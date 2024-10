Su obsesión con la hipopótamo pigmeo bebé Moo Deng la llevó a volar al otro lado del planeta para ver el animal

(CNN) –– Cuando la hipopótamo pigmeo Moo Deng apareció por primera vez en las redes sociales de Molly Swindall, fue amor a primera vista.

“Pensé que era absolutamente graciosa y tenía mucha energía divertida”, le dijo Swindall, de 30 años, a CNN Travel. “Es solo un pequeño punto brillante en el mundo en este momento en que están sucediendo tantas cosas… Sus pequeñas mejillas rosadas, es preciosa”.

La bebé hipopótamo pigmeo Moo Deng es la última sensación en línea de Tailandia. Pero su cuidador está preocupado por su fama

La fama viral de Moo Deng comenzó poco después de su nacimiento, cuando sus cuidadores del zoológico Khao Kheow Open Zoo comenzaron a publicar videos de sus aventuras. Pronto, la cría de hipopótamo se convirtió en una sensación en Internet, un estatus que se consolidó la semana pasada cuando Moo Deng se convirtió en el tema de un sketch en Saturday Night Live.

Aunque la mayoría de los fanáticos internacionales de Moo Deng están felices de seguirla desde lejos, cuando Swindall se enamoró de la hipopótamo, inmediatamente comenzó a buscar en Google vuelos a Tailandia.

La neoyorquina Swindall sabía que quería ver a Moo Deng en persona.

“Me encantan los animales y la aventura, así que me propuse ir”, dijo Swindall. “Mi padre falleció de forma inesperada hace seis años y, en ese momento, pensé: ‘¿Sabes qué? Siempre viviré mi vida al máximo. Siempre tendré un sentido de aventura’. Y por eso decidí hacer lo que hice”.

Atravesar el mundo

Moo Deng, fotografiada mientras un cuidador del zoológico abierto de Khao Kheow la baña. Crédito: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images.

Una vez que Swindall se comprometió a volar a Tailandia para ver a Moo Deng, supo que tenía que ir lo antes posible.

«Quería verla mientras tenía ese coraje y esa energía que viene con ser joven», explica Swindell, quien señaló que la hipopótamo ya creció mucho desde los primeros videos virales.

Swindell solo pudo conseguir un par de días libres en el trabajo (y tenía entradas para conciertos de fin de semana), por lo que reservó para pasar solo 30 horas en Tailandia. Voló desde Nueva York vía Londres el martes y regresó mediante una escala en Ámsterdam el viernes.

“Fue muy corto, pero valió totalmente la pena”, dice Swindall, quien viajó sola.

El viaje completo le costó a Swindall “entre US$ 1.000 y 1.100”.

“Tengo muchos puntos y millas de trabajos anteriores”, explicó Swindall. “Así que pude viajar por poco dinero y también obtuve algunos descuentos en viajes”.

Dada la corta duración de su viaje, Swindall decidió que tenía que ser una odisea exclusiva de Moo Deng.

A ella le encantaría ver más de Tailandia, pero decidió que tendría que “regresar y hacer un viaje en condiciones” en otra ocasión.

Esta vez, tenía un solo destino: el zoológico abierto de Khao Kheow.

‘La reina y el ícono’

Swindall compró un pijama con la temática de Moo Deng mientras estaba en Tailandia. Crédito: Molly Swindall.

Swindall narró sus experiencias al viajar de Nueva York a Bangkok a través de TikTok.

En su cuenta, @1989vinyl, Swindall suele publicar sobre Taylor Swift (The Washington Post la llamó “la mayor fan de Taylor Swift” en 2023).

Pasar de la estrella pop más famosa del mundo a la hipopótamo bebé más famosa del mundo fue un cambio fácil, dijo Swindall, especialmente porque ve un paralelismo entre los dos.

«Ambos son íconos absolutos», comentó Swindall, quien decidió usar una de sus camisetas favoritas de Taylor Swift en el zoológico, porque quería que Swift estuviera en el radar de Moo Deng.

“Creo que las reinas y los íconos reconocen a las reinas y los íconos”, añade.

El primer TikTok de Swindall de su viaje, en el que invita a sus seguidores a «volar 18,5 horas conmigo a Tailandia para ver a Moo Deng», tuvo más de 1,9 millones de visualizaciones y el número sigue aumentando.

Muchos comentaristas se mostraron entusiasmados y aplaudieron la búsqueda de Swindall. Otros estaban confundidos y supusieron que Moo Deng era un artista musical o una pareja a larga distancia.

El hipopótamo viral Moo Deng ahora tiene su propia criptomoneda

Swindall llegó a Bangkok el miércoles y contrató a un conductor para que la llevara al zoológico. Durante el viaje, Swindall estaba nerviosa: ¿qué pasaría si no podía ver a Moo Deng? ¿Y si las cosas no salían bien?

