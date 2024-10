National Geographic revela cuáles son los mejores destinos para 2025; México se posicionó en la lista

(CNN) –– ¿Cuál es la tendencia de viaje más popular para 2025? Sería «lo divertido», según el editor en jefe de National Geographic, Nathan Lump, quien habló en exclusiva con CNN antes de la presentación el martes de Best of the World 2025, la lista anual de la marca de las experiencias de viaje más emocionantes y significativas para el año que viene.

“Este año, al comprender la complejidad de los tiempos en los que vivimos y algunos de los desafíos que están presentes en tantos lugares del planeta, quisimos apoyarnos en cosas que nos parecieron realmente divertidas, que realmente conectaran con la alegría de viajar, la emoción del descubrimiento”, dijo Lump.

Guadalajara, México, se ganó un lugar en la lista gracias a su festival de mariachis que se celebra durante dos semanas cada agosto y septiembre, cuando unas 500 bandas actúan en el Teatro Degollado y en plazas públicas. “Las calles se llenan de música”, dijo Lump. “Eso va a traer mucha alegría”.

Otro destino festivo y cultural es Boise, Idaho, donde se concentra la mayor cantidad de vascos de los Estados Unidos. Después de una pausa de 10 años debido a la pandemia de covid-19, su festival Jaialdi regresa en 2025, y el Basque Block de la ciudad organiza fiestas callejeras diarias, espectáculos de baile y música, así como una noche de deportes con competencias de cortar leña y levantar carretas.

En el otro extremo de la escala, para lo que Lump llama “una diversión muy zen”, están los aproximadamente 200 monasterios cenobíticos de Italia, que datan de la Edad Media. Todos los visitantes son bienvenidos aquí para una estadía monástica, independientemente de su afiliación religiosa. Es una oportunidad, dijo Lump, para que los visitantes se conecten consigo mismos o con otros “de una manera que podría ser realmente conmovedora y significativa”.

La ciudad irlandesa de Cork, ciudad natal de la estrella de “Oppenheimer” Cillian Murphy, está experimentando un renacimiento urbano gracias a un enorme plan de desarrollo multimillonario que debería completarse en 2028. Cork “siempre ha sido una ciudad divertida con una cultura vibrante (…) y una población local increíblemente cálida”, dijo Lump.

Grandes éxitos con nuevas atracciones

También hay algunos destinos en la lista a los que nunca les faltan visitantes, como Bangkok y Los Ángeles. En la capital tailandesa, National Geographic destaca las obras de restauración en curso en Wat Chaiwatthanaram, un templo budista del siglo XVII y uno de los monumentos más importantes del país.

En lugares religiosos muy visitados, como Angkor Wat en Camboya, “puede resultar difícil conectarse con la espiritualidad de ese lugar, aunque obviamente es una maravilla increíble. Este es un destino dentro de Bangkok que creemos que no tiene ese mismo tipo de cualidad abrumadora, pero que, sin embargo, te brinda una conexión con algo realmente especial”, dijo Lump.

Los Ángeles está en la lista de futuras incorporaciones a su escena artística, incluida la transformación de Crenshaw Boulevard con espacios comunitarios ajardinados y más de 100 obras comisionadas por artistas negros. El Museo Lucas de Arte Narrativo, que se quedará a las puertas de su inauguración el año que viene, abrirá en 2026 en Exposition Park y exhibirá obras recopiladas por George Lucas, creador de “Star Wars”.

“Uno de mis lugares favoritos de la lista es Haida Gwaii, un conjunto de islas frente a la costa de Columbia Británica”, dijo Lump. Aquí, en el hogar ancestral del pueblo indígena Haida, los visitantes podrán experimentar “un tipo de inmersión cultural muy diferente”, con actividades que incluyen excursiones para observar ballenas y conocer a artistas locales.

Viajar lentamente

“Vivimos vidas muy aceleradas”, dice Lump, “y hay mucho que decir sobre salir de eso, conectarse con la naturaleza y simplemente bajar el ritmo”. Los numerosos aficionados de los viajes lentos estarán particularmente interesados ​​en el regreso al servicio del Eastern & Oriental Express de Malasia , del operador de trenes de lujo Belmond. En los viajes de “Malasia salvaje”, los huéspedes pueden aprender sobre los tigres malayos en peligro crítico de extinción y tomar una clase de fotografía de vida silvestre.

“Nuestro público está realmente interesado en viajar de forma activama”, comentó Lump, así que “tenemos algunas cosas de ese tipo, como hacer senderismo en volcanes en Guatemala o escalar rocas en la India”. El Volcán de Fuego, ubicado en la ciudad de Antigua, es uno de los volcanes más activos del mundo y una caminata hasta su vecino volcán Acatenango ofrece vistas incomparables de la acción.

El valle de Suru, en la región norteña de Ladakh, es un centro para el creciente deporte de la escalada en roca en la India, que culmina con el Suru Outdoor Fest anual en agosto y septiembre.

“Este año, damos prioridad a Groenlandia porque se está volviendo mucho más accesible”, afirmó Lump, gracias a un nuevo aeropuerto internacional y a los nuevos vuelos a Norteamérica. Es “uno de mis lugares favoritos en los que he estado” y es “muy educativo para las personas que quieren entender cómo está cambiando el planeta”.

En Japón, la elección de National Geographic para 2025 es Kanazawa, como alternativa a la muy querida pero muy turística ciudad de Kioto. El centro de producción de pan de oro del país, «creemos que Kanazawa ofrece una forma realmente interesante y alternativa de experimentar algo de ese sabor tradicional de Japón y la verdadera cultura local de Japón, pero de una manera un poco más pacífica y un poco menos abrumadora».

Para conocer más sobre la lista de 2025, incluidos destinos en Florida, Suecia, Túnez e Indonesia, visita Best of the World 2025.

