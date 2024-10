¿Pueden los Yankees recuperarse de la derrota contra los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 2 de la Serie Mundial?

(CNN) — Apenas un juego ha pasado y esta Serie Mundial ya ha producido otra entrega clásica en la larga y legendaria rivalidad entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.

Parecía imposible que esta serie pudiera estar a la altura de la frenética anticipación que había dominado la previa o que pudiera convertirse en otro capítulo memorable en la rivalidad de 83 años que solo estos dos equipos comparten en la Serie Mundial.

Pero, con un solo swing del bate el viernes, Freddie Freeman se aseguró de que el Juego 1 lo hiciera, al conectar el primer grand slam de la historia en una Serie Mundial mientras los Dodgers perdían 3-2 en la parte baja de la décima entrada y con su último out. Corrió alrededor de las bases mientras el Dodger Stadium estallaba, celebrando que su equipo había robado una victoria de 6-3 en el Juego 1.

Ahora, solo un día después, los Yankees deberán reagruparse tras su derrota para el Juego 2 en la noche de este sábado, cuando enfrentarán a los Dodgers en el terreno de juego del equipo de Los Ángeles una vez más.

Para los Dodgers, el Juego 2 representa una oportunidad de oro para imponer su autoridad en la serie mientras están llenos de confianza antes de viajar a Nueva York para al menos los próximos dos juegos.

«Salir 1-0 es un gran comienzo», dijo Freeman después del juego.

Los Dodgers están ahora a tres victorias de un triunfo en la Serie Mundial e, históricamente, los equipos que han ganado el Juego 1 han ganado la serie 121 de 191 veces (65%).

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York conecta un sencillo en la séptima entrada. (Maddie Meyer/Getty Images)

Desde 1995, eso aumenta a 23 de 29 veces (79%) y en el formato actual 2-3-2, los equipos que han ganado el Juego 1 en casa han ganado la serie 68 de 101 veces (67%).

Pero los Yankees todavía se mantienen optimistas antes del Juego 2.

«Jugamos muy bien contra ese equipo durante todo el partido», dijo Alex Verdugo, de los Yanqueesm después de su derrota, según MLB.com. «Al final del día, somos los dos mejores equipos aquí, así que vamos a ir con la cabeza en alto, con confianza, y salir y competir de nuevo».

Ambos equipos están llenos de talentos y los Yankees pueden confiar en jugadores como Aaron Judge, Juan Soto y Giancarlo Stanton para lograr lo imposible, como lo hizo Freeman para los Dodgers.

La forma en que los Yankees utilicen su bullpen será muy analizada en el Juego 2 también después de la decisión del manager Aaron Boone de que Néstor Cortés lanzara en la parte baja de la décima entrada. Cortés no había lanzado desde el 18 de septiembre después de sufrir una distensión en el flexor del codo izquierdo, pero fue traído para desafiar a la pareja zurda de los Dodgers, Ohtani y Freeman.

«Si no estuviera lo suficientemente listo y no me sintiera lo suficientemente sano, no lo habría hecho. Y no me lo habrían permitido», dijo Cortés después del juego, según MLB.com. «Así que creo que estamos en un buen lugar. Tendré otra oportunidad. Tenemos que ganar cuatro juegos en esta Serie. Estaba justo al alcance de nuestras manos, pero vamos a volver mañana con fuerza».

Carlos Rodón comenzará en el montículo para los Yankees en el Juego 2, esperando sofocar la ofensiva de los Dodgers, mientras que Yoshinobu Yamamoto esperará replicar su dominante actuación de pitcheo en junio contra los Yankees.

Freddie Freeman (derecha) proporcionó el momento decisivo cuando los Dodgers de Los Ángeles ganaron el Juego 1 de la Serie Mundial. (Steph Chambers/Getty Images)

Cómo ver y calendario completo

Todos los juegos de la serie al mejor de siete se transmitirán por Fox en EE.UU., con cada partido comenzando a las 8:08 p.m., hora de Miami.

El calendario es el siguiente:

Juego 2: Sábado, 26 de octubre – Yankees de Nueva York en Dodgers de Los Ángeles desde el Dodger Stadium, 8:08 p.m. ET

Juego 3: Lunes, 28 de octubre – Dodgers de Los Ángeles en Yankees de Nueva York desde el Yankee Stadium, 8:08 p.m. ET

Juego 4: Martes, 29 de octubre – Dodgers de Los Ángeles en Yankees de Nueva York desde el Yankee Stadium, 8:08 p.m. ET

Juego 5*: Miércoles, 30 de octubre – Dodgers de Los Ángeles en Yankees de Nueva York desde el Yankee Stadium, 8:08 p.m. ET

Juego 6*: Viernes, 1 de noviembre – Yankees de Nueva York en Dodgers de Los Ángeles desde el Dodger Stadium, 8:08 p.m. ET

Juego 7*: Sábado, 2 de noviembre – Yankees de Nueva York en Dodgers de Los Ángeles desde el Dodger Stadium, 8:08 p.m. ET

*si fuera necesario.

