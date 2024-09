Israel señaló que está preparado para la guerra con Hezbollah tras dos atentados con explosivos. Esto es lo que sabemos

(CNN) — El Líbano se tambalea tras sufrir dos atentados mortales consecutivos contra miembros de Hezbollah: este martes estallaron simultáneamente en todo el país buscapersonas y este miércoles detonaron de forma similar walkie-talkies.

El pánico, el miedo y el dolor se apoderaron del país, en el que se preguntan cómo pudieron perpetrarse los atentados, de dónde procedían los artefactos y si este último suceso podría sumir a Medio Oriente en un conflicto regional más amplio.

Al menos 22 personas, incluidos niños, murieron hasta ahora en los dos atentados, que las autoridades libanesas atribuyeron a Israel. Hay miles más de heridos, muchos de ellos mutilados y en estado crítico tras la explosión de dispositivos de comunicación en sus bolsillos o en la cara

Aunque Israel se negó a hacer comentarios públicos, este miércoles advirtió que se iniciaba una «nueva era» de guerra, con lo que parecía reconocer tácitamente su papel.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Qué ocurrió, cuándo y dónde?

El primer atentado se produjo de este martes por la tarde, cuando varios buscapersonas explotaron al mismo tiempo en varias partes de Líbano, incluida la capital, Beirut, y en varias ciudades del valle central de Beqaa, bastiones del grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán.

Los videos mostraban las sangrientas secuelas en calles y espacios públicos. En un video de circuito cerrado de televisión, un hombre recogía fruta en un supermercado cuando estalló una explosión que le dejó gimiendo de dolor en el suelo, agarrándose el bajo vientre mientras el pánico cundía a su alrededor.

Los hospitales libaneses se vieron rápidamente desbordados, con un personal limitado para atender a cientos de pacientes vendados y sangrantes, algunos de los cuales tuvieron que tumbarse en el suelo mientras llegaban más heridos.

El segundo atentado tuvo lugar este miércoles, con detonaciones de walkie-talkies en los suburbios de Beirut y en el sur del país.

Un testigo, cuyo nombre no puede revelarse por motivos de seguridad, describió cómo la explosión de un walkie-talkie le voló las manos a un hombre que asistía a un funeral de Hezbollah. Se produjeron incendios en decenas de casas, tiendas y vehículos, y los videos mostraban humo en las caóticas calles.

Los bomberos apagan las llamas y una multitud se reúne después de una explosión reportada en Saida, Líbano, el 18 de septiembre de 2024. (Crédito: Mahmoud Zayat/AFP/Getty Images)

¿Por qué atacaría Israel al Líbano ahora?

Hezbollah e Israel llevan décadas enfrentados, pero ambos han intensificado sus ataques transfronterizos desde octubre pasado, cuando comenzó la guerra en Gaza, tras el mortífero ataque del grupo militante palestino Hamas contra Israel.

Hezbollah forma parte de un eje más amplio dirigido por Irán en Medio Oriente que abarca Yemen, Siria, Gaza e Irak y que mantuvo un conflicto latente con Israel y sus aliados durante los últimos 10 meses.

El eje afirmó que seguirá atacando objetivos israelíes mientras dure la guerra en Gaza, presentándose como un «frente de apoyo» a los palestinos de Gaza, según la descripción de un alto dirigente de Hezbollah.

Israel notificó a Estados Unidos antes de la operación del martes en el Líbano, pero no dio detalles de lo que estaba planeado, aseguran fuentes

Israel puede haber elegido este momento para los ataques porque creía que Hezbollah había descubierto la capacidad de los buscapersonas, y convirtió esto en un momento de «úsalo o piérdelo», dijo una fuente israelí familiarizada con la seguridad nacional.

También es posible que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya querido apuntalar el apoyo interno. Funcionarios y residentes de la región septentrional se han hecho cada vez más eco de la necesidad de regresar a sus hogares tras haber sido evacuados debido a los ataques, acumulando presión sobre el gobierno para que actúe contra la amenaza de los cohetes de Hezbollah desde el sur del Líbano.

Este martes, Israel convirtió en un nuevo objetivo de guerra el regreso de los residentes del norte de Israel a sus hogares cerca de la frontera, lo que desde hace tiempo se entiende como una necesidad política.

La gente se reúne afuera del Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut luego de que más de 1.000 personas resultaran heridas cuando los buscapersonas que usan para comunicarse explotaron en Beirut, Líbano, el 17 de septiembre. (Crédito: Mohamed Azakir/Reuters).

¿Cómo ocurrió?

Aún quedan muchos interrogantes sobre cómo pudo Israel llevar a cabo sus ataques de esta semana y de dónde procedían los artefactos que detonaron.

