Liam Payne y sus fans crecieron juntos. Así fue su vida en el mundo del espectáculo

(CNN) — Muchos fans de One Direction están intentando comprender la muerte del exintegrante del grupo, Liam Payne.

El cantante de 31 años murió el miércoles tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina, según la policía local.

El duelo por la muerte de un artista puede ser una extraña pérdida parasocial. Sus vidas se vuelven parte de las nuestras a través de su trabajo, el mejor del cual nos permite vernos reflejados en la pantalla o en una canción, creando una sensación de conexión.

Gran parte de los seguidores de Payne crecieron con él, lo que magnificó la sensación de pérdida por su repentina muerte.

Viviendo un sueño de adolescente

El jueves se compartió ampliamente en las redes sociales un video de lo que se cree que fue la primera aparición televisiva de Payne.

Era el año 2008, cuando el aspirante a cantante británico de 14 años de Wolverhampton hizo una audición para «The X Factor», un popular concurso de talentos tipo reality show.

En ese momento, el joven Payne dijo que estaba más concentrado en hacer música que en los estudios.

“Es un sueño. Me encantaría hacerlo”, explicó sobre sus aspiraciones profesionales como cantante.

Payne tuvo una respuesta sencilla cuando el juez Louis Walsh le preguntó por qué estaba allí para la audición.

“Estoy aquí para ganar”, dijo Payne. “Mucha gente ha dicho que soy un buen cantante, que tengo el factor X. En realidad no sé qué es el factor X y creo que ustedes sí lo saben”.

Luego interpretó una versión de “Fly Me To The Moon” de Frank Sinatra. El juez Simon Cowell dijo que pensaba que Payne tenía “potencial”, pero que le faltaba “coraje” y “emoción”.

Payne pasó a la siguiente ronda para el deleite de su familia, pero finalmente fue eliminado durante los shows en vivo. Le dijeron que se fuera a casa, se concentrara en sus estudios y regresara en dos años.

Hizo exactamente eso y se dio cuenta de que había sido la decisión correcta.

“Era muy joven y no estaba listo”, dijo Payne en ese momento. “Ahora tengo 16 años, estoy de regreso y estoy listo para intentarlo otra vez”.

Impresionó a los jueces con una versión de la canción de Michael Buble de “Cover Me A River”. Cowell elogió su “confianza”, su “carisma” y su “credibilidad”.

Al final, Payne fue emparejado con sus compañeros concursantes Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik porque Cowell pensó que funcionaban mejor como grupo que como artistas solistas.

Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne, Niall Horan y Harry Styles en ‘The X Factor’ en 2010. (Ken McKay/Talkback Thames/Shutterstock)

La corazonada de Cowell era correcta. Como One Direction, los adolescentes quedaron terceros en la competencia, pero luego se convertirían en una de las boybands más exitosas de todos los tiempos. Su base de fans global de “directioners” se enamoró perdidamente de su encanto juvenil, talento y buena apariencia. También demostraron ser completamente identificables con sus jóvenes fans, conectándose en las redes sociales a medida que las plataformas aumentaban en influencia.

Durante una entrevista con MTV para promocionar su documental musical de 2013 “One Direction: This Is Us”, el grupo respondió preguntas de los espectadores, incluida una sobre el superhéroe con el que les gustaría ser amigos.

Payne eligió a Iron Man.

“Tiene esa arrogancia y creo que sería divertido estar cerca de él”, dijo.

Una separación y una relación

El interés por el grupo y sus vidas personales alcanzó un punto álgido durante el tiempo que crearon música juntos, entre 2010 y el anuncio en 2015 de que se tomarían un descanso, tras la noticia de que Malik dejaba One Direction.

Los miembros restantes volvieron a “The X Factor” para un show en vivo y, en febrero de 2016, se especuló que Payne estaba saliendo con la jueza del programa, Cheryl Cole. Hicieron su debut en la alfombra roja como pareja en la Global Gift Gala en París, donde Cole recibió el premio Philanthropist Award.

Recurrió a las redes sociales para compartir su alegría.

Cheryl Cole y Liam Payne en 2018. (Tolga Akmen/AFP/Getty Images)

“Estoy muy orgulloso de ella esta noche 😘😘 un premio tan especial”, escribió Payne junto a una foto de ellos juntos.

Al año siguiente, anunciaron el nacimiento de su hijo, Bear. La pareja se separó en 2018, pero siguieron involucrados en la crianza de su hijo.

“Ha sido una decisión difícil para nosotros”, escribió Payne en una declaración en ese momento. “Todavía nos amamos mucho como familia. Bear es nuestro mundo y les pedimos que respeten su privacidad mientras navegamos juntos por esto”.

Tiempos difíciles

Payne fue abierto sobre algunos de los desafíos que experimentó al navegar por la fama juvenil.

“Cuando estás haciendo cientos y cientos de [conciertos] y son las mismas 22 canciones a la misma hora todos los días, incluso si no estás feliz, tienes que salir”, dijo Payne a Men’s Health Australia en 2019.

“Es casi como ponerse el disfraz de Disney antes de subir al escenario y debajo del disfraz de Disney estaba borracho la mayor parte del tiempo porque no había otra forma de entender lo que estaba pasando”, dijo a la publicación. “Quiero decir que fue divertido. Nos lo pasamos genial, pero hubo ciertas partes en las que se volvió un poco tóxico”.

Habló de otras luchas personales durante una aparición en 2021 en el podcast “The Diary of a CEO”, donde compartió que había estado “preocupado de lo lejos que iba a llegar mi fondo”.

“¿Dónde está el fondo para mí? Y nunca lo habrías visto”, dijo. “Soy muy bueno ocultándolo. Nadie lo habría visto nunca”.

También recordó haber visto fotos de él mismo luciendo hinchado por el abuso de sustancias.

“Lo llamo mi cara de pastillas y alcohol”, dijo Payne. “Mi cara estaba como 10 veces más de lo que está ahora. Simplemente no me gustaba cómo me sentía y veía y luego hice un cambio”.

En julio de 2023, reveló en un video compartido en YouTube que había buscado tratamiento y que llevaba seis meses sobrio.

Payne dijo que estaba agradecido y que “amaba absolutamente” su vida, lo que influyó en su búsqueda de la sobriedad.

“Me encanta hacer música”, explicó. “Lo más importante fue volver a la raíz para descubrir por qué me gustaba esto”.

Payne lanzó recientemente la canción “Teardrops” en marzo.

“Siempre pienso en imágenes tanto como pienso en sonidos cuando hago música”, explicó Payne en un video de él grabando la canción. “Los sentimientos que estos acordes y diferentes cosas me dan, cada una de estas canciones es una historia de mi vida”.

