CNN verifica lo que dijo Harris en el foro en Pensilvania

(CNN) — La vicepresidenta Kamala Harris se unió a Anderson Cooper de CNN en un foro en el crítico estado indeciso de Pensilvania este miércoles por la noche, donde se enfrentó directamente a las preguntas de los votantes persuadibles e indecisos a menos de dos semanas de que los estadounidenses acudan a las urnas el día de las elecciones. El expresidente Donald Trump fue invitado pero declinó participar en la reunión de CNN.

He aquí una comprobación de algunos de los comentarios de Harris:

Harris sobre el plan arancelario de Trump

La vicepresidenta Kamala Harris dijo que el expresidente Donald Trump tiene un plan para poner en marcha un «impuesto nacional sobre las ventas de al menos el 20% sobre los bienes de uso cotidiano y de primera necesidad» que costaría a los consumidores estadounidenses US$ 4.000 más al año.

Los hechos primero: La afirmación es bastante razonable, pero vale la pena explicar que Harris se refiere a la propuesta de Trump de implementar nuevos aranceles si regresa a la Casa Blanca.

Trump dijo en repetidas ocasiones que planea imponer un arancel general del 10% o del 20% a todas las importaciones que entren en EE.UU., así como un arancel del 60% a todas las importaciones chinas. También propuso imponer un arancel del 100% o del 200% a los automóviles fabricados en México o a los productos fabricados por empresas que trasladen su producción de EE.UU. a México.

Juntos, un arancel general del 20% y un arancel del 60% sobre los productos fabricados en China supondrían un aumento anual de los impuestos de unos US$ 3.900 para una familia de renta media, según el Center for American Progress Action Fund (CAP, por sus siglas en inglés), un centro de estudios progresista.

Si el arancel del 20% fuera solo del 10%, como a veces sugiere Trump, el impacto total para las familias de clase media podría ser de US$ 2.500 al año, según el CAP.

Otros estudios estiman que el impacto de los aranceles propuestos por Trump también elevaría los precios para las familias, pero en menor medida. El Instituto Peterson de Economía Internacional estimó que los nuevos aranceles costarían al hogar medio de clase media unos US$ 1.700 anuales. Y el Tax Policy Center dijo que el impacto podría ser de US$ 1.350 al año para los hogares de ingresos medios.

De Katie Lobosco, de CNN.

Harris sobre su historial de fracking

En un ida y vuelta con Anderson Cooper de CNN este miércoles, la vicepresidenta Kamala Harris dijo: «No, Anderson, me comprometí a que no prohibiría el fracking», cuando estaba haciendo campaña como candidata a la vicepresidencia en 2020.

Los hechos primero: Esto es falso. Harris no dejó clara suposición personal sobre el fracking durante su único debate en 2020, el debate vicepresidencial de las elecciones generales contra el entonces vicepresidente Mike Pence. Harris nunca declaró explícitamente una posición personal sobre el fracking durante ese debate.

En su lugar, dijo que Joe Biden, que encabezaba la lista demócrata en ese momento, no prohibiría el fracking si era elegido presidente. Harris dijo durante el debate vicepresidencial de 2020: «Joe Biden no acabará con el fracking» y «repetiré, y el pueblo estadounidense lo sabe, que Joe Biden no prohibirá el fracking».

Cuando Harris sí hizo referencia a sus propias opiniones sobre el fracking a principios del ciclo electoral, durante las primarias presidenciales demócratas de 2019, llegó a decir que «no hay duda de que estoy a favor de prohibir el fracking».

Tenía sentido que Harris se refiriera a los planes de Biden en ese momento, dado que el presidente establece la política del Gobierno. Pero al contrario de lo que afirmó este miércoles, ninguno de sus comentarios en el debate de 2020 dejó claro que ella personalmente tuviera una opinión diferente sobre el tema de la que tenía el año anterior.

De Daniel Dale y Ella Nilsen, de CNN.

Harris afirma que Trump solo construyó el 2% del muro fronterizo

En el foro comunitario de CNN con Kamala Harris este miércoles, la vicepresidenta afirmó que solo el 2% del muro fronterizo entre Estados Unidos y México se construyó durante el Gobierno del expresidente Donald Trump.

«¿Cuánto de ese muro construyó? Creo que el último número que vi fue alrededor del 2%», dijo.

Los hechos primero: Esta afirmación es exagerada. Según un informe de 2021 de US Customers and Border Protection y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, durante la presidencia de Trump se construyeron casi 83,67 km de «nuevo muro primario» y 53,10 km de «nuevo muro secundario». También se sustituyeron más de 595,33 km de muro primario y secundario averiado o anticuado.

Durante su campaña y a lo largo de su presidencia, Trump prometió construir un muro con parámetros que evolucionaban de 1.609 km a más de 804,5 km. Utilizando las cifras de «nuevo muro primario» del informe de 2021, se podría estimar que se cumplió el 5,2% de su promesa de 1.609 km o se completó el 10,4% de su objetivo de 804,5 km.

El compañero de fórmula de Harris, el gobernador Tim Walz, hizo una afirmación similar a principios de este mes en el debate vicepresidencial de CBS.

Toda la frontera entre EE.UU. y México tiene unos 3.200 kilómetros. Los 83,67 km del nuevo muro primario equivaldrían al 2,6% de esa longitud total, pero como CNN ha informado anteriormente, Trump se había comprometido a construir más muro, no un nuevo muro en toda la frontera sur.

De Piper Hudspeth Blackburn, de CNN.

Afirmación de Harris sobre los recortes fiscales de Trump

La vicepresidenta Kamala Harris fustigó a su oponente, el expresidente Donald Trump, por poner en marcha políticas que beneficiaron a los ricos durante su primer mandato.

«Donald Trump, cuando era presidente, dio recortes de impuestos a los más ricos, a los multimillonarios y a las grandes corporaciones», dijo en el foro comunitario de CNN.

Los hechos primero: Esta afirmación necesita contexto. Si bien la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017, a la que Harris hace referencia, benefició a los ricos mucho más que a otros, redujo los impuestos para la mayoría de las personas, según el Centro de Política Tributaria no partidista .

La ley de 2017 hizo muchos cambios en el código tributario, incluida la reducción temporal de muchas tasas del impuesto sobre la renta individual, en particular la tasa máxima del 39,6% al 37% para los que más ganan.

El Tax Policy Center analizó a quién ayudaría más la ley. En promedio, los impuestos disminuirían para todos los grupos de ingresos.

Según el análisis, se pretendía que los contribuyentes de rentas medias que ganen entre US$ 49.000 y 86.000 vieran una reducción de impuestos de unos US$ 800 de media, o el 1,4% de sus ingresos después de impuestos.

Sin embargo, más del 60% de los beneficios irían a parar a las personas cuyos ingresos se sitúan en el 20% superior. Más del 40% de los beneficios irían a parar al 5% más rico.

Los que ganan entre US$ 500.000 y 1 millón obtendrían una rebaja fiscal media de unos US$ 21.000, lo que elevaría sus ingresos después de impuestos en un 4,3%, según las estimaciones del centro. Los que ganan US$ 1 millón o más disfrutarían de un recorte fiscal medio de unos US$ 70.000, lo que elevaría sus ingresos después de impuestos en un 3,3%.

Solo algo más de una cuarta parte de los hogares con ingresos más bajos verían reducidos sus impuestos. Su reducción fiscal sería de unos US$ 200 de media. Sin embargo, la mayoría vería poco o ningún beneficio.

De Tami Luhby, de CNN.

