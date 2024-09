“The Substance”: lo qué hay que saber sobre la nueva y poderosa película protagonizada por Demi Moore

(CNN) — A menos que ya te gusten las películas de género, puede que sea fácil descartar “The Substance”, a primera vista, como una entrada demasiado sangrienta en la categoría de terror corporal.

Pero al analizarla más a fondo, este segundo trabajo de la guionista y directora francesa Coralie Fargeat (cuyo primer largometraje, “Revenge” de 2017, fue adorado por los críticos) es una fábula firmemente consciente y feminista que advierte, de manera bastante explícita, sobre los peligros de perseguir ciegamente a la juventud.

La premisa y la trama de “The Substance” son simples: la célebre actriz y gurú del fitness Elisabeth Sparkle (Demi Moore) tiene una estrella en el Paseo de la Fama y un popular programa de ejercicios. En la parte superior de la película, está celebrando su 50 cumpleaños y descubre que su jefe Harvey (Dennis Quaid), un ejecutivo de entretenimiento vil y grosero, la va a despedir.

A partir de ahí, una Elisabeth cada vez más angustiada se entera de una misteriosa droga del mercado negro conocida como la Sustancia, que promete proporcionarle una versión más joven y vital de sí misma, con ciertas salvedades. Entra Sue, interpretada por Margaret Qualley, una «yo» más joven, voluptuosa y vivaz que planea recuperar la antigua gloria de Elisabeth. Ambas solo tienen que seguir algunas reglas simples pero no negociables, según lo dictado por la oscura compañía que proporciona la Sustancia. Por supuesto, ese equilibrio no dura mucho.

Margaret Qualley en «The Substance». Universal Studios

Sin revelar demasiado, lo que sigue es una mirada alocada al intento desesperado de Elisabeth de permanecer en la cima, combinado con la creciente adicción de Sue a la admiración que despierta de todos los que la rodean. Todo culmina en un acto final que le da un nuevo significado al término “baño de sangre”.

Fargeat le dijo recientemente a Christiane Amanpour de CNN que, cuando ella misma llegó a los 40, “comenzó a tener estos pensamientos locos y violentos de que mi vida se iba a acabar, que nadie estaría interesado en mí nunca más, que no tendría ningún valor. Y realmente me di cuenta de lo violentos y poderosos que eran esos pensamientos”.

La directora continuó señalando que “quería que la película expresara la violencia” en cómo la sociedad trata y representa a las mujeres, lo que dio lugar a la naturaleza explícita del contenido. “Realmente quería superar los límites y no ser tímida. Así es como nos llevan a internalizar tanta violencia. Así de asqueroso es, así de extremo es”.

Es un sentimiento que Moore también ha mencionado al hablar sobre cómo “The Substance” no solo descubre lo que la sociedad y el mundo infligen a las mujeres que envejecen, sino también lo que las mujeres y los hombres se infligen a sí mismos.

“Existía un estándar de belleza más extremo, y yo personalmente experimenté que me dijeran que perdiera peso en bastantes películas antes de tener a mis hijos”, recordó Moore recientemente en el podcast “The Interview” del The New York Times.

“Esas fueron experiencias humillantes, pero la verdadera violencia fue lo que me estaba haciendo a mí misma, la forma en que me torturaba, hacía ejercicios extremos y locos, me pesaba y medía mi comida porque estaba poniendo todo mi valor en cómo era mi cuerpo, cómo se veía, y dándole a la opinión de otras personas más poder que a la mía”, agregó.

Mientras Elisabeth y Sue se propusieron buscar el equilibrio –pero finalmente se encontraron en un conflicto enloquecido hacia el final de la película–, Fargeat dijo que quería que los dos personajes “representaran de verdad todas las voces que tenemos dentro de nosotras mismas, que pueden ser súper violentas y conflictivas y susurrar todo el tiempo: ‘No eres lo suficientemente buena, no eres lo suficientemente hermosa, no eres lo suficientemente sexy’, porque eso es lo que escuchamos todo el día y vemos todo el día en toda la sociedad”.

Margaret Qualley en “The Substance”. Universal Studios

Moore también comentó sobre las escenas de desnudos de la película, que nunca parecen injustificadas. “Al comenzar, realmente se explicó… el nivel de vulnerabilidad y crudeza que realmente se requería para contar la historia”, dijo. “Y fue una experiencia muy vulnerable y simplemente requirió mucha sensibilidad y mucha conversación sobre lo que estábamos tratando de lograr”.

El elegante envoltorio de venta por correo de The Substance (que implica una serie de inyecciones) habla de la calidad de solución rápida de modas actuales como Ozempic, y recuerda a la comedia “La muerte le sienta bien” de 1992, protagonizada por Meryl Streep y Goldie Hawn, que pronto llegó a Broadway como musical.

“The Substance” también puede recordar algunos otros títulos conocidos que, sin embargo, no le restan originalidad: hay visos de “All About Eve” y el clásico cuento de Oscar Wilde “El retrato de Dorian Gray”, con “La cosa” de John Carpenter incluida para darle un toque de asco.

Es una película sólida, y los actores secundarios Qualley (cuya madre, Andie MacDowell, ha comentado a menudo sobre las presiones del envejecimiento en Hollywood) y Quaid son excelentes.

“The Substance” fue elogiada en su estreno en el Festival de Cine de Cannes a principios de este año, donde compitió por la Palma de Oro y ganó el premio al mejor guion. A principios de este mes, se llevó el premio del público Midnight Madness en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