Hezbollah es una organización muy hermética y su líder instó a las familias a deshacerse de sus teléfonos móviles para evitar la infiltración de programas espía israelíes y estadounidenses. Por eso, muchos miembros de Hezbollah y sus familias utilizan dispositivos de comunicación inalámbricos de baja tecnología, como los buscapersonas.

Explosión de un walkie-talkie en el Líbano es captado en video 1:23

Los buscapersonas que explotaron eran nuevos y habían sido adquiridos por Hezbollah en los últimos meses, según declaró a CNN una fuente de seguridad libanesa. The New York Times informó de que Israel colocó explosivos junto a la batería de cada localizador, así como un interruptor para su detonación a distancia, citando a funcionarios estadounidenses y de otros países.

Cuando CNN intentó rastrear el origen de los buscapersonas, descubrió una misteriosa cadena de suministro que se extendía desde Asia hasta Europa.

Los buscapersonas dañados en el Líbano llevaban el nombre de un fabricante taiwanés, pero la empresa dijo que los dispositivos habían sido fabricados y vendidos por una empresa húngara en Budapest.

Sin embargo, las autoridades húngaras lo negaron, y afirmaron que la empresa de Budapest era un «intermediario comercial» sin centros de fabricación en el país.

CNN intentó ponerse en contacto con la empresa y con su directora ejecutiva, pero no ha obtenido respuesta. Sin embargo, según NBC News, la directora ejecutiva confirmó en una llamada telefónica que su empresa trabajaba con el fabricante taiwanés, pero negó haber fabricado los buscapersonas y dijo que ella era solo «la intermediaria». CNN no pudo confirmar su declaración.

ANÁLISIS | La credibilidad de Hezbollah depende de su venganza contra Israel, pero su debilidad ha quedado al descubierto

Para hacer las cosas aún más extrañas, la dirección de la oficina de la empresa se encuentra en una zona residencial – donde otras personas en el edificio dijeron que apenas veían gente venir a trabajar, y que la empresa de Budapest nunca había estado físicamente en el edificio.

Mientras tanto, el Líbano dijo que los walkie-talkies que explotaron eran un modelo descatalogado fabricado por la empresa japonesa ICOM.

Los dispositivos no habían sido suministrados por un agente reconocido, no tenían licencia oficial y no habían sido examinados por los servicios de seguridad, según las autoridades libanesas. ICOM declaró que el modelo se dejó de fabricar hace una década y que no podía determinar si los utilizados en el Líbano eran falsos o procedían de su empresa.

¿Cómo respondieron Hezbollah, Israel y el mundo?

Hezbollah prometió represalias, y advirtió este martes que Israel «recibirá sin duda un justo castigo por este pecaminoso asalto, tanto de forma esperada como inesperada».

El gobierno libanés también condenó el ataque como una «criminal agresión israelí» y una violación de su soberanía nacional.

Este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores libanés, Abdallah Bou Habib, declaró a CNN que teme que los ataques consecutivos en el Líbano sean una señal de una «introducción a la guerra», y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a Estados Unidos que ayuden a restablecer la paz en la frontera entre el Líbano e Israel.

No está tan claro qué capacidad podría tener Hezbollah para lanzar un contraataque si muchos de sus miembros están heridos y los principales métodos de comunicación ya no son fiables.

Última hora de las explosiones de buscapersonas de miembros de Hezbollah en el Líbano: noticias, reacciones y más

Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, pareció referirse a los ataques este miércoles durante una visita a una base de las fuerzas aéreas, alabando los «excelentes logros» de la agencia militar y de inteligencia.

«Estamos al principio de una nueva era en esta guerra y tenemos que adaptarnos», dijo Gallant.

Según tres fuentes familiarizadas con el asunto, parece que las autoridades estadounidenses no se enteraron de nada hasta que se supo de las explosiones. Funcionarios israelíes notificaron a EE.UU. que iban a llevar a cabo una operación en el Líbano este martes, pero no dieron detalles sobre lo que estaban planeando, dijeron las fuentes.

El jefe de derechos humanos de la ONU condenó los ataques, calificándolos de violación del derecho internacional humanitario e instando a una «investigación independiente, exhaustiva y transparente”. La ONG internacional Human Rights Watch se hizo eco de sus declaraciones, afirmando que la investigación debe ser «rápida» y «llevarse a cabo con urgencia”.

Rob Picheta, Tamara Qiblawi, Christian Edwards, Mick Krever, Wayne Chang, Eric Cheung, Nectar Gan, Balint Bardi, Kara Fox, Oren Liebermann y Kylie Atwood, de CNN, contribuyeron a la información.