De repente, estaba en el recinto de los hipopótamos. Y, en persona, Moo Deng era absolutamente “la reina y el ícono” con el que Swindall soñaba.

«Oh, Dios mío, es tan linda», jadea Swindall en su TikTok al capturar el momento en que vio a la hipopótamo por primera vez.

Durante las siguientes horas, Swindall disfrutó viendo a Moo Deng pasar de refugiarse de la lluvia a correr emocionada después de alimentarse.

«Es tan linda y divertida que no puedes dejar de amarla», comentó Swindall, quien compró productos extravagantes de Moo Deng, incluida una gorra y un pijama, mientras estaba en el zoológico.

A Swindall también le gustó ver a los otros hipopótamos pigmeos.

«Siento un nuevo amor por la especie en su conjunto, porque la madre de Moo Deng era igual de increíble, y espero que ella también empiece a recibir más amor», dice Swindall.

Un momento swiftie

Mientras observaba a Moo Deng en acción, Swindall recordó la canción de Taylor Swift “Who’s Afraid of Little Old Me” (como gran seguidora de Swift, la cantante siempre está presente en su mente).

“Esa es la canción que mejor resume a Moo Deng”, dijo Swindall, quien publicó un video de la hipopótamo con esta canción de fondo. “Creo que ella piensa que es mucho más aterradora de lo que es, cuando tiene la boca abierta y corre detrás de su madre o corre al azar entre la multitud y hace todos sus pequeños movimientos. Siento que tiene una gran energía, pero es un ser tan pequeño, tan diminuto, y de una manera irónica esa canción se relaciona con ella”.

Aún así, fue otra canción de Swift, «All Too Well (10 Minute Version)», la que Swindall eligió tocar para Moo Dang.

“Ella se sentó allí, holgazaneando en el suelo, así que creo que le gustó”, relató Swindall. “Pero, por supuesto, no la toqué muy fuerte porque no quería molestarla. Así que no sé si realmente la escuchó, pero sí la toqué para ella, simplemente porque creo que es una gran canción y pensé que sería divertido tocarla”.

Encontrar alegría

Swindall publicó más de 15 TikToks sobre su aventura de viaje a Moo Deng hasta el momento, y dijo que recibió una gran cantidad de comentarios y mensajes entusiastas de personas de todo el mundo.

“Me encanta contar historias, llevar a la gente a vivir aventuras y entretener”, afirmó Swindall. “Por eso ha sido realmente mágico que la gente se lo haya pasado tan bien. Ha sido muy, muy divertido poder conectar con todas estas personas diferentes a través de él”.

Nace un raro hipopótamo pigmeo en peligro de extinción en Atenas

Desde su aventura en Moo Deng, el número de seguidores de Swindall se disparó y un TikTok de Moo Deng obtuvo más de 5 millones de visitas.

Swindall insiste en que no se embarcó en el viaje para viralizarse.

“No creo que haya pensado mucho en ello”, afirmó, y ​​añadió que, si bien disfruta de la creación de contenidos, lo hace más “por diversión” que por cualquier otra cosa. Tiene un trabajo de tiempo completo que es su principal fuente de ingresos.

“Mi primer pensamiento fue cuando llegué a Tailandia. Sabía que me encantaba Moo Deng”, dijo Swindall. “Quería compartir lo que estaba haciendo en línea. Pero no habría sido tan interesante si no hubiera tenido ninguna visualización, porque no estaba allí para eso”.

Próximas aventuras

Swindall dijo que el viaje personifica la idea de la «alegría aleatoria». Crédito: Molly Swindall.

Mientras Swindall reflexiona sobre su viaje a Moo Deng, ya está planeando su próxima aventura con temática animal: espera ir a Melbourne, Australia, para visitar el Acuario Sea Life Melbourne y ver otro animal bebé viral: Pesto el pingüino.

“Adoro a los animales”, dijo Swindall, quien agregó que este viaje será menos vertiginoso que su aventura en Tailandia.

“Puedo tener un poco más de tiempo libre para ir a ver Pesto”, dice.

Además, Swindall está planeando un poco más, ya que espera aprovechar al máximo su tiempo en Australia. Pero, dicho esto, Swindall dice que volar a Tailandia para ver a Moo Deng fue un recordatorio de la «alegría aleatoria» que se encuentra en la espontaneidad.

“La vida es corta”, declaró. “Y si algo te apasiona de verdad, o te entusiasma de verdad, y tienes la capacidad de hacer que funcione, intenta que funcione”.

Swindall también intenta adoptar una visión positiva de la vida y trajo esta actitud a su viaje.

“Lo que tiene que ser, tiene que ser”, afirmó. “Yo tenía que ver a Moo Deng. Terminó ocurriendo y fue realmente especial. Estoy feliz de haber podido compartir esa alegría con todos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.