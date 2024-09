López Obrador atribuye violencia en Sinaloa a un supuesto “acuerdo” negociado por el Departamento de Justicia de EE.UU.

(CNN Español) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este jueves que le pidió una explicación a Estados Unidos sobre los hechos que llevaron a la detención del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio, y afirmó que la violencia en el estado se debe a un supuesto “acuerdo” entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y uno de los grupos del crimen organizado.

“El Departamento de Justicia llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa y tenían acuerdos. Incluso soltaron, o le dieron un estatus distinto, a uno de los detenidos en Estados Unidos al mismo tiempo que se llevaron a otro personaje”, dijo López Obrador durante su conferencia diaria matutina.

El jefe de Estado agregó que eso “requiere de una explicación porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión. Y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo.

CNN ha solicitado comentarios al Departamento de Justicia de EE.UU. sobre los señalamientos de López Obrador.

López Obrador se refirió además a la captura de Zambada como “alguien secuestrado mediante un acuerdo” a quien “se llevan a Estados Unidos”, y dijo que la violencia en Sinaloa, que dejó al menos 43 muertos desde el 9 de septiembre, se debe a esta “situación especial, extraordinaria”.

“En Sinaloa no había la violencia que hay ahora. Tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control. No, estamos ahí, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas y también hemos perdido a oficiales que han sido asesinados por esta situación especial, extraordinaria. Porque no es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene, a que se dé un asunto completamente irregular, de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo, y se lo llevan a EE.UU. También eso no nos convence y estamos pidiendo información. Ahora sí, cuál fue el acuerdo”, aseguró.

En su conferencia mañanera, el mandatario también criticó la cobertura de los medios sobre la violencia en Sinaloa cuando señalan la aparente inacción del Gobierno ante esos hechos, y lo atribuyó a una campaña en su contra de sectores conservadores, incluyendo múltiples comentarios en redes sociales, aunque no agregó qué acciones puede tomar su administración o la siguiente ante la situación.

No es la primera vez que el presidente de México menciona un presunto acuerdo para la captura de Zambada por parte del Gobierno de EE.UU. con Joaquín Guzmán López, hijo del «Chapo» Guzmán, para conseguir ese objetivo.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó el 9 de agosto que Washington estuviera de alguna forma involucrado en la detención de Zambada.

“Quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de Estados Unidos, no fue un piloto de Estados Unidos, no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los cárteles, donde uno se entregó al otro”, dijo en una rueda de prensa convocada para dar ese mensaje.

Zambada fue trasladado de Texas a Nueva York el 12 de septiembre, donde permanecerá detenido en prisión mientras espera el juicio en el que enfrentará cargos por narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos, y sobre los que se ha declarado inocente.

