Kamala Harris se enfrenta a presentador de Fox News en una tensa entrevista

(CNN) — La vicepresidenta Kamala Harris convirtió las preguntas sobre sus casi cuatro años en el cargo en ataques al historial de su rival republicano Donald Trump durante una acalorada entrevista este miércoles en Fox News, su primera aparición en la cadena conservadora, en un intento por atraer a votantes republicanos e independientes descontentos.

Presionada sobre los cruces fronterizos y los crímenes violentos cometidos por inmigrantes indocumentados durante la presidencia de Joe Biden, Harris criticó repetidamente a Trump por oponerse a un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza a principios de este año. Al ser interrogada sobre la agudeza mental de Biden, llamó a Trump «inestable» y dijo que «todos deberíamos estar preocupados».

Harris también acusó a Fox News de blanquear la retórica más incendiaria de Trump, incluido el hecho de que el expresidente llamara a sus rivales políticos «el enemigo interno».

«Esta es la cuestión: lo ha repetido muchas veces, y tú y yo lo sabemos. Y tú y yo sabemos que ha hablado de usar el Ejército estadounidense contra el pueblo estadounidense. Ha hablado de perseguir a personas que participan en protestas pacíficas. Ha hablado de encarcelar a personas porque no están de acuerdo con él», dijo una combativa Harris después de que el presentador de Fox News, Bret Baier, reprodujera un clip de Trump quejándose de persecución política.

«Esto es una democracia», dijo. «Y en una democracia, el presidente de los Estados Unidos –en los Estados Unidos de América– debería estar dispuesto a manejar las críticas sin decir que encarcelaría a las personas por hacerlo».

La entrevista se produjo mientras Harris busca atraer a pequeños segmentos de votantes indecisos que han apoyado a los republicanos en el pasado pero que están inconformes con Trump. Su campaña ha dirigido su atención a esos votantes en los últimos días, con la vicepresidenta haciendo campaña junto a la exrepresentante de Wyoming Liz Cheney, veteranos de la administración de Trump y otros en el partido que se distanciaron del expresidente por sus intentos de anular las elecciones de 2020.

Harris realizó un evento el miércoles por la mañana en Washington Crossing, Pensilvania, un sitio no muy lejos de donde George Washington lideró a 2.400 soldados continentales a través del río Delaware en la noche de Navidad de 1776, un momento simbólico en la Revolución Estadounidense, con más de 100 republicanos que apoyan su candidatura, incluidos el exrepresentante de Illinois Adam Kinzinger y el exvicegobernador de Georgia Geoff Duncan.

En la entrevista de Fox News, que en sí misma es una ventana a cómo la campaña de la vicepresidenta ha buscado llegar a audiencias de tendencia conservadora, Harris también se diferenció de manera más clara del presidente Joe Biden de lo que lo ha hecho en el pasado, diciendo a Baier que traería nuevas ideas y experiencias a la Casa Blanca.

«Mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden», dijo Harris.

«Represento una nueva generación de liderazgo», dijo. «Yo, por ejemplo, soy alguien que no ha pasado la mayor parte de su carrera en Washington. Invito ideas, ya sea de los republicanos que me apoyan y que estaban en el escenario conmigo hace minutos, y del sector empresarial y otros que pueden contribuir a las decisiones que tomo».

Afirmación de género

Baier preguntó a Harris sobre un anuncio de campaña de Trump que señala que Harris dijo que apoyaba proporcionar atención de afirmación de género a prisioneros en 2019, cuando era senadora de California y candidata presidencial demócrata.

Presionada sobre si actualmente apoya el uso de fondos de los contribuyentes para financiar la atención de afirmación de género para reclusos transgénero, incluidos inmigrantes indocumentados, Harris dijo que «seguiría la ley».

«Seguiré la ley, y es una ley que Donald Trump realmente siguió. Probablemente estés familiarizado con, ahora es un informe público que bajo el Gobierno de Donald Trump, estas cirugías estaban disponibles por necesidad médica, para personas en el sistema penitenciario federal», dijo Harris.

