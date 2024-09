Estos son los mejores hoteles del mundo para 2024

Londres (CNN) — El hotel Capella Bangkok no tuvo los comienzos más fáciles. Abrió sus puertas en 2020, en el primer año de una pandemia mundial que hundió a la industria hotelera.

Sin embargo, sólo cuatro años después, este santuario con vistas al río Chao Phraya se ha hecho con el primer puesto en la segunda edición de la lista de los 50 mejores hoteles del mundo, que se anunció en una ceremonia de entrega de premios celebrada en Londres el martes por la noche.

Bali estudia prohibir nuevos hoteles en medio de problemas de turismo excesivo

Las 101 habitaciones del hotel son espaciosas y luminosas, pero las villas situadas junto al río, todas con jardín privado y piscina de inmersión, son un punto culminante único de esta oferta de cinco estrellas en Charoenkrung, el barrio más antiguo de Tailandia.

«Cuando vienes a Bangkok, es una locura, es caótico, es ‘funky’, es ruidoso», dijo el CEO John Blanco a CNN Travel tras la ceremonia en el Guildhall de Londres, «pero cuando vienes al hotel, te encuentras en este pequeño momento de zen: el santuario, el jardín con hermosos árboles llenos de pájaros».

La directora de marketing del Capella Bangkok, Josephine Png, dijo a CNN Travel que su lugar favorito del hotel es «la terraza junto al río, bajo los árboles». De día, es «supertranquilo», dijo, pero de noche, el río cobra vida con el espectáculo de los barcos de fiesta que pasan.

Abrir durante la pandemia fue una suerte en el fondo, dijo Blanco, ya que les dio tiempo para conocer a sus vecinos. «El covid nos dio la oportunidad de intimar de verdad con los tailandeses, que son unos clientes increíbles».

Ahora, el resto del mundo también ha descubierto el hotel, y muchos de ellos repiten visita, dijo Blanco. «Tailandia es uno de esos destinos, es muy pegajoso. Es un destino del que te enamoras y del que necesitas más. Es casi como una droga».

Rosewood Hong Kong, con vistas al puerto Victoria, quedó en tercer lugar. Crédito: Cortesía Rosewood Hong Kong

Éxito asiático

El Capella Bangkok fue uno de los cuatro hoteles de la capital tailandesa que entraron en el Top 50. El Mandarin Oriental Bangkok y el Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River ocuparon los puestos 12 y 14 de la lista, respectivamente, mientras que el The Siam se situó en el puesto 26.

Este hotel de diseño vanguardista incluye elementos tradicionales japoneses como puertas shoji y baños onsen de piedra. Crédito: Cortesía Aman Tokio

Fue una noche con gran representación asiática, ya que siete de los 10 primeros hoteles eran de la región.

Hong Kong estuvo representado por el Rosewood en el número 3 y The Upper House en el 5° lugar, mientras que el Raffles Singapore, con 137 años de antigüedad y cuna del cóctel Singapore Sling, ocupó el sexto lugar.

En octavo lugar, el Soneva Fushi de las Maldivas fue también el ganador del Premio Lost Explorer al Mejor Hotel de Playa 2024. Al fin y al cabo, se trata de un complejo turístico tan dedicado al lujo al natural que los huéspedes entregan sus zapatos a la llegada y no se los devuelven hasta la hora de marcharse.

El rascacielos de 45 pisos Bulgari Tokyo, en el n° 22, ganó el Premio Nikka al Mejor Hotel Nuevo 2024.

Los hoteles más valiosos de 2024, según Brand Finance

Estrellas del resto del mundo

El ganador del año pasado, Passalacqua, la propiedad italiana de 24 habitaciones con vistas al lago Como, quedó en segundo lugar este año.

El Cheval Blanc de París, de US$ 3.000 la noche, saltó este año a la cuarta posición de la lista y la Ciudad de la Luz también estuvo representada por el señorial Hôtel de Crillon en el puesto 15 y Le Bristol en el 40.

