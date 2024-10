Hay cambios en puerta para Medicare Advantage cuando está a punto de comenzar la inscripción abierta

(CNN) — Atención, inscritos en Medicare Advantage: es una buena idea revisar sus planes durante la inscripción abierta, que comienza este martes, para que no se sorprendan el próximo año.

Aunque el mercado de rápido crecimiento se mantiene estable en general, las aseguradoras están realizando una serie de cambios que podrían dejar a algunos ciudadanos mayores buscando nuevas pólizas, pagando más de su bolsillo o recibiendo beneficios suplementarios más limitados.

«En los últimos años, esta es la mayor interrupción de beneficios que hemos visto en el mercado», dijo Lindsay Knable, socia de la firma consultora Oliver Wyman.

Los cambios se producen cuando se espera que la inscripción en Medicare Advantage alcance los 35,7 millones, o el 51% del total de inscripciones en Medicare. Bajo el programa Medicare Advantage, que sirve como una alternativa al Medicare tradicional, el gobierno federal firma contratos con aseguradoras privadas para proporcionar cobertura de Medicare a los beneficiarios, muchos de los cuales son muy conscientes de los costos ya que tienen ingresos fijos.

Sin embargo, pocos inscritos compran durante la inscripción abierta, que se extiende hasta el 7 de diciembre. Casi dos tercios de los participantes de Medicare Advantage no compararon su cobertura con otras opciones para 2022, según un análisis reciente de KFF, una organización de investigación de políticas de salud.

Los inscritos deben revisar su aviso anual de cambios para saber qué podría cambiar para 2025, dijo Jeannie Fuglesten Biniek, directora asociada del Programa de Políticas de Medicare de KFF.

«La gente realmente tiene que prestar atención para entender en qué se están inscribiendo», dijo.

Planes terminados

Este año, más de 1,8 millones de miembros de Medicare Advantage, o aproximadamente el 8% de aquellos en planes no grupales y sin necesidades especiales, están inscritos en pólizas que no se ofrecerán en 2025, según un análisis de Oliver Wyman. Aproximadamente 1,3 millones de ellos están actualmente inscritos en planes con prima de US$ 0.

Eso significa que tendrán que seleccionar activamente nuevos planes o serán colocados en Medicare tradicional. En comparación, aproximadamente 230.000 miembros, o alrededor del 1%, estaban en esta situación para 2024.

Humana y Aetna son las más agresivas en el recorte de sus ofertas, con aproximadamente el 10% de su membresía afectada por los cambios, según David Windley, analista senior de acciones en Jefferies. Aproximadamente el 5% de los inscritos en las pólizas de UnitedHealthcare y Centene se verán afectados.

Aun así, casi todos los ciudadanos mayores tendrán una variedad de otras opciones para elegir. En promedio, tendrán 34 planes de Medicare Advantage con cobertura de medicamentos para elegir en su condado para 2025, frente a 36 este año, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. (Estas cifras no incluyen los planes de necesidades especiales disponibles solo para inscritos en situaciones específicas).

«Las ofertas son estables y la gente seguirá teniendo opciones amplias y asequibles tanto en los mercados de [Medicare Advantage] como en el de la Parte D [plan de medicamentos]», dijo el Dr. Meena Seshamani, director del Centro de Medicare, a los periodistas el mes pasado.

Además, las primas mensuales promedio de los planes disminuirán a US$ 17 el próximo año, una reducción de US$ 1,23 respecto a este año, según la agencia. Aproximadamente el 60% de los inscritos que permanecen en su plan actual tendrán una prima de US$ 0 en 2025, y la gran mayoría de los miembros tendrán las mismas o menores primas el próximo año si permanecen en su plan actual.

Aunque está descontinuando algunos planes, Aetna aún tendrá pólizas accesibles para 59 millones de beneficiarios elegibles para Medicare, dijo David Whitrap, portavoz de la aseguradora. Ofrecerá planes en 76 nuevos condados el próximo año.

«Para 2025, Aetna está invirtiendo en mercados donde podemos ofrecer beneficios competitivos, de alta calidad y asequibles de una manera que sea sostenible para nuestro negocio», dijo en un correo electrónico.

