcheados profesionalmente» y nunca tuvo «ningún problema» después.

Sensación de hundimiento

El Aurora comenzó a hundirse en mayo y fue reflotado por contratistas contratados por un Mando Unificado en julio, según la Guardia Costera de EE. UU. (Crédito: Kristina Werner-Meris/Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California/Guardia Costera de EE. UU.)

Sin embargo, en mayo, la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín anunció que el Aurora se estaba hundiendo.

“Se ha confirmado que el barco tiene una abertura, está ingresando agua y actualmente está filtrando diésel y aceite en la Vía Fluvial del Delta», según un comunicado publicado en X, antes conocido como Twitter, el 22 de mayo

El barco fue reflotado por contratistas contratados por un Mando Unificado, según la Guardia Costera de EE.UU., que confirmó que había «cambiado de propietario recientemente.»

«Durante las últimas semanas, los contratistas de respuesta, Global Diving and Salvage y subcontratistas, reflotaron con éxito el buque y retiraron un estimado de 82048 litros de agua aceitosa, 45750 litros de residuos peligrosos, y cinco contenedores de 23 metros de escombros fueron retirados del buque», dijo una declaración compartida por la Oficina de Prevención de Derrames y Respuesta del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California el 28 de junio.

«No se observaron animales silvestres empetrolados durante toda la respuesta».

Desde entonces, la ciudad de Stockton se ha hecho cargo de la operación.

Según Connie Cochran, responsable de relaciones con la comunidad de la ciudad de Stockton, «no había un propietario claro» del Aurora cuando se produjo la situación y la ciudad está actualmente «averiguando cómo deshacerse del buque».

«Esperamos sacarlo de allí en las próximas semanas», dijo Cochran a CNN, señalando que el tamaño del barco, junto con su ubicación, en una zona que en realidad no está dentro de los límites de la ciudad, ha hecho las cosas aún más difíciles.

Según Cochran, la próxima etapa consistirá en determinar si el barco, que calificó de «peligro público» y «peligro para el medio ambiente», es lo suficientemente «estable desde el punto de vista estructural» como para remolcarlo hasta un lugar donde pueda ser rescatado.

Aunque Cochran no pudo facilitar una estimación de los costos de la operación en curso, para la que se ha recurrido a contratistas con conocimientos especializados, afirma que la ciudad espera «recuperar» parte de ellos.

Willson, que mantiene que presentó el cambio de propiedad del Aurora en el centro de documentación de buques de la Guardia Costera, dice que se sorprendió cuando supo que el barco se había hundido parcialmente.

«No vi que se hundiera», dice. «Lo tuvimos durante 15 años y no tuvimos ningún problema con él».

CNN no ha podido confirmar de forma independiente el actual propietario registrado del barco.

«Yo mantenía meticulosamente ese barco», añade Willson. «Lo comprobaba todo varias veces al día. Estábamos en él todo el tiempo… Me entristece como ninguna otra cosa».

Willson se ha enfrentado a duras críticas por el aparente abandono del Aurora, y los residentes locales han expresado su preocupación por los costos para la ciudad de Stockton.

Admite que algunos de los comentarios le han parecido «duros», pero no ha renunciado al barco y planea hacer todo lo posible para ayudar al comprador al que se lo entregó a recuperarlo, con el objetivo de evitar que sea desguazado.

«Realmente no quiero dejarlo ir», añade. «Pero ya no es mi barco».

Willson recuerda con cariño el tiempo que pasó con el barco y cuenta cómo descubrió su nombre original tras quitarle «seis o siete capas de pintura» cuando empezó a trabajar en él.

Más tarde se enteró de que el barco, de 2.496 toneladas brutas, había servido de inspiración para la popular serie de televisión «El barco del amor», así como de lugar de rodaje para el cuartel general de la organización criminal Spectre en la película de Bond de 1963 «Desde Rusia con amor».

Según Willson, el barco sirvió como crucero durante unos dos años y pasó por varios propietarios y nombres antes de ser atracado en Vancouver.

En 2005 fue remolcado a Alameda, California, tras varios cambios de propietario y de nombre. En un momento dado, el barco iba a convertirse en un yate de lujo, pero nunca llegó a hacerse realidad.

