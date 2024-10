La estrella de los Dodgers Shohei Ohtani jugaría en el Juego 3 de la Serie Mundial a pesar de la lesión en el hombro

(CNN) — Se espera que la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, juegue en el Juego 3 de la Serie Mundial, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, en una conferencia de prensa el domingo.

Roberts dijo a los periodistas que la decisión final probablemente se reduzca a la capacidad de Ohtani para jugar a pesar del dolor asociado con la subluxación del hombro izquierdo que sufrió en el Juego 2 de la Serie Mundial el sábado.

«Si se siente lo suficientemente bien para ir, no veo ninguna razón por la que no estaría allí», dijo Roberts el domingo en el Yankee Stadium, escenario del Juego 3 del lunes.

Una subluxación del hombro ocurre cuando «el húmero se desliza parcialmente dentro y fuera de su lugar rápidamente», según Johns Hopkins Medicine.

Robert reveló que Ohtani estaría en el Yankee Stadium el domingo por la noche para probar el hombro lesionado.

«Todavía tiene que hacer el entrenamiento y batear», dijo Robert. “Pero, de nuevo, hoy se siente mejor que ayer, y nuestra suposición es que mañana se sentirá mejor que hoy. Y con eso, eso es en lo que confío”.

Ohtani sufrió la lesión en un intento de robo de base en la victoria de los Dodgers por 4-2 sobre los Yankees de Nueva York en el Juego 2, que puso al conjunto californiano por delante dos juegos a cero en la serie al mejor de siete.

Con los Dodgers arriba 4-1 en la parte baja de la séptima entrada, Ohtani salió a la segunda base, pero fue ponchado y se terminó la entrada. Ohtani permaneció en el suelo haciendo muecas de dolor y finalmente salió del campo mientras los entrenadores sostenían su brazo izquierdo.

Según la transmisión de FOX, los micrófonos captaron una conversación entre Ohtani y los entrenadores diciendo que su hombro izquierdo parecía haberse salido de su cavidad.

El 2024 marca la primera aparición de Ohtani en la postemporada de la MLB; una instancia a la que no llegó después de seis temporadas jugando con los Angels de Los Ángeles.

Aunque Ohtani ha tenido una temporada de debut excepcional con los Dodgers, el jugador de 30 años ha lidiado con reveses físicos.

Ohtani se sometió a una cirugía de codo en septiembre de 2023, un año antes de que abriera el club 50-50, y le informaron que probablemente no podría lanzar hasta 2025; en el papel, reduce en gran medida la efectividad de la trascendental estrella de dos vías.

Ohtani sale del campo junto a un entrenador. Alex Slitz/Getty Images

Incluso después de dejar de lanzar, Ohtani sigue siendo el favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, potencialmente el primero en hacerlo después de haber jugado únicamente como bateador designado.

Ohtani ha trabajado diligentemente para rehabilitar su codo, llegando incluso a lanzar desde un montículo en la práctica el mes pasado por primera vez desde su cirugía, lo que desató rumores y esperanzas de que podría lanzar en los playoffs.

Sin embargo, Roberts acabó con los rumores y dijo a los periodistas en vísperas del Juego 1 que «no hay posibilidad» de que Ohtani lance en los playoffs. «Ninguna en absoluto».

