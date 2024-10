Harris sopesa más rupturas con Biden mientras participa en la campaña

(CNN) — Los principales asesores de Kamala Harris se dirigen hacia último mes de la carrera presidencial de 2024 todavía luchando con cuánta distancia puede reclamar de forma creíble de Joe Biden, mientras busca más formas de intercalar rupturas con él en la campaña.

Pero ella se ve arrastrada a su lado para asuntos oficiales en la Casa Blanca – y él sigue participando en la conversación.

Los asesores de Harris están estudiando la posibilidad de presentar nuevos planes y promesas sobre lo que Harris haría como presidenta, en parte para demostrar directamente sus notables diferencias, como en sus recientes discursos más contundentes sobre el derecho al aborto y la gestión de la frontera sur.

«El reto» de disponer de tan poco tiempo en una carrera tan corta, dijo a CNN un asesor de la vicepresidenta, es “cuando intentas llegar a votantes indecisos de baja intensidad, ¿cómo comunicas realmente la diferencia con Biden?”.

Presentarse como una extensión del presidente no es una posición fuerte, saben los ayudantes de Harris, mientras que afirmar lo que ella representa sí lo es.

Ni los ayudantes de la campaña de Harris ni los de la Casa Blanca de Biden se comprometerían a otro acto de campaña conjunto de aquí a las elecciones.

Harris quiere crear espacio, dicen sus principales colaboradores, pero no demasiado. Quiere ser leal, pero también quiere ganar. Ella sigue planeando apoyarse en Biden, quien volará a Milwaukee el martes para un evento que destaca más proyectos posibles gracias a los esfuerzos de su administración, con el fin de animar a los miembros del sindicato o estacionarse en Pensilvania, un estado clave, para paradas políticas en las últimas semanas. Pero nadie en el equipo de la vicepresidenta está molesto porque Biden pasará una semana entera de octubre en el extranjero en un viaje diplomático no urgente a Alemania y Angola. Algunos desearían que se fuera por más tiempo.

Parte del enfoque de los principales demócratas en Biden es verlo como la encarnación del lastre por la inquietante sensación que se extiende entre los demócratas de que la vicepresidenta no está, o al menos, no está aún, donde necesita estar para ganar en poco más de cuatro semanas. Aún atormentados por la elección de 2016, están frustrados y desesperados porque, incluso ahora, parece que ninguna cantidad de declaraciones ofensivas, mentiras, falta de planes o problemas legales de Donald Trump puede debilitar su apoyo.

«Me iré a la tumba sin entender por qué, pero sé que es un hecho que esta va a ser una carrera de margen de error», es la frase con la que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, expresa este sentimiento en el camino.

El expresidente y su compañero de fórmula, el senador de Ohio J.D. Vance, intentan hacer que Harris parezca la titular, hablando como si hubiera sido ella la que ha estado firmando órdenes ejecutivas durante los últimos tres años. El equilibrio es delicado para una vicepresidenta que se debate entre unos votantes desesperados por un cambio, unos republicanos que responden a cada nueva propuesta suya preguntándole por qué no la ha aplicado ya, y un presidente en funciones cuyos números han ido subiendo con algunos de los principales electores que necesita.

Las comparecencias por separado de Biden y Harris este miércoles para evaluar los daños causados por el huracán Helene se parecen mucho a lo que está por venir: «cantando de la misma canción», como dijo Biden este viernes, pero rara vez codo con codo.

Incluso eso fue fuente de tensiones: la decisión de Biden de ir a Carolina del Norte a principios de semana significó que Harris tuvo que aplazar su propio viaje a un estado por el que está luchando intensamente para ganar.

Ningún asunto para Harris es más espinoso que la escalada de violencia en Medio Oriente antes del aniversario de los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023: con cientos de miles de votos en juego solo en el disputado Michigan, una serie de líderes la están presionando para que se distancie explícitamente de Biden, dicen a CNN personas familiarizadas con las discusiones. Pero sus ayudantes saben que no puede haber ninguna luz cuando ella también está sentada a su derecha en la Sala de Situación.

Sin embargo, la economía sigue siendo lo más frustrante para ellos, con votantes que continúan quejándose de una recuperación que sigue siendo más fuerte de lo que casi cualquier experto predijo. Biden quiere que se le reconozca el mérito, mientras que Harris quiere hablar del dolor que siente la gente y de lo mucho que queda por hacer sin que se le reste mérito por el sufrimiento que está padeciendo la administración.

