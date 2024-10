Tu empleador podría empezar a cubrir los medicamentos para la pérdida de peso

(CNN) — ¿Esperas que tu empresa comience a pagar por medicamentos contra la obesidad como Wegovy? Podrías tener suerte.

Un número creciente de empleadores está considerando cubrir estos populares medicamentos para la pérdida de peso, según varias encuestas. Los trabajadores sabrán si obtendrán esta cobertura para el próximo año durante la inscripción que comienza este mes en muchas empresas.

Los medicamentos GLP-1, que tratan la diabetes, la obesidad y otras condiciones, se han vuelto muy populares desde que salieron al mercado hace unos años porque ayudan a los pacientes a perder peso. Aunque los empleadores suelen cubrir estos medicamentos para la diabetes, no suelen hacerlo para la pérdida de peso, en parte debido a los altos precios de los medicamentos, lo que también ha limitado el acceso de los estadounidenses.

El precio de lista de Wegovy, por ejemplo, es de aproximadamente US$ 1.350 por un suministro de cuatro semanas. Se estima que casi 40 millones de personas con cobertura de sus empleadores son elegibles para medicamentos contra la obesidad según su índice de masa corporal, de acuerdo con KFF, una organización de investigación de políticas de salud.

«Podría tener un gran impacto en las primas dado el costo de los medicamentos», dijo Matthew Rae, director asociado del Programa sobre el Mercado de Atención Médica de KFF. Aún así, más de una cuarta parte de los empleadores están considerando agregar cobertura para medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso en 2025 o 2026, según una encuesta nacional realizada este año por Mercer, una firma de consultoría de recursos humanos.

Aproximadamente la misma proporción dice que es algo probable o muy probable que comiencen a cubrir estos medicamentos para la pérdida de peso dentro de los próximos 12 meses, según la Encuesta Anual de Beneficios de Salud del Empleador de KFF.

Las posibilidades de que tu empleador cubra un medicamento contra la obesidad dependen de su propio tamaño: las organizaciones más grandes son mucho más propensas a ofrecer el beneficio que las más pequeñas. Los trabajadores son elegibles para los medicamentos GLP-1 para el tratamiento de la obesidad en el 67% de las grandes empresas en el informe 2024 del Business Group on Health, que encuestó principalmente a empresas con más de 10.000 empleados.

El informe de Mercer, que analizó a empleadores con al menos 500 trabajadores, encontró que poco más de la mitad están proporcionando dicha cobertura este año. Pero solo el 18% de las empresas en la encuesta de KFF, que incluye a aquellas con 200 o más empleados, cubren los medicamentos GLP-1 principalmente para la pérdida de peso.

Incluso los empleadores que proporcionan cobertura para medicamentos contra la obesidad a menudo imponen restricciones, como requerir que los empleados reciban autorización previa o prueben otros métodos de pérdida de peso primero. Algunos tienen umbrales más altos para el índice de masa corporal que la definición de al menos 30 para adultos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, o exigen que los trabajadores participen en programas de manejo de peso.

«Aunque más empleadores están agregando la cobertura, también están agregando controles para realmente dirigirla a las personas que más la necesitan y se beneficiarán más», dijo Beth Umland, directora de investigación, salud y beneficios en Mercer, que encontró que el 35% de los empleadores en su encuesta de 2023 tenían algún tipo de restricciones.

Aunque muchos trabajadores están pidiendo la cobertura de medicamentos contra la obesidad, proporcionar el beneficio es simplemente demasiado difícil o costoso para algunas empresas. El estudio de Mercer encontró que el 10% de los empleadores que cubrieron los medicamentos en 2024 estaban considerando eliminar la cobertura y el 3% la descontinuaron recientemente o planean hacerlo.

A principios de este año, Eileen Pabon, quien gestiona beneficios y bienestar para DSV Air & Sea US, se sorprendió al descubrir que los costos de medicamentos recetados de la empresa habían aumentado en US$ 400.000 en varios meses. Se enteró de que varios empleados que no tenían diabetes habían comenzado a tomar medicamentos GLP-1. DSV, una empresa de transporte global con sede en Nueva Jersey, no había puesto restricciones en su cobertura.

