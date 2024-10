Lo que hay que saber sobre los pagos por desastre por huracanes de US$ 750 de FEMA

(CNN) — En medio de dos huracanes devastadores, la desinformación sobre la asistencia federal para los sobrevivientes de desastres ha estado circulando ampliamente.

Una parte importante de la asistencia de FEMA que ha sido malinterpretada por el expresidente Donald Trump y otros consiste en un pago de US$ 750 que se otorga a los sobrevivientes de desastres inmediatamente después de un huracán, tornado u otra tormenta importante. Ese pago ha sido falsamente presentado como un préstamo o la única asistencia que FEMA está proporcionando. De hecho, ese es el primer pago que FEMA dará a los sobrevivientes de desastres, quienes son elegibles para otras formas de asistencia como refugios temporales y financiamiento para comenzar a reconstruir una vez que pase la tormenta.

Esta es la primera temporada de huracanes en la que el plan de pago de US$ 750 ha estado en vigor, por lo que tampoco es algo con lo que los funcionarios y las personas en zonas de huracanes estén familiarizados. Los principales funcionarios federales de gestión de emergencias, incluida la administradora de FEMA, Deanne Criswell, dijeron que están profundamente preocupados de que los falsos rumores que circulan desalienten a los sobrevivientes de desastres a solicitar asistencia.

«Necesitamos que la gente se registre para recibir asistencia», dijo Criswell a los periodistas el martes. «Me preocupa que no soliciten asistencia, lo que significa que no podremos proporcionarles los artículos necesarios que necesitan».

Esto es lo que hay que saber sobre los programas de asistencia de FEMA:

¿Qué es el pago de US$ 750 de FEMA para los sobrevivientes de desastres?

Ese $750 se llama «Asistencia para Necesidades Serias». Es un pago directo inicial a los sobrevivientes, destinado a proporcionarles dinero para comprar lo que puedan necesitar después de que su hogar haya sido destruido. Este pago de $750 es gracias a un programa federal relativamente nuevo, implementado en marzo de este año.

Puede entregarse mediante depósito directo a un banco o una tarjeta de débito precargada, y puede usarse para comprar ropa, fórmula para bebés, alimentos, refugio o cualquier otra cosa que una persona pueda necesitar después de un desastre. Y, contrariamente a los rumores, este dinero no es un préstamo; es para que los sobrevivientes de desastres lo conserven y gasten.

Es importante destacar que esos fondos son solo la primera parte de la asistencia a la que los individuos son elegibles después de una tormenta, no el total.

«Los $750 son solo el comienzo de la financiación que recibirás de FEMA», dijo la portavoz de la agencia, Jaclyn Rothenberg, a CNN. «Es solo la primera parte de la financiación que estás recibiendo de FEMA. Significa que estás en nuestro sistema».

¿Quién es elegible?

Según FEMA, puedes obtener asistencia si tú o alguien en tu hogar es ciudadano estadounidense, nacional no ciudadano o un no ciudadano calificado.

FEMA necesita confirmar tu identidad antes de que recibas fondos, y tienes que vivir en tu hogar la mayor parte del año. La agencia también requiere que tu hogar esté en un área declarada de desastre, y que el desastre haya dañado tu hogar para recibir asistencia (FEMA confirmará esto en base a una inspección de los documentos que les envíes).

¿A qué otra financiación podrían acceder las personas?

Los sobrevivientes de desastres son elegibles para una amplia variedad de fondos adicionales para ayudarlos con todo, desde el costo de la vivienda temporal, la obtención de la atención médica, el pago de servicios funerarios para seres queridos y el costo de la propiedad personal dañada como computadoras y electrodomésticos.

La agencia también tiene fondos para ayudar a las personas a reparar o reemplazar hogares dañados.

¿Cuándo entró en vigor el pago de asistencia de US$ 750?

Este pago entró en vigor a principios de este año, como parte de un esfuerzo mayor para simplificar la asistencia de FEMA. La revisión del sistema de FEMA se produjo después de años de críticas de que los sobrevivientes de desastres tenían que pasar por complicados obstáculos para acceder a la asistencia que se necesita inmediatamente después de un desastre.

¿Cuántas personas han recibido el pago de US$ 750?

Las estadísticas de FEMA muestran que más de 1 millón de hogares ya han sido aprobados para más de US$ 780.7 millones en total de asistencia para necesidades serias.

¿Qué rumores han estado circulando sobre la asistencia de FEMA?

Hablando el sábado en un mitin en Butler, Pensilvania, Trump sugirió que la administración de Biden estaba ofreciendo una suma global de US$ 750 a personas cuyas casas habían sido destruidas por el huracán Helene.

«Les están ofreciendo US$ 750 a personas cuyas casas han sido arrasadas», dijo Trump. «Piénsenló: damos a países extranjeros cientos de miles de millones de dólares y estamos entregando US$ 750 a Carolina del Norte».

Esto no es cierto: los US$ 750 son solo la primera parte de la asistencia para la que los individuos son elegibles después de una tormenta, no el total. Rothenberg también enfatizó que los US$ 750 de FEMA no son un préstamo y son para que los sobrevivientes de desastres los conserven y gasten.

Los sobrevivientes de desastres pueden solicitar asistencia en https://www.disasterassistance.gov/