Esto llegó a un punto crítico en septiembre, cuando Harris respondió a la bajada de tipos de interés de la Reserva Federal con una declaración sobre lo mucho que queda por hacer. Después, sus ayudantes tuvieron que pasar horas negociando con sus homólogos de la Casa Blanca para reducir el discurso de victoria que Biden tenía previsto pronunciar al día siguiente, según una persona familiarizada con el asunto.

Cuando se le preguntó qué tipo de papel querría que Biden desempeñara en la última etapa de la campaña de Harris, dado cómo la situación en Israel y las frustraciones económicas están resonando en su estado natal, la representante de Michigan, Debbie Dingell, respondió: «Es una pregunta complicada».

Dingell, una antigua defensora de Biden que vuelve a hacer sonar la alarma en su estado del «muro azul», declinó decir más.

“No soy Joe Biden” frente a “un actor importante en todo lo que hemos hecho”

Una investigación interna de la campaña de Harris sobre el debate presidencial de septiembre reveló que uno de los momentos más populares de la vicepresidenta fue cuando dijo: «Claramente, yo no soy Joe Biden».

Este viernes, después de semanas en las que algunos asistentes junior de la Casa Blanca se quejaron a sus colegas de tener que pasar declaraciones y otras ideas por la campaña, Biden adoptó un enfoque diferente.

«Ella ha sido un actor importante en todo lo que hemos hecho, incluida la aprobación de la legislación que nos dijeron que nunca podríamos aprobar», dijo Biden. «Ella lo ha sido, y su equipo está unido el mío en términos de todas las cosas que estamos haciendo».

Los ayudantes dicen que la decisión de Biden de presentarse en la sala de reuniones de la Casa Blanca por primera vez como presidente tenía como objetivo transmitir a los estadounidenses la sensación de una buena semana, al evitar más violencia en Medio Oriente, poner fin a la huelga de los estibadores y otro sólido informe mensual sobre el empleo. Se deleitó riéndose desdeñosamente del ahora devoto partidario de Trump, el senador por Florida, Marco Rubio, por calificar las cifras de empleo de «falsas».

Los ayudantes de Biden no coordinaron la aparición sorpresa con la campaña de Harris, aunque le avisaron minutos antes.

A los colaboradores de Harris no les pareció útil la aparición. Fue similar a lo que sintieron este jueves, cuando Biden se metió en las noticias al acercarse a los periodistas para elogiar el discurso de la excongresista, Liz Cheney, en apoyo de Harris.

La campaña de Trump y otros republicanos de alto perfil, por su parte, se abalanzaron inmediatamente sobre cómo Biden dejó plantada a Harris con su aparición en la sala de prensa, saliendo dos minutos después de que ella subiera al escenario en un acto de campaña en Detroit.

El presidente Joe Biden habla durante una conferencia de prensa en la sala de prensa Brady de la Casa Blanca el 4 de octubre de 2024. (Crédito: Andrew Harnik/Getty Images)

A mediados de septiembre, la iniciativa demócrata de investigación y sondeos Blueprint llevó a cabo una encuesta nacional en la que puso a prueba una larga serie de declaraciones que Harris podría hacer sobre sí misma y Biden. Las que obtuvieron mejores resultados, según el sondeo, «fueron las que mostraban una clara ruptura entre ella y Biden», mientras que las que obtuvieron peores resultados fueron «las que presentaban una futura administración de Harris basada en los logros de la era Biden».

Cualquier mención a Biden, según la encuesta, provocaba menos apoyo, incluso si la posición que Harris adoptaba era la misma.

Esas cifras han llegado a oídos de los asesores de Harris.

«Ella no tuvo miedo de decir en qué se diferencia de él. Él no tiene ningún problema con eso», dijo Mitch Landrieu, excoordinador de infraestructuras de Biden en la Casa Blanca, que fue copresidente de la campaña de Biden y ahora tiene el mismo papel para Harris. «Han intentado colgar a Joe Biden en torno a ella negativamente, pero eso no ha funcionado porque ella no es él: es claramente más joven que él, y es claramente mujer».

Trump como “el cansado y viejo pasado”, contra Harris como “el futuro”

Separarse de Trump es mucho menos incómodo que separarse de Biden, y los principales partidarios de Harris en los estados disputados dijeron a CNN que puede ser la única salida real de lo que uno llamó «el último acto de equilibrio.»

