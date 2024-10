El Washington Post está sumido en una profunda agitación mientras Bezos guarda silencio sobre el no respaldo a ningún candidato

(CNN) — Un día después de que The Washington Post anunciara que no respaldaría a un candidato presidencial en las elecciones de Estados Unidos este año ni en el futuro, su multimillonario propietario permanece en silencio mientras el personal del periódico está convulsionado.

Jeff Bezos hasta ahora ha declinado comentar sobre la situación, incluso cuando los propios periodistas de su periódico informaron que fue Bezos quien finalmente canceló el respaldo planeado. Una fuente con conocimiento del asunto dijo a CNN el viernes que se había redactado un respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris antes de que el mismo fuera descartado.

En las últimas 24 horas, al menos un editor ha renunciado, y miembros destacados del personal del Post han expresado públicamente su consternación, ya que muchos en la sección de Opinión del periódico están furiosos por cómo se manejó la situación.

Para muchos empleados actuales y anteriores del venerable periódico, el momento del anuncio fue altamente sospechoso y los ha llevado a creer que los intereses comerciales de Bezos influyeron en la decisión.

El ex editor ejecutivo del Post, Marty Baron, quien dirigió el periódico bajo Bezos durante el primer Gobierno de Trump, calificó la decisión como un acto de «cobardía».

«Declarar un momento de altos principios, solo 11 días antes de las elecciones, es simplemente muy sospechoso, simplemente no se puede creer que esto fuera una cuestión de principios en este momento», dijo Baron a Michael Smerconish de CNN el sábado por la mañana.

Trump ha amenazado a Bezos «continuamente», señaló Baron. Pero cuando Baron estaba a cargo del periódico, Bezos «resistió esa presión» y estaba «orgulloso» y «agradecido» por ese liderazgo.

«Bezos tiene otros intereses comerciales, una gran participación en Amazon, tiene una empresa espacial llamada Blue Origin», dijo Baron. «Trump ha amenazado con perseguir a sus enemigos políticos y recompensa a sus amigos y castiga a sus enemigos percibidos, y creo que no hay otra explicación para lo que está sucediendo ahora».

Baron dijo que la defensa del editor del Post, Will Lewis, sobre el no respaldo era «risible», señalando que el Post ha respaldado a un candidato en otras votaciones.

«Si su filosofía es que los lectores pueden tomar sus propias decisiones sobre los grandes problemas que enfrentan en esta democracia, entonces no publiquen editoriales», dijo Baron. «Pero el hecho es que solo decidieron no publicar un editorial en esta única instancia 11 días antes de las elecciones».

En un comunicado a CNN el sábado, Lewis rechazó los informes sobre el papel de Bezos en la decisión sobre el respaldo.

«Los informes sobre el papel del propietario de The Washington Post y la decisión de no publicar un respaldo presidencial han sido inexactos», dijo Lewis. «No se le envió, no leyó y no opinó sobre ningún borrador. Como editor, no creo en los respaldos presidenciales. Somos un periódico independiente y debemos apoyar la capacidad de nuestros lectores para tomar sus propias decisiones».

Varios periodistas actuales del Post dijeron a CNN que no tienen problema con que el consejo editorial no respalde en ninguna situación, y algunos están activamente de acuerdo con la decisión. Pero todos encontraron el momento del anuncio extremadamente problemática.

«Decidir eso ahora, justo antes de una elección, nos pone en una posición de perder-perder: cobardes por ceder, o quejándonos por no respaldar a Harris, que la campaña de Trump ya está tratando de usar para socavarnos», dijo un periodista del Post a CNN. Otro dijo a CNN que «la gente está enojada y siente que los gerentes sénior están socavando el periodismo».

Otros expresaron una profunda preocupación de que una ola de lectores que reaccionan a la noticia hayan cancelado sus suscripciones, algo que impactará directamente en la capacidad de funcionamiento de la sala de redacción.

Robert Kagan, columnista del Post y editor de opinión general que había estado en el periódico durante 25 años, renunció públicamente el viernes como resultado directo del no respaldo.

«Esto es obviamente un esfuerzo de Jeff Bezos para congraciarse con Donald Trump en anticipación de su posible victoria», dijo Kagan a Erin Burnett OutFront de CNN el viernes. «Trump ha amenazado con ir tras el negocio de Bezos. Bezos dirige una de las empresas más grandes de Estados Unidos. Tienen relaciones tremendamente intrincadas con el gobierno federal. Dependen del gobierno federal».

El viernes, Trump se reunió con ejecutivos de Blue Origin, la empresa de exploración espacial propiedad de Bezos, horas después de que el Post anunciara su decisión el viernes. La empresa tiene un contrato de US$ 3,400 millones con el gobierno federal para construir una nueva nave espacial para transportar astronautas hacia y desde la superficie de la Luna.

Los asesores y partidarios de Trump han estado alardeando desde que tanto el Post como los propietarios multimillonarios del Los Angeles Times intervinieron para evitar que sus periódicos respaldaran a Harris.

Una publicación en X de un reportero del Post que señalaba que Trump se reunió con ejecutivos de Blue Origin el mismo día en que el Post se negó a respaldar a Harris fue republicada por el portavoz de Trump, Steven Cheung, junto con múltiples emojis de «amor».

El asesor principal de Trump, Stephen Miller, también se abalanzó sobre el no respaldo, escribiendo: «Sabes que la campaña de Kamala se está hundiendo cuando incluso el Washington Post se niega a respaldar».

A principios de la semana, la campaña de Trump utilizó el no respaldo del Los Angeles Times en un correo electrónico de recaudación de fondos, calificándolo como un «golpe humillante» para Harris.

Otros miembros del personal dijeron que la decisión de no respaldar finalmente dañará la democracia estadounidense, aunque Lewis afirmó en su nota a los lectores que el movimiento no debe verse como un «respaldo tácito de un candidato, o como una condena de otro».

En una declaración conjunta, los legendarios periodistas del Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, famosos por el caso Watergate, calificaron la decisión de «sorprendente y decepcionante», señalando que el momento del anuncio «ignora la abrumadora evidencia informativa del Washington Post sobre la amenaza que Donald Trump representa para la democracia».

Un grupo de 17 columnistas de opinión del Post también publicó una declaración el viernes por la noche, criticando la decisión de su propio periódico de no respaldar a un candidato en la elección presidencial como un «terrible error».

«La decisión de The Washington Post de no hacer un respaldo en la campaña presidencial es un terrible error», escribieron. «Representa un abandono de las convicciones editoriales fundamentales del periódico que amamos y para el cual hemos trabajado un total combinado de 218 años».

