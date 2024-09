¿Quiénes son Lyle y Erik Menéndez? La historia real detrás de “Monstruos”, la nueva miniserie de Netflix

(CNN Español) — El 20 de agosto de 1989, los hermanos Lyle y Erik Menéndez mataron a sus padres en el interior de su mansión de Beverly Hills, California. La serie de Netflix “Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez”, que se estrenó en la plataforma el 19 de septiembre, es un drama de nueve capítulos basado en ese crimen. CNN pudo saber que los hermanos Menéndez tienen conocimiento de la serie.

Pese a que durante el juicio Lyle y Erik Menéndez alegaron años de abusos por parte de su padre e indiferencia de su madre respecto de los mismos, la fiscalía no creyó en sus testimonios y argumentaba que querían quedarse con el patrimonio de sus padres. Ambos fueron condenados a cadena perpetua en 1996.

A raíz de la producción basada en la historia del crimen, Cliff Gardner, uno de los abogados de Lyle y Erik Menéndez, dijo a CNN que los hermanos tienen conocimiento de la serie, al responder un correo electrónico este martes.

Gardner dijo que, de acuerdo con su información, no tuvieron participación en la producción.

Respecto de si tienen alguna opinión sobre cómo la serie se refiere a ellos, en particular en el título, Gardner respondió: “Estoy bastante seguro de que sí, aunque no he estado en contacto con ellos desde que se emitió la serie”.

El caso de los hermanos Menéndez

José Menéndez, un ejecutivo musical de RCA Records de 45 años y su esposa Mary Louise “Kitty” Menéndez, de 47, murieron en el brutal tiroteo dentro de su propia casa.

Fue Lyle, el hermano mayor, quien llamó al 911 y dijo, en medio del llanto: “Alguien mató a mis padres”. La grabación de la llamada, que se difundió en los medios y que es parte de la serie, comienza así:

“Emergencias: —Beverly Hills, emergencias.

Lyle Menéndez: —Sí .

Emergencias: —¿Qué sucede?

Lyle Menéndez: —Somos hijos de…

Emergencias: —¿Qué sucede?

Lyle Menéndez: —Alguien mató a mis padres.

Emergencias: —¿Qué? ¿Quién? ¿Siguen allí?

Lyle Menéndez: —Sí

Emergencias: —¿Les dispararon?

Lyle Menéndez: —Sí (…)”

Si bien al principio los hermanos Menéndez negaron haber matado a sus padres, luego admitieron haberlo hecho, aunque negaron que el motivo fuera por dinero. Y en el primer juicio, que fue televisado, dieron detalles de los presuntos abusos sexuales de su padre.

En 1995, su abogada Leslie Abramson dijo que no se trató de un asesinato porque no hubo mala intención en el acto: habló de años de abuso psicológico y sexual, y dijo que los hermanos mataron por miedo. «Si es miedo y no mala intención, no es asesinato», dijo, según reportó CNN.

El argumento de que no debían ser condenados por homicidio premeditado se basaba en que habían actuado en defensa propia tras soportar toda una vida de abusos por parte de su padre, y de que su madre no hiciera nada al respecto.

La fiscalía, en cambio, no creía en sus testimonios y afirmaba que los hermanos habían actuado por avaricia y querían sacar provecho del patrimonio de sus padres, estimado en 13 millones de dólares.

El primer juicio fue abierto a la televisión y se llevó a cabo en 1993 ante dos jurados, ya que cada hermano tuvo un jurado independiente. Y se declaró nulo después de que ambos jurados no lograron llegar a un veredicto en 1994.

El segundo juicio fue en 1996, y el jurado tomó su decisión después de deliberar durante tres días. Fueron declarados culpables de homicidio premeditado.

Lyle Menéndez, de 56 años, y Erik Menéndez, de 51, actualmente cumplen cadena perpetua en la misma cárcel de California sin posibilidad de libertad condicional.

Erik Menéndez (derecha) y su hermano Lyle escuchan los procedimientos judiciales durante una comparecencia el 17 de mayo de 1991 en el caso del asesinato con escopeta de sus padres ricos en agosto de 1989. Lee Celano/Reuters

El pedido de hábeas corpus de sus abogados para anular sus cadenas perpetuas

En mayo de 2023, los abogados de los hermanos Menéndez afirmaron que había nuevas pruebas para demostrar que las condenas y las cadenas perpetuas debían anularse, según los documentos judiciales que presentaron.

Los defensores argumentaron que dos piezas de evidencia contrarrestaban la narrativa de los fiscales y presentaron una petición de hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde afirmaron que en una carta enviada por Erik a su primo ocho meses antes de los homicidios da detalles de los abusos de su padre.

La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles, que procesó los dos juicios, dijo a CNN en un comunicado en ese momento: “Hemos recibido la petición de hábeas en el asunto Menéndez y actualmente está bajo revisión”.

La carta de Erik Menéndez a su primo Andy Cano, de diciembre de 1988, dice: “Sigue ocurriendo, Andy, pero ahora es peor para mí”.

La carta fue descubierta por la hermana menor de José Menéndez y madre de Andy, Marta Cano, quien la compartió con el periodista Robert Rand en abril de 2018, informó CNN.

Ese mismo mes, él compartió la carta con el exabogado de apelaciones de Erik Menéndez, Cliff Gardner, según indica el documento judicial.

En la carta, Erik escribe: “Nunca sé cuándo va a pasar y me está volviendo loco. Todas las noches me quedo despierto pensando que puede venir. Necesito quitármelo de la cabeza. Sé lo que dijiste antes, pero tengo miedo. No conoces a papá como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces que no se lo diga a nadie, especialmente a Lyle. ¿Soy un quejica? No sé si voy a superar esto. Puedo manejarlo, Andy. Tengo que dejar de pensar en ello”.

Una revisión de los registros judiciales muestra que la carta no se presentó en ninguno de los dos juicios, dice el documento.

Por otro lado, la otra prueba que tuvieron en cuenta los defensores para el pedido es el testimonio de Roy Roselló, exintegrante del grupo musical juvenil Menudo, vinculado a la discográfica RCA, donde Menéndez era ejecutivo.

Rosselló afirmó que José Menéndez abusó sexualmente de él cuando era adolescente. La presunta agresión se dio a conocer en el documental llamado “Menéndez + Menudo: Boys Betrayed” que se estrenó en mayo de 2023 en la plataforma Peacock.

“En resumen, las nuevas pruebas no solo demuestran que José Menéndez era un hombre violento y brutal que abusaba sexualmente de los niños, sino que sugieren que, de hecho, seguía abusando de Erik Menéndez en diciembre de 1988. Tal y como la defensa había argumentado todo el tiempo”, dice el documento judicial que los abogados de los hermanos Menéndez presentaron el año pasado.

Por este motivo, los abogados pidieron al tribunal que anule la condena y la sentencia contra ambos, o que permita la presentación de pruebas y una audiencia probatoria cuando puedan aportarlas, según se indicaba en el escrito.

Aún no hay novedades sobre ese pedido. “El tribunal ha ordenado al Estado que responda por escrito a la petición. El Estado aún no ha respondido; su respuesta deberá recibirse a finales de noviembre”, dijo Gardner a CNN sobre el avance de la petición de habeas corpus.

Con información de CNN, Taylor Romine, Abel Alvarado, Rafy Rivera.

