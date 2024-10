El padre de Liam Payne llegó a Buenos Aires y acudió a la morgue

(CNN Español) — Geoff Payne, padre del fallecido músico británico Liam Payne, llegó a Buenos Aires y estuvo en la morgue a la que fue llevado el cuerpo de su hijo, dijo a CNN una fuente del gobierno de la ciudad, la capital de Argentina.

Liam Payne, exintegrante del grupo One Direction, murió el miércoles tras caer del tercer piso de un hotel, un hecho que está bajo investigación de las autoridades locales y que ha causado conmoción entre sus fans y el mundo del espectáculo.

Cheryl Cole, expareja y madre del hijo de Liam Payne, rompe el silencio tras la muerte del cantante

Su cuerpo fue llevado a la morgue para realizarle análisis clínicos. Aún no está claro qué pasará con el cuerpo.

La camioneta que trasladó el cuerpo de Liam payne a la morgue en la Ciudad de Buenos Aires. (CNN)

Payne murió por «politraumatismo» con «hemorragia interna y externa», según el informe preliminar de la autopsia realizada el miércoles por el cuerpo forense argentino que investiga el caso y que CNN obtuvo de la Policía de la ciudad de Buenos Aires. Aún falta por conocer el reporte toxicológico.

No está claro todavía si Payne saltó desde el balcón de su habitación o se cayó accidentalmente. La policía de Buenos Aires le dijo previamente a The Associated Press en un comunicado que cree en lo primero, pero no dio más detalles sobre cómo llegó a esa conclusión y remitió a CNN a la fiscalía para obtener más información.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.