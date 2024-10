Trump dice que Zelensky “nunca debió haber dejado que esa guerra comenzara” y trata de culpar al líder ucraniano por la invasión de Putin

(CNN) — El expresidente Donald Trump trató de culpar al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky por la invasión de Ucrania por parte del presidente de Rusia Vladimir Putin en 2022. En un podcast emitido el jueves dijo que pensaba que Zelensky “nunca debió haber dejado que esa guerra comenzara”.

“Creo que Zelensky es uno de los mejores vendedores que he visto. Cada vez que viene, le damos US$ 100.000 millones”, dijo Trump en el Podcast PBD. “¿Quién más recibió esa cantidad de dinero en la historia? Nunca lo ha habido. Y eso no significa que no quiera ayudarlo porque me siento muy mal por esa gente. Pero nunca debió haber dejado que esa guerra comenzara. Esa guerra es una pérdida”.

Trump dijo a principios de esta semana que no haría comentarios sobre el informe del periodista Bob Woodward de que habló con Putin varias veces desde que dejó el cargo, pero agregó: “Si lo hiciera, sería algo inteligente”.

Trump sugiere una acción militar contra el “enemigo interno” 2:27

Trump tiene un extenso historial de elogios al líder ruso y, cuando era presidente, Trump llegó al extremo de ponerse del lado del líder ruso en detrimento de la comunidad de inteligencia estadounidense en relación con la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Trump se reunió con Zelensky en la Torre Trump en Nueva York el mes pasado, cuando Zelensky estaba en Estados Unidos para la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reunión ocurrió días después de que Trump criticara el manejo de la guerra por parte de Zelensky y afirmara que «se niega a llegar a un acuerdo» en medio de la guerra de Rusia en Ucrania.

De pie junto a Zelensky, Trump dijo: «Tenemos una muy buena relación, y yo también tengo una muy buena relación, como saben, con el presidente Putin».

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.