Lady Gaga sorprende y anuncia un nuevo disco, «Harlequin», para este viernes

(CNN Español) — La superestrella del pop Lady Gaga anunció este martes en sus redes sociales un nuevo trabajo musical que aparecerá apenas 72 horas después de sus declaraciones. Se trata de “Harlequin”, un disco con 13 canciones inéditas e inspiradas en su interpretación del personaje de Harley Quinn en la película “Joker: Folie à Deux”, dirigida por Todd Phillips.

La película “Joker: Folie à Deux” es distribuida por Warner Brothers que, al igual que CNN, es parte de Warner Brothers Discovery.

La cantante, actriz y compositora neoyorquina compartió en sus cuentas de X e Instagram algunos fragmentos de las canciones de «Harlequin» junto a las frases “Still Not October” («aún no es octubre»), “Moondust Gets everywhere” (algo así como «el polvo lunar está en todas partes») y “No Ducttape, No Mission” (aproximadamente «sin cinta adhesiva, no hay misión»).

La Harley Quinn de Lady Gaga hace que el Joker de Joaquin Phoenix se sienta menos «solo» en el primer tráiler de «Folie à Deux»

Gaga —ganadora de 13 premios Grammy y del Oscar a Mejor Canción Original en 2019 con “Shallow”— anunció hace solo unas semanas que en octubre de 2024 presentaría el primer sencillo de un nuevo disco, titulado de momento “LG7” y con fecha de lanzamiento en febrero de 2025. Sin embargo, para la sorpresa de los “little monsters” —nombre con el que se conoce a sus fans—, la cantante y empresaria estrenará nueva música mucho antes de lo esperado y con un sonido que, por ahora, gira hacia un lugar más oscuro, con las guitarras acústicas y eléctricas siempre presentes.

“Hay mucho dolor asociado a esta aventura […] y cuando empiezo a explorar ese dolor puedo sacar otra faceta de mi arte. Cuando estoy aquí, en este estudio, estoy relajada y soy capaz de enfrentarme a mis demonios, y lo extraordinario es que… eso es la música. Soy capaz de escucharla de vuelta”, explicó Lady Gaga en una reciente entrevista con la revista Vogue.

La cinta “Joker: Folie à Deux” se estrenará en cines el 4 de octubre, pero la artista ya ha visitado algunas de las salas donde se proyectará para interactuar con los fans, tomarse fotografías y hasta repartir palomitas de maíz.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.