El rey de España apela a la “unidad” sobre las “discrepancias” en medio de la controversia diplomática con México

(CNN Español) — El rey Felipe VI apeló este viernes a la “unidad” sobre las “discrepancias” en los países iberoamericanos, durante su participación en la inauguración del Encuentro de las Academias Iberoamericanas de la Historia en Trujillo, España. Las declaraciones del monarca se producen días después de que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no lo invitara a su ceremonia de investidura, desatando una polémica que terminó con el gobierno español rechazando su propia invitación por la omisión al rey.

Sheinbaum, que sí invitó al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, explicó que no hizo lo mismo con Felipe VI porque este no respondió a una carta que le envió en 2019 su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, donde le pedía una disculpa pública con los pueblos indígenas de México por los “agravios causados” durante la conquista española.

Sheinbaum confirma que no invitó al rey Felipe VI a su juramentación, el Gobierno de España no enviará a ningún representante

En Trujillo, el rey no hizo mención directa a la reciente polémica con México, pero sostuvo que, al momento de hablar sobre las “inevitables” discrepancias en la comunidad iberoamericana, existe “unidad en la diversidad, una cultura de culturas”.

“Somos los iberoamericanos una unidad en la diversidad, una cultura de culturas. Nuestra relación es tan honda que nos permite incluso hablar con franqueza de nuestras posibles discrepancias, inevitables en tantos siglos de historia compartida, pero siempre en el respeto basado en la amistad. No olvidemos que en este tiempo actual de grandes desafíos globales que requieren del esfuerzo coordinado de todos, el foco de nuestra relación debe orientarse hacia el presente para así preparar o construir un futuro aún mejor, de mayor provecho compartido, de mayores oportunidades”, comentó el monarca.

Borrell dice que en México hay “absoluta disposición a superar” la polémica

Un día antes, el Alto Comisionado para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, se refirió a la polémica desde El Grove, España. Comentó que, al asistir a la asunción de Sheinbaum como representante de la UE, encontró en las autoridades mexicanas una “absoluta disposición a superar este tema”.

Borrell, quien era ministro para Asuntos Exteriores del Gobierno español en 2019, recordó que la política exterior, al igual que cualquier asunto político de España, no la hace el rey español.

“La política exterior, eso es parte de la política exterior. Como cualquier otra política, no la hace el rey en nuestro sistema constitucional. La hace el Gobierno, yo era parte del Gobierno y, por tanto, parte responsable de la respuesta o no respuesta que se dio a esa carta con la mejor intención de evitar polémicas inútiles y una escalada en la confrontación dialéctica con un país hermano como es México, con quien nos unen tantos y tantos lazos, hasta familiares, culturales, de todo tipo. Y eso es el mensaje que he pasado a mis interlocutores mexicanos y he encontrado una absoluta disposición a superar este problema, reforzar nuestros lados y trabajar juntos por un futuro juntos”.

CNN ha solicitado un comentario a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sobre las declaraciones tanto del rey Felipe VI como de Borrell, y está a la espera de una respuesta.