Junto al Louvre y al Pont-Neuf, es difícil conseguir una mejor ubicación en la capital francesa que este hotel, cuyo nombre significa «caballo blanco». Crédito: Cortesía Cheval Blanc

Londres, la ciudad anfitriona, también tuvo una buena actuación, con los clásicos Claridge’s y The Connaught en los puestos 11 y 46 respectivamente y el Raffles London at The OWO (n° 13), que se llevó el premio Lavazza al Mejor Hotel de Nuevo Ingreso.

El coloso dubaití Atlantis The Royal subió hasta la novena posición este año, llevándose el Premio al Mayor Ascenso, y el más discreto The Lana, en el puesto 23, fue otro éxito del emirato.

La escapada de bienestar mexicana Chablé Yucatán, construida en torno a un cenote, una piscina maya sagrada, se situó en el n° 16 y fue nombrada Mejor Hotel de Norteamérica.

El Calile, un elegante y aireado complejo urbano en la animada zona de James Street de Brisbane, Australia, fue nombrado Mejor Hotel de Oceanía, situándose en el n° 25. El año pasado fue el único representante australiano, pero en 2024 se le unió el Tasman, en Hobart, en el n° 49.

Las dos mejores entradas africanas fueron ambas de Marrakech: La Mamounia en el n° 31 y Royal Mansour en el n° 38.

Aunque la lista completa de los 50 mejores se dio a conocer el 17 de septiembre, el Royal Mansour ya había sido anunciado como el «hotel más acogedor del mundo» el mes pasado, a modo de teaser previo a la gran ceremonia de entrega de premios.

El Peninsula Istanbul, que abrió sus puertas a orillas del Bósforo justo el año pasado, ganó el premio American Express One to Watch.

El Passalacqua, que fue el ganador del primer premio al mejor hotel en 2023, descendió al segundo puesto este año. Crédito: Cortesía Passalacqua

Los 50 mejores hoteles del mundo

Capella Bangkok

Passalacqua (Moltrasio, Italia)

Rosewood, Hong Kong

Cheval Blanc París

The Upper House (Hong Kong)

Raffles Singapur

Aman Tokio

Soneva Fushi (Maldivas)

Atlantis The Royal (Dubai)

Nihi Sumba (Wanokaka, Indonesia)

Claridge’s (Londres)

Mandarin Oriental Bangkok

Raffles Londres en The OWO

Four Seasons Bangkok en el río Chao Phraya

Hôtel de Crillon (París)

Chablé Yucatán (Chocholá, México)

Hotel Du Cap-Eden-Roc (Antibes, Francia)

Maroma, A Belmond Hotel (Riviera Maya, México)

Four Seasons Firenze (Florencia, Italia)

Borgo Santandrea (Amalfi, Italia)

Desa Potato Head (Seminyak, Bali)

Bulgari Tokio

The Lana (Dubai)

Rosewood São Paulo (São Paulo, Brasil)

The Calile (Brisbane, Australia)

The Siam (Bangkok)

Park Hyatt Kyoto (Kioto, Japón)

Mount Nelson, A Belmond Hotel (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

One&Only Mandarina (Puerto Vallarta, México)

The Carlyle, A Rosewood Hotel (Nueva York)

La Mamounia (Marrakech, Marruecos)

Four Seasons Madrid

Capella Singapur

Four Seasons at the Surf Club (Surfside, Miami)

Hotel Bel-Air (Los Ángeles)

Eden Rock (St. Barths)

Aman Nueva York

Royal Mansour (Marrakech)

Amangalla (Sri Lanka)

Le Bristol París

Gleneagles (Auchterarder, Escocia)

Castello di Reschio (Umbría, Italia)

Suján Jawai (Rajastán, India)

Singita Lodges (Parque Nacional Kruger, Sudáfrica)

Six Senses Zighy Bay (Omán)

The Connaught (Londres)

The Brando (Polinesia Francesa)

Hotel Esencia (Tulum, México)

The Tasman (Hobart, Australia)

Isla privada Kokomo (Fiyi)

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.