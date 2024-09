Familiares de menores detenidos en Venezuela protestan frente a la Fiscalía

(CNN Español) — Madres y padres de adolescentes detenidos en el contexto de las protestas postelectorales realizaron este jueves un plantón en el Parque Carabobo en Caracas, frente a la sede de la Fiscalía General de Venezuela, para exigir la liberación de sus familiares.

«Son inocentes», gritaron los asistentes a la concentración mostrando carteles que decían frases como «libertad para nuestros hijos» y «nuestros hijos no son terroristas».

«Están acabando con nuestros sueños, metas, quiero hacerles saber que somos muchachos de bien», leyó entre lágrimas una madre de un detenido, de una carta de su hijo detenido. “Estamos perdiendo nuestra juventud, nuestros estudios, me da tristeza con mi madre que sufre mucho. No saben el dolor que me causa, lo único que pedimos es salir de este lugar tan feo, no aguantamos ni un día más en este lugar. Solo somos jóvenes que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el país. No somos terroristas, somos inocentes», continuó.

CNN ha enviado una solicitud de información a la Fiscalía y está a la espera de una respuesta

La organización no gubernamental de derechos humanos Foro Penal reportó este jueves que hay 68 adolescentes detenidos en el marco de las manifestaciones.

El presidente Nicolás Maduro ha señalado como terroristas y criminales a los detenidos por las protestas que surgieron en el país luego de que el Consejo Nacional Electoral lo anunció como el ganador de las elecciones del 28 de julio, sin presentar las actas de votación hasta el momento.

