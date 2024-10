La campaña de Trump intenta aprovechar a su favor el tema de la inmigración tras los comentarios de Bill Clinton sobre Laken Riley

(CNN) — La campaña del expresidente Donald Trump está tratando de utilizar en su favor el comentario del expresidente Bill Clinton el domingo de que la muerte de la estudiante de enfermería de Georgia, Laken Riley, «probablemente no habría ocurrido» si los migrantes, incluido su presunto asesino, hubieran sido «debidamente investigados».

El comentario de Clinton se produjo mientras criticaba a Trump por desbaratar un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza a principios de este año. El proyecto se estancó en enero cuando la negativa de Trump llevó a que el apoyo republicano se erosionara. La vicepresidenta Kamala Harris, que busca contrarrestar los ataques de Trump en materia de inmigración, ha prometido revivir ese proyecto de ley y firmarlo como ley si gana la presidencia

Clinton dijo que el proyecto de ley habría llevado a una «investigación total antes» de que la gente cruzara la frontera entre Estados Unidos y México.

Kamala Harris dice que, bajo su Gobierno, la frontera con México estaría cerrada a la inmigración ilegal y que aplicarían sanciones a los infractores

«Ahora, Trump mató el proyecto de ley», dijo.

Luego señaló a Riley, una estudiante de enfermería de la Universidad de Augusta de 22 años que fue asesinada mientras corría en febrero. El sospechoso, José Antonio Ibarra, un inmigrante indocumentado de Venezuela, fue arrestado en 2022 después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, según un comunicado de Inmigración y Control de Aduanas, pero fue liberado para un procesamiento adicional.

El expresidente Bill Clinton habla en apoyo de la campaña presidencial de Harris-Walz durante el evento comunitario Fort Valley GOTV Fish Fry en el Centro de Conferencias de Tecnología Agrícola el 13 de octubre en Fort Valley, Georgia. (Julia Beverly/Getty Images)

«Hay un caso en Georgia hace no mucho tiempo, ¿verdad? Hicieron un anuncio al respecto, una joven que fue asesinada por un inmigrante. Sí, bueno, si todos hubieran sido debidamente investigados, eso probablemente no habría ocurrido», dijo Clinton. «Pero si todos son debidamente investigados, algo que no está ocurriendo, y Estados Unidos no está teniendo suficientes bebés para mantener a su población, necesitamos inmigrantes que hayan sido investigados para trabajar».

Sin embargo, la campaña de Trump presentó los comentarios de Clinton como una acusación de la gestión de la seguridad fronteriza del presidente Joe Biden y Harris, señalando que el presunto asesino de Riley había ingresado a Estados Unidos en 2022, mucho antes de que se redactara ese proyecto de ley.

«Kamala Harris afirmó que la frontera estaba ‘segura’ pocos días después de que el asesino e inmigrante ilegal de Laken Riley, José Ibarra, entrata al país. Ibarra fue capturado en la frontera y luego liberado en el país por Kamala Harris», dijo la campaña de Trump en un comunicado. «El presidente Trump asegurará la frontera y detendrá la captura y liberación. Por eso fue respaldado por el Sindicato de la Patrulla Fronteriza».

La cuenta de Trump War Room en X publicó un video de los comentarios de Clinton el lunes, que la campaña de Harris dijo que estaba «editado de manera engañosa».

«Clinton dijo que Trump boicoteó un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza que la vicepresidenta Harris apoyó y que fortalecería la investigación de las personas que ingresan al país», dijo Ian Sams, portavoz de la campaña, en una publicación separada en X.

El intercambio demostró cómo los demócratas han intentado abordar lo que las encuestas han mostrado como uno de los temas más fuertes de Trump, y cómo el expresidente ha respondido, acusando a Biden y Harris de actuar demasiado tarde y solo cuando se avecinaba la elección presidencial.

El asesinato de Riley y el estatus migratorio del sospechoso renovaron el debate sobre las políticas de inmigración del país al más alto nivel. Biden mostró un pin con el nombre de Riley en el discurso del Estado de la Unión en marzo.

Ibarra fue acusado formalmente en mayo de cargos de asesinato y asalto agravado con intención de violar, así como por un incidente anterior en el que supuestamente miró por la ventana de una estudiante. Se ha declarado no culpable.

