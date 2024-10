Trump sobre la soldado Vanessa Guillen: «¡No cuesta US$ 60.000 enterrar a un j**ida mexicana!»

(CNN) — Un artículo de The Atlantic publicado esta semana, en donde se citan afirmaciones del general retirado de los Marines John Kelly, ex secretario general de la Casa Blanca, ha causado un revuelo cuando faltan menos de dos semanas para el día de las elecciones en EE.UU.

Kelly dijo que el expresidente encaja «en la definición general de fascista» y que quería el «tipo de generales que tenía Hitler», aunque también contó la reacción de Trump ante la muerte la soldado Vanessa Guillen, lo que pasó bastante más desapercibido.

Aparentemente, y siempre de acuerdo con el mismo reporte, Trump se enfureció cuando le dijeron cuánto costaba el funeral de un militar caído después de que él se hubiera ofrecido voluntario para pagarlo.

El ex secretario general de Trump dice que encaja en la definición de «fascista» y prefiere el «enfoque dictador»

The Atlantic dijo que Trump dijo a la familia de la soldado Vanessa Guillen, de Fort Hood, quien murió apaleada con un martillo en la sala de armas donde trabajaba, que pagaría los gastos del funeral, pero que nunca lo hizo.

Cuando recibió la factura de US$ 60.000, según informó The Atlantic —citando a dos personas presentes en la reunión y las notas de alguien que asistió a la misma—, Trump dijo: «¡No cuesta US$ 60.000 enterrar a una j**ida mexicana!».

Trump se lo habría dicho a su entonces secretario general, Mark Meadows, y le ordenó que no pagara la factura del funeral. Más tarde ese mismo día, Trump habría dicho: «Maldita gente, tratando de estafarme».

«El presidente Donald Trump nunca dijo eso. Esta es una mentira escandalosa del Atlántico dos semanas antes de las elecciones», dijo Pfeiffer.

Además de los comentarios fascistas y racistas sobre los mexicanos, Kelly —que fue secretario general de Trump entre 2017 y 2019— dijo a The New York Times que el expresidente «ciertamente prefiere el enfoque dictatorial del gobierno».

También confirmó a The Atlantic que Trump había dicho que le gustaría que su personal militar le mostrara la misma deferencia que los generales nazis de Adolf Hitler mostraron al dictador alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y relató el momento.

”’¿Te refieres a los generales de Bismarck?”. Kelly contó a The Atlantic que le había preguntado a Trump. Y añadió: “Quiero decir, yo sabía que él no sabía quién era Bismarck, o sobre la Guerra Franco-Prusiana. Le dije: ‘¿Te refieres a los generales del Kaiser? Seguro que no te refieres a los generales de Hitler’. Y él respondió: ‘Sí, sí, los generales de Hitler’. Le expliqué que Rommel tuvo que suicidarse tras participar en un complot contra Hitler”.

Este artículo contó con información de Eric Bradner y Kate Sullivan de CNN.

