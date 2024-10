ANÁLISIS | Harris advierte de que el ‘desquiciado’ Trump busca el poder total

(CNN) — Kamala Harris está respondiendo al pánico entre los demócratas sobre sus perspectivas en la Casa Blanca aumentando la presión sobre Donald Trump.

La vicepresidenta advirtió este lunes que el expresidente es «inestable», está «desquiciado» y busca un «poder sin control», al tiempo que lanzó una sacudida de urgencia a su campaña a 21 días de los comicios presidenciales.

«Miren sus mítines. Escuchen sus palabras. Nos dice quién es, y nos dice lo que haría si es elegido presidente», dijo Harris a una gran multitud en Pensilvania después de un fin de semana en el que la retórica autoritaria de Trump alcanzó nuevos niveles escalofriantes y dejó entrever la naturaleza extrema de su potencial segundo mandato.

El candidato demócrata a la vicepresidencia Tim Walz, por su parte, fue aún más lejos, sugiriendo que las elucubraciones del expresidente sobre el uso del Ejército contra los enemigos internos, a los que calificó como «el enemigo interno», podrían incluso equivaler a traición.

Harris y su equipo también cuestionaron enérgicamente la aptitud mental de Trump y su capacidad para servir otro mandato, cambiando las tornas con respecto al candidato republicano, que durante meses lanzó acusaciones similares contra el presidente Joe Biden.

En otro esfuerzo de Harris por aliviar las preocupaciones sobre su aparentemente estancado impulso, anunció una nueva e importante iniciativa para atraer a los votantes negros masculinos en medio de la ansiedad de que Trump esté haciendo incursiones en una base de apoyo demócrata crítica o que simplemente no acudan a las urnas.

Y en una nueva campaña publicitaria en el estado indeciso de Arizona, Harris hizo nuevos intentos de ganarse a los republicanos alienados por el comportamiento del expresidente, pero que aún no han tomado lo que para muchos es una decisión desgarradora de cruzar las líneas del partido. Con ese fin, Harris también anunció que se sentaría para su primera entrevista formal con Fox News, abandonando su anterior reticencia a los eventos sin guión para crear un contraste con Trump, que rara vez sale de la burbuja mediática conservadora.

El expresidente Donald Trump asiste a un foro comunitario en Oaks, Pensilvania, el 14 de octubre de 2024. (Crédito: Spencer Platt/Getty Images)

Una batalla por Pensilvania

Los nuevos esfuerzos de Harris por dictar el ritmo del final de las elecciones se produjeron mientras ambos candidatos hacían campaña en rincones opuestos de Pensilvania. Los 19 votos electorales de la mancomunidad podrían decidir quién se alza con la Casa Blanca y, al igual que en otros campos de batalla, las últimas encuestas apuntan a un cara o cruz.

Harris está entrando en el tramo decisivo de su vida política. Sus acciones bajo la presión más intensa en las próximas tres semanas serán observadas por los votantes que aún no se han decidido y que pueden estar buscando una razón para elegirla. También tiene que animar a los votantes demócratas indecisos o poco entusiastas que quizá no acudan a las urnas el día de las elecciones.

En términos más generales, la vicepresidenta se enfrenta a una de las tareas políticas más desalentadoras de las últimas décadas, tras tomar el relevo de Biden como candidato demócrata meses antes de las elecciones. Está tratando de convencer a un electorado descontento de que es una candidata del cambio a pesar de formar parte de un Gobierno impopular, al tiempo que intenta acabar con Trump, que ha demostrado que no hay casi nada que no esté dispuesto a hacer para recuperar el poder.

Sin embargo, los esfuerzos de Harris por cerrar el trato contra el expresidente se están complicando por la negativa de éste a reunirse con ella para un segundo debate después de que su buena actuación en su primer enfrentamiento en septiembre diera un impulso a su campaña.

Una imagen del expresidente Donald Trump aparece en la pantalla mientras la vicepresidenta Kamala Harris habla durante un mitin de campaña en Erie, Pensilvania, el 14 de octubre de 2024. (Crédito: Jacquelyn Martin/AP)

«Han oído sus palabras»

En una nueva sección de su discurso de campaña, Harris reprodujo una cinta para su alborotado público en Erie con el comentario de Trump en el programa «Sunday Morning Futures» de Fox News de que podría recurrir a la Guardia Nacional o al Ejército regular contra «el enemigo interno».

«Han oído sus palabras», dijo Harris. «Está hablando del enemigo interno de Pensilvania (…) considera enemigo de nuestro país a cualquiera que no lo apoye o que no se pliegue a su voluntad». La vicepresidenta añadió: «Donald Trump es cada vez más inestable y desquiciado, y busca el poder sin control».

