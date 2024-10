«Habrá muchos muertos»: los israelíes que viven cerca de la frontera libanesa temen una escalada de hostilidades

Kiryat Shmona, Israel (CNN) — Yair Pinhas creció practicando senderismo en las colinas que rodean Kiryat Shmona, su ciudad natal en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano.

«El río Jordán nace en la zona, y hay muchos lagos y arroyos preciosos, es increíble. Pero siempre admirábamos la vista y decíamos: ‘¿Cuándo? ¿Cuándo llegará?», dijo a CNN este ingeniero informático de 32 años.

«Siempre pensamos que el (atentado del) 7 de octubre ocurriría aquí, siempre hablamos de ello», dijo, mientras armaba un cigarrillo frente a un hotel a orillas del mar de Galilea, a unos 65 kilómetros de Kiryat Shmona.

Los padres de Pinhas y su anciana abuela llevan casi un año viviendo en este hotel, desde que fueron evacuados de Kiryat Shmona tras los atentados terroristas del 7 de octubre. Pinhas pasó meses haciendo couch-surfing con amigos en Tel Aviv antes de alquilar un departamento allí; viene regularmente a ver a su familia.

Una casa familiar dañada por un ataque con cohetes en Kiryat Shmona, en el norte de Israel. Crédito: Ivana Kottasova/CNN

Kiryat Shmona, que se encuentra en territorio israelí rodeada por Líbano, a sólo un par de kilómetros al sur y al este de la frontera, está en el lado opuesto de Israel al lugar donde se produjeron los ataques dirigidos por Hamas el año pasado. Pero su proximidad al Líbano la hace vulnerable a Hezbollah, el grupo extremista respaldado por Irán que ha estado atacando Israel con regularidad durante el último año, en apoyo de Hamas.

Israel ha respondido con ataques transfronterizos y las dos partes se han enzarzado en una escalada de «ojo por ojo» desde el 8 de octubre. Hezbollah ha afirmado que no dejará de atacar a Israel hasta que se alcance un alto el fuego en Gaza.

La ciudad ha sido atacada varias veces en los últimos meses, la última vez por una descarga de cohetes que causó graves daños y varios incendios el viernes por la mañana, según la policía israelí.

Pero Pinhas dijo a CNN que no fueron los cohetes lo que les obligó a él y a su familia a evacuar sus casas. Siempre ha habido ataques con cohetes en Kiryat Shmona.

Cuando yo era pequeño, no eran sólo sirenas como ahora… era alguien que gritaba desde un coche: «¡Todo el mundo a los refugios! ¡Todo el mundo a los refugios! Y en la escuela, cuando sonaba la alarma, nadie se asustaba porque estábamos acostumbrados», dijo.

«Todo el mundo entra en el refugio, oyes las bombas y esperas a que alguien te diga que es seguro salir», explicó, y añadió que, aunque los lugareños se han acostumbrado a los ataques desde el cielo, siempre ha existido la preocupación de que Hezbollah pudiera intentar asaltarlos desde tierra.

«Hubo una advertencia unos meses antes del 7 de octubre, diciendo que debes saber que la próxima guerra no será sólo de cohetes. Vendrán aquí. Hay muchos túneles y tenemos que prepararnos… y no lo hicimos. La gente es estúpida. Hasta que no ocurre algo, no actúas de verdad», dijo.

Pero entonces llegó la conmoción de los atentados terroristas, cuando Hamas y otros grupos extremistas mataron a más de 1.200 personas en el sur de Israel y se llevaron a unas 250 más secuestradas a Gaza.

«Todo cambió entonces», dijo Pinhas. «Pensábamos que nuestro ejército era fuerte y estaba preparado y, de repente, ves esto, disparos por todas partes. Tenía tres amigos que estaban en el festival Nova, uno de ellos murió, dos se salvaron», dijo.

Yair Pinhas visita a su familia en el hotel donde viven desde hace casi un año tras ser evacuados de Kiryat Shmona. Crédito: Ivana Kottasova/CNN

«Habrá muchas muertes»

El gobierno israelí afirmó que el destino de personas como Pinhas es una de las razones por las que necesita actuar con contundencia contra Hezbollah en el Líbano.

En su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que Hezbollah había disparado más de 8.000 cohetes contra Israel desde el 8 de octubre, obligando a unas 60.000 personas a huir de sus hogares a lo largo de la frontera.

