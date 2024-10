España ofrecerá protección consular a dos ciudadanos detenidos en Venezuela

(CNN Español) — El canciller español, José Manuel Albares, informó este viernes en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados que recibió en horas de la mañana una notificación verbal de Venezuela por la que se permite a España ejercer “protección consular” a los dos connacionales detenidos en semanas anteriores por presuntamente formar parte de un complot para matar al presidente Nicolás Maduro y otras figuras prominentes de su Gobierno.

“Yo he tratado este asunto directamente con el canciller venezolano (Yvan Gil)”, apuntaba Albares. “Le he dejado claro que están injustamente retenidos, que no doy ninguna credibilidad a los cargos que pesan contra ellos que, por supuesto no tienen ningún vínculo con ninguna institución pública española, mucho menos con el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y que tienen que ser liberados lo antes posible”.

Desde que se conociera su detención, anunciada por Diosdado Cabello a inicios de septiembre, la Cancillería española ha estado trabajando para lograr ese acceso a los ciudadanos detenidos, quienes son residentes de Bilbao, en el norte de España.

Hasta el momento se desconoce los cargos exactos que pesan contra los detenidos, dado que el canciller ha eludido comentarlos cuando ha sido preguntado al respecto en entrevistas realizadas en jornadas anteriores.

En declaraciones públicas hechas en el mes de septiembre, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló a los dos españoles por presuntamente realizar labores de espionaje en el marco de un plan conspirativo que habría tenido como objetivo desestabilizar al Gobierno de Maduro e incluso cometer un magnicidio.

Albares aseguró que ahora que lograron este acceso van a “prestarles toda la asistencia que puedan para que puedan regresar en sus casas, en Bilbao, donde tenían que estar lo antes posible”.