Harris hacía referencia a un informe del New York Times que detallaba que la Oficina de Prisiones proporcionó servicios de afirmación de género bajo el Gobierno de Trump.

«Creo, francamente, que ese anuncio de la campaña de Trump es un poco como lanzar, ya sabes, piedras cuando vives en una casa de cristal», dijo.

Brian Hughes, un asesor principal de la campaña de Trump, dijo al Times: «Kamala Harris ha abogado enérgicamente para que los reclusos transgénero puedan someterse a cirugías de transición, el presidente Trump nunca lo ha hecho».

Presionada nuevamente por Baier sobre si abogaría por usar fondos de los contribuyentes para «cirugías de reasignación de género», Harris nuevamente dijo que «seguiría la ley, tal como creo que Donald Trump diría que lo hizo».

Delgada línea sobre inmigración

Harris pivotó repetidamente hacia el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza bloqueado por los republicanos del Congreso a principios de este año cuando se le preguntó sobre el manejo de la administración Biden de la frontera entre Estados Unidos y México, adoptando una postura más dura mientras permanecía vaga sobre algunas de sus posiciones previamente sostenidas.

Baier presionó a Harris sobre la decisión del Gobierno de Biden de derogar las políticas de la era Trump, en lo que equivalió a intercambios tensos entre los dos, a veces hablando al mismo tiempo.

El presentador preguntó cuántos inmigrantes indocumentados estimaría Harris que la administración ha liberado en los Estados Unidos durante la presidencia de Biden.

«Solo un número. ¿Crees que es 1 millón, 3 millones?» preguntó Baier.

«Bret, vayamos al grano, ¿de acuerdo? El punto es que tenemos un sistema de inmigración roto que necesita ser reparado», dijo Harris.

A lo largo de múltiples administraciones, los migrantes han sido liberados de la custodia después de ser evaluados cuando los recursos están al límite porque las instalaciones fronterizas no están equipadas para retener a las personas por largos períodos de tiempo. Eso se exacerbó en los últimos años en medio de un aumento de migrantes cruzando la frontera.

Baier preguntó a Harris sobre Laken Riley, la estudiante de enfermería de Georgia de 22 años que fue asesinada mientras corría en febrero. El incidente ha sido invocado a menudo por los republicanos como un ejemplo del manejo de la seguridad fronteriza por parte del Gobierno.

El sospechoso, José Antonio Ibarra, un inmigrante indocumentado de Venezuela, fue arrestado en 2022 después de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, pero fue liberado para un procesamiento posterior.

«En primer lugar, esos son casos trágicos. No hay duda de eso. No hay duda de eso, y no puedo imaginar el dolor que las familias de esas víctimas han experimentado por una pérdida que no debería haber ocurrido», dijo Harris.

«También es cierto que si se hubiera aprobado una seguridad fronteriza hace nueve meses. Serían nueve meses que habríamos tenido más agentes fronterizos en la frontera, más apoyo para las personas que están trabajando día y noche tratando de mantener todo unido», agregó.

Harris mantuvo a lo largo de la entrevista que el sistema de inmigración está roto, una posición sostenida por demócratas y republicanos.

«No me atrevería a decir que es un sistema de inmigración perfecto», dijo. «He sido clara, creo que todos lo somos, que necesita ser arreglado».

Interrogada sobre las posiciones políticas que sostuvo cuando se postuló para la Presidencia en 2019, incluido no excluir a los inmigrantes indocumentados de beneficios como la atención médica, Harris se mantuvo vaga, diciendo solo: «Estoy muy clara en que seguiré la ley».

Harris también dijo que no despenalizaría los cruces fronterizos ilegales si fuera elegida.

«No creo en despenalizar los cruces fronterizos, y no lo he hecho como vicepresidenta», dijo. «No lo haré como presidenta».