Así que la empresa, que proporciona seguro de salud a unas 8.000 personas, comenzó a requerir un diagnóstico de diabetes. «Simplemente no sería financieramente prudente para nosotros cubrirlo solo para la pérdida de peso», dijo. «Nos obligaría a aumentar el costo de la cobertura de seguro de salud para los empleados».

Las primas superan los US$ 25.000

El costo de los beneficios de seguro de salud familiar en el trabajo alcanzó casi US$ 25.600 este año, un aumento del 7% respecto al año anterior, según la encuesta anual de KFF. Es la primera vez que la prima total supera el umbral de US$ 25.000.

Los trabajadores fueron responsables de aproximadamente US$ 6.300 de esa cantidad, mientras que los empleadores desembolsaron casi US$ 19.300.

En los últimos cinco años, el aumento del 24% en las primas de seguro de salud familiar ha estado aproximadamente en línea con el aumento del 23% en la inflación y el aumento del 28% en los salarios de los trabajadores, encontró KFF.

La prima anual promedio para la cobertura individual fue de casi US$ 9.000 este año, un aumento del 6% respecto al año anterior. Los empleados pagaron alrededor de US$ 1.370, mientras que sus empleadores cubrieron casi US$ 7.600.

Se espera que los costos continúen su marcha ascendente en 2025, debido en parte al aumento de los gastos de medicamentos recetados y los precios de la atención médica en general, según encuestas de varias firmas de consultoría. La inflación en el sector de la salud generalmente va a la zaga de la economía general, ya que los aseguradores y proveedores suelen negociar contratos plurianuales.

Se espera que el costo total de los beneficios de salud por empleado aumente un 5.8%, en promedio, en 2025, incluso después de que los empleadores implementen medidas de reducción de costos, según Mercer. Es el tercer año consecutivo que los costos aumentan al menos un 5%.

Debido al ajustado mercado laboral, los empleadores han sido reacios a trasladar los costos a sus trabajadores en los últimos años. Pero menos pueden seguir absorbiendo los gastos, encontró Mercer. Alrededor del 53% dijo que harán cambios para reducir costos en sus planes, como aumentar los deducibles y aumentar otros costos de bolsillo, en 2025, frente al 44% de este año.

Los empleadores también están buscando controlar el gasto en medicamentos recetados, dijo Eric Miller, actuario consultor de Segal, una firma de consultoría de beneficios que trabaja principalmente con grandes empleadores del sector público y sindicatos. Se espera que los costos de medicamentos ambulatorios aumenten un 11.4% el próximo año, superando el aumento del 8% proyectado para los costos del plan médico, según la encuesta más reciente de Segal.

Los cambios incluyen ajustar la lista de medicamentos de marca preferidos que están cubiertos y favorecer el uso de biosimilares, que suelen ser menos costosos que los medicamentos biológicos complejos, dijo.

Sin embargo, algunos empleadores todavía están preocupados por hacer que sus trabajadores paguen más por la atención médica. Tomemos a Marroquin Industries Corp en Hawthorne, California. La empresa, que suministra automatización y controles de máquinas y emplea a nueve personas, espera que sus primas aumenten entre un 5% y un 8% para 2025, similar a los aumentos de precios de los últimos años.

Si bien los empleados verán aumentar sus primas mensuales en consecuencia, Marroquin no aumentará su parte de la prima ni aumentará sus deducibles o costos de bolsillo, ni reducirá los beneficios. La empresa está preocupada por perder a su personal frente a competidores más grandes, dijo Vicky Cathcart, gerente de negocios de Marroquin.

En cambio, tendrá que aumentar el precio de sus productos, así como aceptar tener un margen de ganancia más pequeño.

«Esencialmente, nuestros clientes están pagando por ello», dijo Cathcart.