Justo antes de que hablara Harris, su compañero de fórmula desveló la valoración más explícita hasta ahora de la candidatura demócrata sobre la amenaza potencial de Trump a las libertades políticas básicas si gana un segundo mandato. Walz, el gobernador de Minnesota, dijo que la idea de que un presidente pudiera usar tropas contra los estadounidenses le daba «náuseas».

Y el veterano de la Guardia Nacional destacó un comentario del exjefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley que Trump era un «fascista hasta la médula», lo que fue mencionado en el nuevo libro de Bob Woodward «War». Walz añadió: «Haz conciencia de eso, y no tengas ni un maldito miedo de decirlo, porque eso es exactamente lo que él es. Eso es exactamente quien es».

El candidato a vicepresidente de Trump, J.D. Vance, defendió sin embargo las declaraciones de su jefe. «¿Es un uso justificable de esos activos si están alborotando y saqueando y quemando ciudades hasta los cimientos? Por supuesto que sí. ¿Verdad?», dijo el senador de Ohio en Minneapolis. «Creo que la pregunta es, ¿es un uso justificable de los activos? Depende de lo que esté pasando en realidad».

La intensificación de la retórica demócrata sobre Trump se produce cuando los demócratas empiezan a considerar las implicaciones de que el expresidente gane unas elecciones en las que hay mucho en juego y se asegure un segundo mandato que probablemente sea aún menos comedido que el primero. El expresidente Barack Obama marcó la pauta durante su propia gira por Pensilvania la semana pasada.

Harris sugirió en una entrevista con Roland Martin que Trump tenía algo que ocultar. «No volverá a debatir conmigo. Yo he publicado mi historial médico y él no. Y hay que preguntarse, ¿por qué lo hace su personal? Y puede que sea porque piensan que no está preparado, que no es apto, que es inestable y que no debería tener ese nivel de transparencia para el pueblo estadounidense».

En una aparición en el programa «Morning Joe» de MSNBC, el segundo caballero Doug Emhoff planteó dudas sobre el estado mental y físico del expresidente de 78 años. Al igual que hizo su esposa, señaló que Trump se había echado atrás en una entrevista en «60 Minutes» y dijo: «Es obvio mirándolo, escuchándolo, puedes ver la degradación delante de tus ojos».

Y añadió: «Es una versión degradante de una persona ya de por sí horrible, así que cada vez está peor».

La vicepresidenta Kamala Harris saluda a la multitud en un mitin en Erie, Pensilvania, el 14 de octubre de 2024. (Crédito: Evelyn Hockstein/Reuters)

Un condado crítico que podría decidir las elecciones

En su mitin en Erie, Harris ofreció un enérgico espectáculo que pareció un intento de calmar la ansiedad demócrata ante el hecho de que el impulso que acumuló tras tomar el relevo de Biden en julio no se haya traducido en una clara ventaja sobre el expresidente.

«Vamos a ganar. Vamos a ganar», insistió con una sonrisa radiante.

El condado de Erie, en el extremo noroeste de Pensilvania, es un estudio en miniatura de la batalla estratégica más amplia a nivel nacional a la que se enfrentan Harris y Trump en las próximas tres semanas. Biden ganó el condado por un punto porcentual en 2020, pero el expresidente se llevó el condado por casi 2.000 votos en 2016 de camino a la Casa Blanca. La ciudad de Erie es un bastión demócrata, pero la lucha entre Harris y Trump será intensa entre los votantes moderados de los suburbios y Trump tratará de obtener enormes márgenes en las comunidades rurales y agrícolas.

El dos veces imputado expresidente apareció en un acto municipal en Oaks, al noreste de Filadelfia, con la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, que es una estrella en el firmamento mediático conservador.

El acto puso de relieve cuestiones como el costo de la vida y la vivienda que el equipo de Trump considera clave para las elecciones. Una de las cuestiones más críticas ante los votantes indecisos en los próximos días es si las presiones que sufren muchas familias estadounidenses –por ejemplo, por los altos precios de los comestibles– pesarán más que las preocupaciones por el extremismo de Trump y las amenazas a la democracia.

Harris no fue la única candidata que atendió a un electorado vital este lunes. (Presentó un plan para impulsar el acceso a la financiación de los hombres negros que quieren crear empresas y una iniciativa sanitaria para aumentar las pruebas de detección de enfermedades que afectan desproporcionadamente a la comunidad). Trump trató de hacer incursiones entre los hombres jóvenes, que suelen ser votantes poco propensos pero que podrían sumarse a su coalición.

Apareció en el podcast «Full Send» de los Nelk Boys, que cuenta con más de 2 millones de suscriptores en YouTube, y charló con autoridad sobre las estrellas de artes marciales de la UFC en intercambios que mostraron el tipo de autenticidad que gusta a muchos votantes. También apareció para confirmar que aparecería en el popular podcast de Joe Rogan, en el último ejemplo de cómo tanto él como Harris están buscando fuentes mediáticas no tradicionales para llegar a los estadounidenses que a menudo no votan.

