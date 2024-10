El exjefe de gabinete de Trump dice que encaja en la definición de «fascista» y prefiere el «enfoque dictador»

(CNN) — John Kelly, el general retirado de los Marines que fue jefe de gabinete de Donald Trump en la Casa Blanca, entró en la contienda de 2024 de manera sorprendente, diciendo que el expresidente encaja «en la definición general de fascista» y que quería el «tipo de generales que tenía Hitler» en una serie de entrevistas publicadas este martes.

Los comentarios de Kelly, a dos semanas de la jornada electoral, son los últimos de una serie de advertencias de antiguos ayudantes de Trump en la Casa Blanca sobre cómo ve la presidencia y cómo ejercería el poder si volviera al cargo.

Además de los comentarios fascistas, Kelly -que fue jefe de gabinete de Trump entre 2017 y 2019- dijo a The New York Times que el expresidente «ciertamente prefiere el enfoque dictatorial del gobierno.»

Una nerviosa campaña de Harris hace grandes planes para asegurar una victoria ajustada

También confirmó a The Atlantic que Trump había dicho que le gustaría que su personal militar le mostrara la misma deferencia que los generales nazis de Adolf Hitler mostraron al dictador alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y relató el momento.

«‘¿Te refieres a los generales de Bismarck?». Kelly contó a The Atlantic que le había preguntado a Trump. Y añadió: «Quiero decir, yo sabía que él no sabía quién era Bismarck, o sobre la Guerra Franco-Prusiana. Le dije: ‘¿Te refieres a los generales del Kaiser? Seguro que no te refieres a los generales de Hitler’. Y él respondió: ‘Sí, sí, los generales de Hitler’. Le expliqué que Rommel tuvo que suicidarse tras participar en un complot contra Hitler».

La campaña de Trump negó el intercambio. «Esto es absolutamente falso. El presidente Trump nunca dijo esto», dijo el asesor de campaña Alex Pfeiffer.

Pero los demócratas se apoderaron rápidamente de los comentarios. El compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo este martes por la noche en un mitin en Wisconsin que los comentarios reportados sobre los generales de Hitler «me enferman como el infierno.»

«Amigos, los guardarraíles han desaparecido. Trump está descendiendo a esta locura: un expresidente de Estados Unidos y el candidato a la presidencia de Estados Unidos dice que quiere generales como los que tenía Adolf Hitler», dijo Walz, que sirvió en la Guardia Nacional del Ejército.

Enemigo interior

Los comentarios de Kelly se producen en los últimos días de la carrera de Trump contra Harris, en su intento de volver al Despacho Oval cuatro años después de perder unas elecciones que él ha mantenido falsamente que estuvieron plagadas de fraude.

En recientes discursos y entrevistas, Trump ha reflexionado sobre la posibilidad de utilizar el Ejército estadounidense contra rivales políticos a los que se refirió como el «enemigo interior», comentarios que Harris señaló como prueba de que el expresidente está «desquiciado» y supone un peligro para los valores democráticos.

ANÁLISIS | Cómo Liz Cheney intentó dar permiso a las mujeres del Partido Republicano para votar a Harris

«Esto es una democracia», declaró a Fox News la semana pasada. «Y en una democracia, el presidente de los Estados Unidos -en los Estados Unidos de América- debería estar dispuesto a ser capaz de manejar las críticas sin decir que encerraría a la gente por hacerlo».

El Times informó que Kelly criticó los comentarios de Trump sobre el «enemigo interno», diciendo que «incluso decirlo con fines políticos para ser elegido – creo que es una cosa muy, muy mala, por no hablar de hacerlo realmente.»

El periódico informó que en una entrevista grabada, se le preguntó a Kelly si el expresidente cumplía con la definición de fascista y respondió leyendo en voz alta una definición que había encontrado en línea.

«Bueno, mirando la definición de fascismo: Es una ideología y movimiento político ultranacionalista autoritario de extrema derecha caracterizado por un líder dictatorial, autocracia centralizada, militarismo, supresión forzosa de la oposición, creencia en una jerarquía social natural», dijo Kelly. «Así que ciertamente, según mi experiencia, ese es el tipo de cosas que él cree que funcionarían mejor en términos de dirigir Estados Unidos».

Kelly continuó: «Ciertamente el expresidente está en el área de la extrema derecha, es ciertamente un autoritario, admira a la gente que es dictadora – él lo ha dicho. Así que ciertamente cae en la definición general de fascista, seguro».

Kelly dijo al Times que Trump «nunca aceptó el hecho de que no era el hombre más poderoso del mundo – y por poder, me refiero a la capacidad de hacer cualquier cosa que quisiera, en cualquier momento que quisiera.»

«Creo que le encantaría ser como era en los negocios: podía decirle a la gente que hiciera cosas y ellos las hacían, sin preocuparse demasiado de cuáles eran las legalidades y todo eso», dijo.