«Hay un claro contraste con Trump, y en la medida en que ese claro contraste pueda estar a la vista, eso es bueno. Cada día que la gente compara el caos de Donald Trump con las opiniones y valores de Kamala Harris es un buen día para Kamala Harris», dijo el gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro. «Joe Biden ha aportado mucho a Pensilvania, especialmente en lo que se refiere a infraestructuras y empleos energéticos». Recordemos: durante la administración de Joe Biden y Kamala Harris mucha más gente fue a trabajar que durante la de Donald Trump».

El representante demócrata Brendan Boyle, un aliado cercano de Biden desde hace mucho tiempo que representa a un distrito del área de Filadelfia, también instó a ese tipo de enfoque en el futuro.

La vicepresidenta Kamala Harris visita la frontera entre EE. UU. y México con el jefe del sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., John Modlin, a la derecha, en Douglas, Arizona, el 27 de septiembre de 2024. (Crédito: Rebecca Noble/AFP/Getty Images)

«Cada elección presidencial se trata de los próximos cuatro años y no de los últimos cuatro años. Trump ha estado siempre presente en nuestras pantallas de televisión durante la última década y, si es reelegido, sería el presidente más viejo de la historia. Puede decir con credibilidad que Trump representa el cansado y viejo pasado, mientras que ella representa el futuro», dijo Boyle. «Está haciendo un trabajo eficaz al reclamar el manto de ‘candidata del cambio'».

El senador de Arizona, Mark Kelly, dijo que estaba encantado de ver cómo se desarrollaba esto cuando se unió a Harris en la visita de la semana pasada a la frontera entre EE.UU. y México, donde se reunió con funcionarios locales y pronunció un discurso que era diferente tanto en el escenario como en la adopción de una línea dura que cualquier cosa que Biden haya hecho.

«Creo que es justo decir que los arizonenses quieren oír más sobre este tema, pero al mismo tiempo, en última instancia, se trata de tomar decisiones inteligentes, decisiones que afecten a las comunidades», dijo la senadora demócrata. «No creo que el presidente y la vicepresidenta vayan a ser exactamente iguales en todos los temas. Creo que ella tiene un plan inteligente y lo ha articulado bien».

Kelly dijo que lo que él cree que funciona es que Harris hable de su experiencia como exfiscal general de un estado fronterizo con un plan centrado en sacar adelante una ley bipartidista.

Así que aunque «no estoy centrado en ver la comparación entre ella y el presidente», dijo Kelly, «hay una gran diferencia entre ella y Donald Trump en el tema.»

Biden quiere crédito e insiste en que no está siendo quisquilloso

Para Biden, como suele ser habitual en él, esta recta final es un remolino de politiqueo y psicología.

El presidente sigue en gran medida en paz con su decisión de retirarse de la carrera este verano, muy consciente de que, si Trump gana, sus temores por el futuro de la democracia estadounidense podrían hacerse realidad, y de que su propio legado está en juego como la persona que eligió a Harris y luego se hizo a un lado por ella.

Hace unas semanas, Biden se lo dijo directamente a la dirección de la campaña de Harris, señalando que él la apoya para que haga lo que tenga que hacer para ganar, según dijo a CNN una persona familiarizada con la conversación.

Sin embargo, las frustraciones continúan. En algunos rincones de la Casa Blanca y más allá, los aliados de Biden no pueden evitar notar que la agenda de baja intensidad de Trump; sus discursos divagantes y a veces erráticos; y las historias que frecuentemente recuerda de manera incorrecta no se utilizan en su contra como evidencia de incompetencia descalificadora, como sucedió con Biden en la primavera.

Incluso en los últimos días, personas que han hablado con asesores cercanos a Biden han dicho a CNN que han oído quejas de que el presidente estaría en la misma situación o mejor ahora mismo si hubiera seguido en la carrera.

Varios destacados operativos y funcionarios demócratas se rieron a carcajadas cuando CNN les habló de ese sentimiento, y un veterano asesor dijo: «Eso es literalmente una locura».

Un alto asesor de Biden dijo a CNN que ese no es en absoluto el sentimiento generalizado en la Casa Blanca.

El presidente no es susceptible ni quisquilloso respecto a cualquier desacuerdo que Harris tenga con él, dijo el asesor, argumentando que él sigue insistiendo en que aún queda trabajo por hacer.

«El presidente está dispuesto a ayudar a la vicepresidenta a resultar elegida», dijo el asesor. «Ha viajado y seguirá viajando a estados disputados en su nombre para hablar de lo que ha experimentado con la vicepresidenta como socio de gobierno».

Gregory Krieg, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

