Melania Trump reitera su apoyo al derecho al aborto en un nuevo video, distanciándose de la postura de su marido

(CNN) — La ex primera dama Melania Trump dijo en un nuevo video publicado el jueves que cree que «no hay lugar para concesiones» cuando se trata de la «libertad individual» de la mujer, después de que The Guardian publicara extractos de su próximo libro en los que dice que apoya el derecho al aborto «libre de cualquier intervención o presión del gobierno».

«La libertad individual es un principio fundamental que salvaguardo. Sin duda, no hay lugar para concesiones cuando se trata de este derecho esencial que todas las mujeres poseen desde el nacimiento: la libertad individual. ¿Qué significa realmente mi cuerpo, mi elección?», dijo la ex primera dama en un video publicado en X.

Su defensa del derecho al aborto la enfrenta a la postura de su marido a casi un mes de las elecciones. Donald Trump suele atribuirse el mérito de la anulación del caso Roe contra Wade, que eliminó la protección federal del aborto y condujo a la promulgación de severas restricciones del procedimiento en estados dirigidos mayoritariamente por republicanos. Sin embargo, el expresidente ha dicho que vetaría una prohibición federal del aborto de resultar elegido de nuevo y que la cuestión debería dejarse en manos de la legislatura de cada estado.

CNN solicitado a la campaña de Trump comentarios sobre el reciente video de la ex primera dama.

Melania Trump ha estado prácticamente ausente de la campaña electoral en medio de la tercera candidatura de su marido a la Casa Blanca y ha mantenido un perfil bajo, salvo por la publicación de varios videos en las redes sociales en las últimas semanas para promocionar su libro, cuya publicación está prevista para la próxima semana. El video que la ex primera dama publicó el jueves incluye un enlace para hacer un pedido anticipado de su libro.

La ex primera dama escribe en su libro: «¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debe tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad para interrumpir su embarazo si lo desea», según The Guardian.

El expresidente, por su parte, ha vacilado sobre el derecho al aborto a lo largo de su campaña, esforzándose a veces por navegar por una cuestión que ha sido políticamente delicada para los republicanos en la era posterior a la ley Roe. Hace poco afirmó que no apoyaría una medida electoral para ampliar el acceso al aborto en su estado natal, Florida, sólo 24 horas después de haber sugerido que podría hacerlo. También se ha autoproclamado «protector» de las mujeres, afirmando que las estadounidenses no «pensarán en el aborto» si él resulta elegido.

Aunque el expresidente se ha jactado de haber nombrado a tres jueces conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos que votaron con la mayoría para anular la sentencia Roe, ha reconocido públicamente que la cuestión no ha sido ganadora para los republicanos que abogan por prohibiciones estrictas y ha subrayado su apoyo a las excepciones en caso de violación, incesto y cuando la vida de la madre esté en peligro.

La vicepresidenta Kamala Harris y otros demócratas, por su parte, han redoblado sus esfuerzos para situar el aborto en el centro de su discurso ante las mujeres de estados clave, señalando las restricciones estatales que han hecho posibles, en parte, las elecciones de Trump para la Corte Suprema. Harris ha disfrutado de una clara ventaja en este tema, lo que ha contribuido a impulsar su liderazgo entre las votantes femeninas a nivel nacional y en los estados indecisos.

«Lamentablemente para las mujeres de todo Estados Unidos, el marido de la Sra. Trump no está en absoluto de acuerdo con ella y es la razón de que más de una de cada tres mujeres estadounidenses vivan bajo la prohibición del aborto de Trump, que amenaza su salud, su libertad y sus vidas», declaró el jueves a CNN la portavoz de la campaña de Harris, Sarafina Chitika.

Melania Trump no es la primera ex primera dama republicana que se manifiesta a favor del derecho al aborto. Laura Bush, esposa del expresidente George W. Bush, dijo antes de que su marido asumiera el cargo que no creía que Roe contra Wade debiera ser anulada. Posteriormente, en una entrevista concedida a CNN en 2010, después de que su marido dejara el cargo, declaró que estaba a favor de que el aborto siguiera siendo legal. Su suegra, Barbara Bush, esposa del expresidente George H. W. Bush, se pronunció en contra de que el aborto se incluyera en la plataforma del Partido Republicano de 1992, diciendo que era una «cuestión personal».

