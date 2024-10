Tom Holland y Zendaya leyeron un borrador del guion de ‘Spider-Man 4’ y creen que será “digna del respeto de los fans”

(CNN) — La estrella de la franquicia «Spider-Man» parece emocionada con la última secuela, incluso si tiene algunas notas.

Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker/Spider-Man, habló sobre eso en el «Rich Roll Podcast». El actor compartió que él y su novia en la vida real, Zendaya, quien interpreta a Michelle «MJ» Jones, el interés amoroso de Parker en la franquicia, leyeron el borrador del guion de «Spider-Man 4».

«Necesita trabajo, pero los escritores están haciendo un gran trabajo», dijo Holland.

«Lo leí hace tres semanas, y realmente encendió un fuego en mí», continuó. «Zendaya y yo nos sentamos y lo leímos juntos, y a veces estábamos saltando por la sala de estar como: ‘Esta es una película real digna del respeto de los fans’. Pero hay algunas cosas que necesitamos resolver antes de poder realmente ponerlo en marcha, pero es emocionante».

La pareja ha protagonizado juntos «Spider-Man: Homecoming» de 2017, «Spider-Man: Far From Home» de 2019 y «Spider-Man: No Way Home» de 2021. Holland también ha interpretado el papel en otras películas de Marvel, incluyendo «Avengers: Infinity War» de 2018.

Además, Holland habló sobre adaptarse a la fama que ha acompañado a su carrera.

«Tuve mucha suerte de que mi vida cambiara lentamente», dijo durante el podcast. «Comencé cuando era muy joven y luego tuve unos 10 años antes de que sucediera lo de ‘Spider-Man’. Lo de Spider-Man, ese fue el gran punto de inflexión donde todo cambió».

Esa década le dio tiempo para adaptarse a la industria, dijo, pero «definitivamente hubo una curva de aprendizaje pronunciada».