«Israel lleva casi un año tolerando esta situación intolerable. Hoy he venido aquí para decir basta. No descansaremos hasta que nuestros ciudadanos puedan regresar sanos y salvos a sus hogares», dijo.

Poco después del discurse de Netanyahu en la ONU, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque mortífero contra Beirut, la capital libanesa, cuyo objetivo era Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah desde hacía mucho tiempo, y lo mataron.

Tres días después, las FDI dijeron que estaban lanzando una operación terrestre «limitada y localizada» en el Líbano. El principal portavoz de las FDI, el contralmirante Daniel Hagari, declaró que la medida tenía por objeto impedir un ataque de Hezbollah como el del 7 de octubre y «permitir que los 60.000 israelíes regresaran sanos y salvos a sus hogares en el norte de Israel».

Pero al menos algunas de las personas cuyos destinos invocó Netanyahu durante su discurso están cuestionando la decisión.

En declaraciones a CNN en su terraza del pueblo de Shtula, Ora Hatan dijo que le preocupaba que la lucha en las colinas que rodean la frontera pudiera resultar demasiado costosa para Israel.

«Creo que es muy peligroso para las fuerzas ir al Líbano, porque hay muchas, muchas trampas… Creo que podemos proteger la frontera en avión. O ir (dentro) y volver… Pero no quedarse (en el Líbano), es demasiado peligroso», dijo.

Hatan, cuya casa da a la frontera libanesa, ha vivido en Shtula toda su vida. Dice que le preocupa que la guerra actual sea mucho más mortífera que en 2006, la última vez que Israel invadió Líbano.

Pinhas también está en conflicto por la decisión de Israel de cruzar la frontera.

«Es muy difícil. Por un lado, puedo decir que sí, que tienes razón, porque tenemos que volver a casa y tenemos que llevar la paz a nuestra ciudad. Así que lo primero que pienso es que tenemos que hacer algo al respecto, porque su objetivo principal (el de Hezbollah) es matarnos», dijo.

Ora Hatan habla por teléfono en su casa, cerca de la frontera israelí con Líbano. Crédito: Ivana Kottasová/CNN

«Pero la otra cosa que siento, y que todo el mundo siente, es que esto es muy peligroso y que habrá muchas muertes. Hezbollah conoce muy bien su territorio, es su patio de recreo. Esto no es como en 2006, no es un grupo pequeño, les dimos mucho tiempo para prepararse y conseguir mucha munición», añadió, en referencia a la invasión israelí de 2006 en el Líbano, que duró 34 días y terminó en un punto muerto tras matar a unas 1.100 personas en el bando libanés y a unos 170 israelíes.

Para el Líbano, esta guerra ya es más mortífera. Al menos 1.401 personas han muerto en el país desde el 17 de septiembre, cuando Israel comenzó su actual bombardeo, según un recuento de CNN basado en información del Ministerio de Sanidad del país. Alrededor de 1 millón de personas han sido desplazadas, según el ministro encargado del centro de gestión de crisis de Líbano.

La ofensiva israelí es una de las más intensas de las últimas décadas, sólo superada por sus bombardeos sobre Gaza.

De pie en lo alto de una colina de Kiryat Shmona, la magnitud del bombardeo se hace evidente cuando un flujo constante de fuertes estampidos reverbera por todo el valle. Un fuerte estampido cuando se dispara el proyectil de artillería, seguido de un zumbido en lo alto. Un rato después, el ruido sordo del impacto en algún lugar detrás de la frontera.

Al visitar la zona el jueves, CNN contó unos 53 disparos en una hora, aproximadamente uno por minuto.

Kiryat Shmona, ciudad de unos 22.000 habitantes, se ha convertido en una ciudad fantasma en el último año. Las señales de destrucción son claramente visibles en sus calles: agujeros de metralla en las fachadas, daños causados por la caída de escombros, destrucción causada por impactos directos de cohetes.

El jueves, con motivo del año nuevo judío, la familia Pinhas volvió a Kiryat Shmona para hacer una breve visita.

«Para regar las plantas y dar de comer a los gatos. Hay muchos gatos callejeros en Kiryat Shmona y hay que darles de comer», dijo Pinhas.

El jueves se dispararon varios cohetes contra la ciudad desde el Líbano, pero fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea conocidos como Domo de Hierro, la brillante luz de los misiles interceptores que aparecieron en los cielos y ahuyentaron la amenaza.

Mientras tanto, un gato blanco y negro seguía hurgando en el montón de escombros que yacía frente a la casa de una familia destruida en un ataque con cohetes anterior.