Permaneció en Alameda durante varios años antes de ser adquirido por un hombre de negocios que lo puso a la venta en Craigslist.

Barco histórico

Willson, quien actualmente está buscando un nuevo proyecto, dice que no tiene arrepentimientos por haber comprado el Aurora. (Crédito: Cortesía de Christopher Willson)

Según Willson, el barco estaba en mal estado y «sucumbía lentamente a la invasión del agua» antes de que él viera ese anuncio en 2008.

«Nadie conocía la historia del barco», afirma. «Y con el tiempo, sacamos a la luz gran parte de su historia”.

Pasó de ser un gran barco flotando en el Delta y oxidándose a ser probablemente uno de los cruceros de época más famosos del mundo».

«Y tengo que estar orgulloso de ello».

Willson dice que le duele ver cómo se desguazan tantos barcos históricos, y mantiene la esperanza de que las cosas cambien para el Aurora, aunque tenga que verlo desde la distancia.

«Solo quedan tres transatlánticos históricos en Estados Unidos, y otro de ellos está a punto de conocer también su destino», dice, refiriéndose al transatlántico retirado SS United States, que ha recibido la orden de abandonar el río Delaware de Filadelfia.

«Así que solo va a quedar el Queen Mary (un transatlántico retirado atracado en Long Beach que ahora es una popular atracción turística).

“Por eso es muy triste ver que barcos tan famosos acaban siendo desmantelados, sobre todo sin una buena razón”.

Willson recibió una gran cantidad de apoyo de personas con buenos deseos mientras restauraba el barco, y algunas incluso viajaron al lugar en California para verlo.

También creó una gran comunidad, con otros 12.000 seguidores en la página de Facebook del Aurora Restoration Project y más de 80.000 suscriptores en el canal de YouTube del proyecto.

“Era un barco muy conocido”, dice. “Y tenía el corazón de todo el mundo”.

“A día de hoy, no me deja dormir por las noches pensando en ello. Pensando: ‘¿Qué puedo hacer para ayudar en esta situación?’”

“Y al mismo tiempo, no quiero sobrepasar mis límites”.

Willson y Li, que ya se han marchado de California, buscan actualmente un nuevo proyecto, y subrayan que esta vez buscan algo en tierra, posiblemente una antigua iglesia o mansión.

“No hemos encontrado el adecuado”, dice Willson, y añade que han “estado a punto de cerrar un trato un par de veces”.

Experiencia de aprendizaje

Willson quedó muy impresionado con el «espectacular» diseño del barco y las «magníficas» escaleras cuando lo vio por primera vez en 2008. En la imagen, la gran escalera a bordo del Aurora. (Crédito: Christopher Willson)

Aunque definitivamente las cosas no han salido como él esperaba, Willson no se arrepiente en absoluto de haber comprado el barco, y dice que lo volvería a hacer si pudiera elegir.

De hecho, describe sus recuerdos del barco y los “esfuerzos dedicados a su conservación” como algunos de los mejores de su vida.

”Nunca me he arrepentido de haber salvado algo así”, añade Willson, que dice no haber visitado el Aurora desde principios de año. “¿Fue un éxito?

Mantenerlo en la Tierra 15 años más, cuando probablemente se habría hundido y desguazado…”.

“No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Ha sido una gran experiencia de aprendizaje y he demostrado a mucha gente mis capacidades”.

“No podría pedir nada más”.

Li también se muestra positiva sobre el futuro del Aurora a pesar de la precariedad de su situación actual, señalando los innumerables contratiempos a los que se ha enfrentado el buque en los muchos años transcurridos desde su construcción.

“El Aurora es un luchador”, dice Li. “Es decir, siempre lucha. Ha cambiado tantas veces de manos. Fue abandonada. Casi desguazado”.

“Pero hoy sigue flotando. Le dije a Chris, ‘Tal vez es una historia triste para nosotros. No pudimos hacer avanzar más a Aurora”.

“Pero al menos Aurora está peleando su propia lucha. No quiere que lo desguacen… Wappen von Hamburg no quiere morir’».