Deducibles más altos para medicamentos

Los ciudadanos mayores también tendrán que verificar si tendrán que asumir más costos de su bolsillo el próximo año, especialmente para medicamentos.

Este año, más de 16 millones de inscritos están en planes sin deducible para ningún medicamento, según Greg Berger, socio de Oliver Wyman.

Pero en 2025, más del 45% de estos miembros estarán sujetos a un deducible para al menos algunos medicamentos, especialmente los de marca o especializados, si permanecen en el mismo plan.

Aproximadamente el 36% de los inscritos en Medicare Advantage con cobertura de medicamentos recetados están en planes cuyos deducibles de medicamentos aumentarán al menos US$ 200, según Jefferies. Aquellos en UnitedHealthcare y Aetna son los más propensos a enfrentar deducibles más altos. (El deducible máximo para medicamentos es de US$ 595).

Algunas aseguradoras también están recortando sus asignaciones para beneficios dentales, auditivos y de visión. Por ejemplo, Aetna está reduciendo su asignación en más de US$ 1.700 al año, en promedio, en sus 20 principales planes, mientras que UnitedHealthcare la está reduciendo en poco más de US$ 750 al año, en promedio, dijo Windley.

Asimismo, Centene, Aetna y Humana están recortando sus beneficios que ayudan a los mayores a pagar medicamentos de venta libre y proporcionan tarjetas de gasto flexible, que se pueden usar para pagar otros gastos relacionados con la salud, encontró.

Aunque muchos ciudadanos mayores se enfocan en las primas al revisar sus opciones, también necesitan verificar los otros beneficios y características de sus opciones de Medicare Advantage, dijo Mary Beth Donahue, CEO de Better Medicare Alliance, un grupo de defensa e investigación de Medicare Advantage financiado por aseguradoras.

«Los mayores y quienes los guían en este proceso —los cuidadores, la familia y las organizaciones de envejecimiento— realmente tienen que ver el panorama completo», dijo.

Impactos múltiples

Los cambios provienen de múltiples cambios legislativos y regulatorios en el programa Medicare Advantage en los últimos años, así como de un aumento en el uso de servicios de salud por parte de los inscritos.

Los críticos han dicho durante mucho tiempo que las aseguradoras de Medicare Advantage están siendo sobrepagadas por la atención y los servicios que brindan, argumentando que muchas aseguradoras designan a algunos inscritos como más enfermos que personas de salud similar en Medicare tradicional para obtener pagos más altos del gobierno federal.

En los últimos años, la administración de Biden ha realizado varios cambios en el sistema de pagos de Medicare Advantage, particularmente en las medidas que se refieren al estado de salud de los inscritos y la calificación de calidad de los planes, ambos de los cuales afectan los pagos generales que reciben las aseguradoras. Además, algunas disposiciones de la era de la pandemia de covid-19 que inflaron temporalmente la calificación de calidad de los planes de las aseguradoras han expirado.

El resultado es que, aunque los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid han aumentado las tarifas, las aseguradoras argumentan que los pagos no son suficientes para cubrir sus costos médicos.

Además, el Congreso realizó cambios importantes en el beneficio de medicamentos de Medicare como parte de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, que los demócratas impulsaron a través de ambas cámaras. Entre las disposiciones más notables se encontraba un límite anual de US$ 2.000 en los costos de medicamentos recetados de bolsillo para los inscritos en Medicare, que comienza en enero. Sin embargo, la ley requiere que las aseguradoras asuman más de los costos una vez que los inscritos alcanzan la fase de cobertura catastrófica por encima del límite.

Para ayudar a gestionar su mayor responsabilidad por el beneficio de medicamentos rediseñado, algunas aseguradoras están aumentando sus deducibles e instituyendo otras modificaciones en su cobertura de medicamentos.

«Tienes cambios que están impactando los ingresos de muchas maneras diferentes», dijo Knable. «Eso está requiriendo que las aseguradoras reconsideren cómo se ven sus carteras de productos».

