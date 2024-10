¿Cómo y dónde ver la última superluna de 2024?

(CNN Español) — Octubre ha sido un gran mes para todos los amantes de la astronomía, con eventos asombros como un eclipse solar anular (conocido como «anillo de fuego»), lluvias de estrellas, un cometa que nos visita cada 80.000 años… y ahora es turno de una superluna, la última de 2024.

La luna llena de octubre, a la que también se le llama «luna del cazador», será además una superluna.

No solo se tratará de la última superluna de 2024, sino también de la mejor del año, pues estará en su punto más cercano a la Tierra.

¿Cómo y dónde ver la última superluna del año?

La superluna de octubre tendrá lugar este jueves 17 de octubre.

El término superluna generalmente denota una luna llena que está más cerca de la Tierra de lo normal y, por lo tanto, aparece más grande y más brillante en el cielo nocturno.

Algunos astrónomos afirman que el fenómeno se produce cuando la luna se encuentra a menos del 90% del perigeo, su mayor aproximación a la Tierra en órbita.

La superluna de octubre estará todavía más cerca de la Tierra que la superluna de septiembre (la primera de 2024), por lo que ahora se podrá ver más grande y brillante.

Un surfista toma una ola mientras la superluna de septiembre (la primera del año) se eleva detrás en la playa de Manly, en Sydney, Australia, el 18 de septiembre de 2024. (Foto: DAVID GRAY/AFP vía Getty Images)

¿Qué tan cerca de nuestro planeta? La superluna del 17 de octubre estará a 357.428 kilómetros de la Tierra; por su parte, la superluna de septiembre se ubicó a 358.300 km, casi 1.000 km más lejos. En tanto, recordemos que la distancia promedio entre ambos cuerpos celestes es normalmente de 384.400 km, según la NASA.

Ahora bien, la superluna es el 17 de octubre, ¿pero a qué hora? El sitio web Time and Date señala que la superluna del cazador alcanzará su punto máximo a las 11:26 a.m. UTC. En otros lugares, esa hora se traduce como:

Miami, Estados Unidos: 7:26 a.m.

Ciudad de México, México: 5:26 a.m.

Bogotá, Colombia: 6:26 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 8:26 a.m.

Las superlunas son visibles en todo el mundo (así como cualquier fase lunar), siempre y cuando no haya ambiente nublado u otras condiciones que puedan afectar la observación (como el «cometa del siglo», cuyo brillo podría complicar la vista del evento).

Si todavía hay cielo oscuro a esa hora, voltea hacia arriba y podrás ver la superluna a simple vista, siempre y cuando no haya ambiente nublado. Unos binoculares o un telescopio simple, y estar en un espacio con baja contaminación lumínica mejorarán significativamente tu experiencia.

Si ya hay luz de día y no la alcanzaste a ver la superluna en su punto máximo, todavía podrás observar su espectacular resplandor en la noche del mismo 17 de octubre.

