Exintegrantes de One Direction se pronuncian tras la muerte de Liam Payne: “Lo extrañaremos mucho”

(CNN) — Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, exintegrantes del grupo musical One Direction, publicaron un comunicado conjunto sobre la muerte de su excompañero Liam Payne.

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fanáticos que lo amaron junto con nosotros. Lo extrañaremos mucho. Te amamos Liam”, decía el comunicado publicado el jueves en la página de Instagram de la banda.

Tomlinson también rindió homenaje por separado a Payne, escribiendo en su página de Instagram el jueves que está “más que devastado” por la pérdida de Payne, a quien llamó “un hermano”.

“Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable”, escribió Tomlinson. “Y para que conste, Liam fue, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde una edad temprana, su oído perfecto, su presencia en el escenario, su don para escribir”.

Tomlinson terminó su homenaje con una emotiva mención al hijo de Payne en una parte de su declaración en la que se dirigió directamente a su excompañero de banda.

“Quiero que sepas que si Bear alguna vez me necesita, seré el tío que necesita en su vida y le contaré historias de lo increíble que fue su padre”, escribió.

Por su parte, Zayn Malik también publicó recientemente un mensaje en su cuenta de Instagram dedicándole unas palabras: “ Liam, me encuentro hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que tendríamos en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando extrañaba mi hogar a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato. Eras testarudo y no te importaba decirle a la gente que estaba equivocada. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso”.

Después destacó su admiración en los sentidos musicales de su excompañero diciendo que “ eras el más calificado en todos los sentidos. Yo no sabía nada en comparación, era un niño novato sin experiencia y tú ya eras un profesional. Siempre estaba feliz de saber que, sin importar lo que sucediera en el escenario, siempre podíamos confiar en ti para saber en qué dirección dirigir el barco a continuación. Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y te respetaba profundamente. Guardaré en mi corazón todos los recuerdos que tengo contigo para siempre, no hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora, excepto que estoy más que devastado. Espero que donde sea que estés ahora mismo estés bien y en paz y sepas lo mucho que te aman. Te quiero, hermano”.

Payne murió el miércoles tras caerse del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina. Tenía 31 años.

La investigación policial sobre las circunstancias de su muerte está en curso, según la policía de Buenos Aires.

One Direction fue formado en 2010 por el productor Simon Cowell, quien se dio cuenta del talento musical de Payne, Styles, Malik, Tomlinson y Horan cuando audicionaron para la versión británica de “The X-Factor”.

El grupo tuvo un ascenso meteórico a la fama, convirtiéndose en la primera banda en tener sus primeros cuatro álbumes en el puesto número uno del Billboard 200. Conocido por canciones de éxito como “What Makes You Beautiful”, “Best Song Ever” y “Story of My Life”, el grupo sigue siendo una de las bandas de chicos más vendidas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo.

Malik dejó el grupo en 2015, lo que dio lugar al anuncio de que One Direction se tomaría una “pausa indefinida” al año siguiente. Los cinco exmiembros siguieron carreras en solitario, incluido Payne, que lanzó su sencillo más reciente, “Teardrops”, en marzo.

Si bien sus amistades han evolucionado a lo largo de los años, Payne se había esforzado por mantenerse conectado con sus excompañeros de banda incluso mientras luchaba contra la adicción y su salud mental, algo de lo que había hablado abiertamente anteriormente.

A lo largo de sus luchas, Payne dijo que “todos los chicos” habían estado allí para apoyarlo.

“He pasado por un momento un poco oscuro en mi vida y, para ser honesto, no estaría aquí sin los chicos”, dijo Payne a On Demand Entertainment en una entrevista en la alfombra roja en el estreno del documental “All Of Those Voices” de Tomlinson el año pasado.

Apenas unas semanas antes de su muerte, Payne fue visto en Argentina asistiendo al concierto de Horan, publicando videos de él mismo bailando y cantando en su página de Snapchat.

La familia de Payne dijo anteriormente en un comunicado que están “desconsolados” por su muerte, según la agencia de noticias PA Media del Reino Unido.

“Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente”, decía el comunicado. “Nos apoyamos mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este momento terrible”.

El jueves, “Britain’s Got Talent”, un concurso de talentos con sede en el Reino Unido que Cowell co-creó y en el que se desempeña como juez, pospuso las audiciones tras la muerte de Payne, dijo Fremantle UK, la compañía de producción que supervisa el programa, en un comunicado.

“Nuestros pensamientos están con los amigos de Liam, su familia y todos los que lo amaban”, se lee en el comunicado.

