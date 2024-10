Enrique Márquez cuestiona el rechazo del Tribunal Supremo a un pedido de revisión de sentencia que dio ganador a Maduro

(CNN Español) — El excandidato presidencial del partido Centrados, Enrique Márquez, rechazó este lunes la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) que declaró inadmisible su solicitud de revisión de la sentencia de la Sala Electoral de ese tribunal, que convalidó el anuncio del poder electoral que le dio la victoria a de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio sin hacer públicos los datos por centros y mesas de votación.

El dirigente político consideró que el órgano judicial despachó el asunto “sin ir al fondo de lo planteado”, que a su juicio es la constitucionalidad de la sentencia que respaldó el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tanto el CNE como el TSJ están integrados por personas afines al oficialismo.

“Lo más extraño de todo, lo más ilógico es que no evalúa la constitucionalidad, pero ratifica la sentencia de la Sala Electoral (…) No solo no evalúa la constitucionalidad de la sentencia, sino que se atreve a ratificarla, por lo que también ratifica los vicios de la sentencia número 31 de la Sala Electoral. En este caso rechaza el recurso que nosotros introdujimos y, fíjense la carencia de lógica, lo rechaza y no explica por qué. Podríamos pensar entonces que sería algo así que lo rechazo porque me da la gana”, dijo Márquez en rueda de prensa.

Aunque aseguró que acata la decisión “porque no hay opción”, advirtió que no la acepta y que seguirá trabajando para garantizar la vigencia de la Constitución, al tiempo que anunció la introducción ante la Sala Constitucional de un recurso de aclaratoria para hacerles ver lo que llamó “varios puntos oscuros” de su sentencia.

En su fallo, la Sala Constitucional argumentó que la Sala Electoral “recabó y examinó todas las pruebas necesarias conforme a los hechos y al derecho incluyendo un peritaje de manera exhaustiva, detallada y completa” y que con ello “se comprobó la integridad inobjetable de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral”, pero no hicieron pública la evidencia.

Tanto Márquez como la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reúne a la oposición mayoritaria y postuló a Edmundo González Urrutia, cuestionan los resultados que el CNE dio a conocer desde la noche del 28 de julio y han publicado actas con detalles de los resultados según los cuales el líder opositor fue el ganador.

Centrados condiciona su participación en posible reforma electoral

Márquez confirmó que Centrados aceptó la invitación del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez ―del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)―, para dialogar sobre la posible renovación de las leyes electorales, a condición de que se publiquen los resultados desglosados de los pasados comicios.

El excandidato dijo que ese debe ser un proceso “continúo y sincero” y que espera que no se convierta en algo “asimétrico en el que haya un sector que tenga el poder y el control” y los demás sean “invitados como de bulto”.

“Vamos a denunciar cualquier desviación que vaya hacia la profundización antidemocrática porque hay mucha gente que ha anunciado que las leyes se van a discutir para hacerlas más restrictivas, para que nadie pueda ser candidato o para que nadie pueda tener un partido o para que nadie pueda hacer política, nosotros estamos en contra de esa situación y consideramos que, al contrario, las leyes tienen que abrirse para facilitar la participación política”, agregó.

“Allí hay una deuda, allí se violó la ley electoral, entonces tiene que haber un acuerdo dentro de la Asamblea para que se publiquen los resultados (…) No se trata de borrón y cuenta nueva, se trata de arreglar lo que tenemos malo en la casa y proseguir con el diseño de un país diferente”, abundó.

Organizaciones de observadores como el Centro Carter – que recientemente mostró lo que aseguran son actas originales que dan el triunfo a González – y varios países también llaman a que se publiquen los resultados desglosados por centros y mesas de votación, algo que no ha ocurrido a más de dos meses de las elecciones. En contraparte, Maduro y sus aliados sostienen que su triunfo fue claro.

La mayoría de los partidos opositores reunidos en la PUD rechazaron mediante un comunicado participar en el diálogo convocado, al considerarlo “un ejercicio de propaganda”.

