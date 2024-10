Murió el legendario y polémico beisbolista Pete Rose a los 83 años

(CNN) — Pete Rose, el rey de los hits de todos los tiempos de las Grandes Ligas y el ícono de los Cincinnati Reds cuyo característico esfuerzo incansable no pudo superar las transgresiones de apuestas y obstrucción que lo mantuvieron fuera del Salón de la Fama del Béisbol Nacional, murió este lunes, según un portavoz de la Oficina del Forense/Examinador Médico del Condado de Clark en Nevada. Tenía 83 años.

Rose fue uno de los grandes del béisbol, un chispa obsesionada con ganar que encabezó la lista de hits de todos los tiempos de la MLB con 4.256 en una trayectoria de 24 temporadas. Se destacó por su esfuerzo total, deslizándose de cabeza y corriendo incluso cuando un lanzador le otorgaba una base por bolas, un estilo que le valió el apodo, primero despectivamente y luego con admiración, de «Charlie Hustle».

Jugó para tres equipos campeones de la Serie Mundial: el equipo de los Reds conocido como «Big Red Machine» en 1975 y 1976, y los Philadelphia Phillies en 1980. Fue votado al equipo All-Star de la Liga Nacional 17 veces y ganó tanto el premio al Novato del Año de la Liga Nacional (1963) como el premio al Jugador Más Valioso (1973).

Pero sus apuestas dentro de su propio equipo, y el hecho de que las negara, terminaron con su incipiente carrera como mánager de béisbol y mantuvieron al bateador más prolífico del deporte fuera de su mayor honor.

Así son los grupos y las sedes del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La MLB contrató a un abogado para investigar a Rose a principios de 1989 después de recibir informes de que apostaba en juegos de la MLB. La Regla 21 de la MLB dice que el personal que apueste en juegos en los que tenga un «deber de desempeñar» será declarado permanentemente inelegible.

El informe del abogado John Dowd concluyó que Rose apostó en el deporte, incluidos los juegos de los Reds, en 1985 y 1986, cuando era tanto jugador como mánager de los Reds, y en 1987, cuando solo era mánager. El comisionado A. Bartlett Giamatti inhabilitó a Rose de por vida en agosto de 1989 y dijo que podría solicitar la readmisión después de un año tras demostrar una «vida redirigida, reconfigurada y rehabilitada».

Pero Rose estaba en negación de más de una manera, durante años diciendo que no apostaba en el béisbol ni en los Reds. El día que fue inhabilitado, dijo que pensaba que estaría «fuera del béisbol por un período muy corto de tiempo».

En 1991, el Salón de la Fama del Béisbol aprobó una regla que decía que cualquier jugador en la lista de inelegibles permanentes del deporte no aparecería en su boleta. No fue hasta 2004 que Rose admitió públicamente haber apostado en el béisbol y en los Reds, aunque negó haber apostado contra su propio equipo. Escribió en su autobiografía de 2004, «My Prison Without Bars», que recurrió a las apuestas como una forma de «recapturar la emoción que obtenía al ganar títulos de bateo y Series Mundiales».

«Tenía enormes apetitos y siempre tenía hambre. No es que estuviera aburrido con los desafíos de dirigir a los Reds, simplemente no quería que los desafíos terminaran», escribió en su libro.

Sabía que la pena por apostar en juegos en los que estaba involucrado era una prohibición permanente, «así que negué el crimen», escribió.

Las negaciones, y las sugerencias posteriores de que Rose aún no estaba diciendo toda la verdad, fueron dañinas. Giamatti nunca llegó a considerar una readmisión, ya que murió ocho días después de inhabilitar a Rose.

En 2007, Rose dijo a ESPN Radio que apostaba en los Reds «todas las noches» cuando dirigía el equipo. Pero Dowd dijo a ESPN2 al día siguiente que Rose no apostaba cuando ciertos jugadores de los Reds lanzaban. Eso, indicó el escritor de béisbol del New York Times, Murray Chass, podría indicar incorrectamente a las personas que no confiaba en ganar esos juegos.

En 2015, el comisionado de la MLB, Rob Manfred, rechazó la solicitud de readmisión de Rose, diciendo que Rose admitió solo haber apostado en el béisbol en 1987 mientras solo dirigía a los Reds, y que Rose afirmó no recordar la evidencia en el informe de Dowd que apuntaba a que apostaba mientras aún jugaba en 1985 y 1986. Los comentarios de Rose «me proporcionan poca confianza de que tenga una comprensión madura de su conducta indebida», escribió Manfred.

Más tarde, Rose pareció haber renunciado a entrar al Salón de la Fama en su vida. Apostar en el béisbol fue una de las cosas que desearía poder cambiar, escribió en su autobiografía de 2019, «Play Hungry».

«No soy un hombre que va por ahí diciendo lo siento, pero en esto, realmente lo siento», escribió.

«Sé que si alguna vez entro al Salón de la Fama de alguna manera, seguramente será mucho después de que me haya ido de este mundo», escribió. «Pero quiero que sepan cuánto amaba el béisbol, y que viví una vida dedicada al deporte, y jugué el juego como debe jugarse… siempre al máximo».

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.