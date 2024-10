¿Quién puede votar y quién no en las elecciones presidenciales de EE.UU. 2024?

(CNN Español) — Los estadounidenses se preparan para votar en las elecciones generales de Estados Unidos el próximo martes 5 de noviembre, en las que estarán en juego la presidencia y vicepresidencia del país.

Además de esos cargos, los ciudadanos también votarán por algunos escaños en el Congreso, por gobernaciones en 13 estados y por múltiples cargos a nivel local.

Debido a que las elecciones de EE.UU. ya están a unos días de llevarse a cabo, a continuación te dejamos los requisitos para votar el 5 de noviembre. Asegúrate que no te haga falta nada (sobre todo tu registro como votante en tu estado).

¿Quién puede y quién no votar en las elecciones de EE.UU.?

Un votante con su boleta en un centro de votación en el Centro Gubernamental Elena Bozeman en Arlington, Virginia, el 20 de septiembre de 2024 durante el método de votación anticipada en persona. (Foto: AFP vía Getty Images)

Las personas que sí pueden votar

Según información del Gobierno de Estados Unidos, se puede votar en las elecciones si cumples con estos requisitos:

Ser ciudadano estadounidense.

Cumplir con los requisitos de residencia en tu estado. Si eres una persona sin hogar, consulta aquí cómo votar si no cuentas con una dirección permanente.

Tener 18 años o cumplirlos el día de las elecciones.

Estar inscrito para votar antes de la fecha límite en tu estado. Las fechas límites en los estados llegan en la tercera semana de octubre. Visita esta página web para revisar las fechas y registrarte.

Las personas que no pueden votar

No pueden votar aquellos que no tengan la ciudadanía estadounidense. Ni siquiera las personas con «green card» (la residencia permanente legal) pueden votar.

Recordemos: inscribirse para votar o votar en las elecciones federales sin ser ciudadano es un crimen en Estados Unidos. Solamente en algunas áreas del país es posible que los no ciudadanos voten en ciertas elecciones locales.

Si no eres ciudadano estadounidense, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) «podría negar la ciudadanía (naturalización) o deportar a las personas que voten o se registren para votar y que no son ciudadanos de EE.UU.», señala el Gobierno del país.

Tampoco pueden votar algunas personas condenadas por cometer ciertos crímenes o delitos graves. Da clic aquí para dirigirte a una guía del Departamento de Justicia y consultar tu derecho al voto si cometiste un delito.

Según el estado de residencia, algunas personas con discapacidad mental no pueden votar.

Finalmente, los residentes de Puerto Rico y otros territorios de EE.UU. «no pueden votar para elegir al presidente en la elección general», dice el Gobierno estadounidense.

Es muy importante recalcar el requisito de la ciudadanía estadounidense, ya que ha sido un tema donde el expresidente Donald Trump, candidato presidencial republicano, ha repetido afirmaciones falsas.

Tras un viaje de Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU. y candidata presidencial demócrata, a la frontera con México para hablar sobre la inmigración, Trump volvió a acusar falsamente a los demócratas de dejar entrar a personas ilegalmente al país porque «quieren los votos».

Las personas sin ciudadanía estadounidense no pueden votar en las elecciones de EE.UU., una realidad ignorada por Trump, quien durante años ha mentido sobre un fraude generalizado en las elecciones de 2020.