ANÁLISIS | Cómo Liz Cheney intentó dar permiso a las mujeres del Partido Republicano para votar a Harris

También dijo que Trump no entendía la Constitución o los valores sobre los que se construyó la nación, y que «era un concepto nuevo para él» que la lealtad de los altos funcionarios del Gobierno era hacia la Constitución, no hacia el presidente personalmente,

El director de comunicaciones de la campaña de Trump, Steven Cheung, dijo en un comunicado que Kelly «se ha ridiculizado completamente con estas historias desacreditadas que ha fabricado porque no logró servir bien a su Presidente mientras trabajaba como Jefe de Gabinete y actualmente sufre de un caso debilitante del Síndrome de locura por Trump.

Elogios a los generales de Hitler

Kelly también dijo a The Times que Trump había elogiado a Hitler.

«Comentó más de una vez que, ‘Sabes, Hitler también hizo algunas cosas buenas'», dijo Kelly.

Los comentarios de Kelly al periódico se publicaron el mismo día en que The Atlantic informó que Trump había elogiado a los generales de Hitler por su lealtad.

«Necesito el tipo de generales que tenía Hitler» dijo Trump durante una conversación privada en la Casa Blanca cuando era presidente, informó The Atlantic. «Gente que le fuera totalmente leal, que siguiera órdenes».

Jeffrey Goldberg, el editor en jefe de The Atlantic, dijo a Kaitlan Collins de CNN este martes por la noche que la admiración de Trump por Hitler fue quizás lo «más impactante» que Kelly escuchó en la Casa Blanca.

Marc Anthony dio su apoyo a Kamala Harris: Yo recuerdo lo que fue la presidencia de Trump

«Recuerden que Donald Trump, a lo largo de su presidencia, se sintió frustrado por los generales, o ‘mis generales’, como él los llamaba… porque no le hacían caso ni seguían sus órdenes»dijo Goldberg.

Los oficiales militares estadounidenses, como los generales, prestan juramento a la Constitución y no al comandante en jefe.

Trump hizo comentarios similares sobre Hitler y sus generales.

Jim Sciutto, de CNN, informó previamente en su libro «El retorno de las grandes potencias» que Trump supuestamente elogió a Hitler diciendo:

«Hitler hizo algunas cosas buenas» según Kelly.

«Él dijo: ‘Bueno, pero Hitler hizo algunas cosas buenas’. Le dije: ‘Bueno, ¿qué? Y él dijo: ‘Bueno, [Hitler] reconstruyó la economía’. ¿Pero qué hizo con esa economía reconstruida? La volvió contra su propio pueblo y contra el mundo. Y yo le dije: ‘Señor, nunca podrá decir nada bueno de ese tipo. Nada’”relató Kelly a Sciutto. «Quiero decir, Mussolini era un gran tipo en comparación».

«Es bastante difícil de creer que se perdiera el Holocausto, sin embargo, y bastante difícil de entender cómo se perdió los 400.000 soldados estadounidenses que fueron asesinados en el teatro de operaciones europeo» dijo Kelly a Sciutto. «Pero creo que es más, de nuevo, la cosa de tipo duro».

Un libro publicado en 2022 también informó que Trump le dijo a Kelly: «¿Por qué no puedes ser como los generales alemanes?». Los comentarios de Trump cuando era presidente fueron recogidos en «The Divider: Trump en la Casa Blanca» de los periodistas Peter Baker y Susan Glasser.

Kelly confirmó el intercambio con Trump a The Atlantic.

Liz Cheney promete continuar la lucha contra Trump después de reconocer su derrota en las primarias de Wyoming (2022)

El artículo expone una serie de historias que The Atlantic utiliza para ilustrar las opiniones de Trump sobre el Ejército y sus deseos sobre cómo debe actuar bajo su mando. Además de relatar las reflexiones del expresidente sobre la lealtad de los generales nazis, The Atlantic también informó de que

Trump se enfureció cuando le dijeron cuánto costaba el funeral de un militar caído después de que él se hubiera ofrecido voluntario para pagarlo.

The Atlantic informó de que Trump dijo a la familia de la soldado Vanessa Guillen, de Fort Hood, que murió apaleada con un martillo en la sala de armas donde trabajaba, que pagaría los gastos del funeral, pero nunca lo hizo.

Cuando recibió la factura de US$ 60.000, según informó The Atlantic -citando a dos personas presentes en la reunión y las notas de alguien que asistió a la misma-, Trump dijo: «¡No cuesta US$ 60.000 enterrar a un p*** mexicano!».

Líderes militares alertan sobre un posible triunfo de Trump

Trump se lo dijo a su entonces jefe de gabinete, Mark Meadows, y le ordenó que no pagara la factura del funeral. Más tarde ese mismo día, Trump habría dicho: «Maldita gente, tratando de estafarme».

«El presidente Donald Trump nunca dijo eso. Esta es una mentira escandalosa del Atlántico dos semanas antes de las elecciones»dijo Pfeiffer.

Alayna Treene de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.